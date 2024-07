Gran Canaria desea acoger a Estados Unidos en su sede del Mundial 2030

Más allá de lo deportivo, la resonancia internacional que tiene un evento como el Mundial de fútbol repercute también directamente en otros muchos sectores. Y en el caso de Gran Canaria en particular, y el Archipiélago en general, el turístico adquiere un relevancia brutal. Por ello, desde la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria se van a exprimir al máximo las posibilidades de promoción de la marca en todo el planeta que brinda la elección de la Isla como sede de la Copa del Mundo de 2030, organizado por España conjuntamente con Portugal y Marruecos.

La presencia de Gran Canaria entre las confirmadas, independientemente de que la propuesta española crezca de las 11 sedes en principio previstas, abre un amplio abanico de opciones para atraer a aficionados de las selecciones que disputen sus encuentros en el estadio de Siete Palmas.

En esta sentido, Carlos Álamo, máximo responsable del área turística en el Cabildo, tiene clara su preferencia: «Si viniera a Gran Canaria un país como Estados Unidos, donde estamos intentando crecer y captar turistas, sería un espaldarazo importante; sería un escaparate increíble».

Mundobasket 2014

De hacerse realidad ese deseo, de nuevo un acontecimiento deportivo pondría a la Isla en el mapa deportivo norteamericano, como ya ocurriera en 2014 con motivo de la celebración en España de otro Mundial, el de baloncesto. Aunque en aquella oportunidad la selección norteamericana, plagada de estrellas de la NBA como Rose, Curry, Rudy Gay, Harden o Anthony Davis, no disputó sus encuentros en el recién inaugurado Gran Canaria Arena, sí visitó nuestro territorio para terminar de engrasar la maquinaria de cara al torneo.

El Dream Team aprovechó, durante su estancia en el sur de la Isla, para promocionar las dunas de Maspalomas, uno de nuestros iconos turísticos. Su estancia terminaba con un choque amistoso contra Eslovenia, a la que venció por 101-71, un partido que fue retrasmitido a más de 200 países.

Aunque el fútbol no llega a alcanzar los niveles de popularidad que el basket, el balompié estadounidense crece a pasos agigantados con la MLS (Major League Soccer) gracias a la llegada de astros de este deporte. Su mayor embajador actual, Leo Messi, la estrella del Inter de Miami propiedad de otro mito, David Beckham.

Eso en cuanto a clubes, pero a nivel de la selección, los aficionados estadounidenses siempre han seguido con devoción la trayectoria de sus combinados nacionales masculino y femenino en las grandes competiciones.

Pero si las circunstancias no permiten que Estados Unidos recale en Gran Canaria en el Mundial de 2030, no hay problema. «Con el trabajo que hemos venido realizando en los últimos años por diversificar a nuestros potenciales clientes, prácticamente nos viene bien que venga cualquier país, aunque Estados Unidos o los de nuestros mercados tradicionales, como son los países nórdicos, Alemania o Inglaterra, supondrían un gran impulso», señaló Álamo.

El consejero de Turismo, que apuntaba que con los estudios iniciales realizados el impacto económico directo por acoger a la Copa del Mundo «sería de casi mil millones de euros», reconoce que «no hay escaparate más grande» que una cita de la relevancia de un Mundial de fútbol.

«Gran Canaria, desde el punto de vista turístico, está preparada para un evento de esta dimensión. Nos quedan seis años por delante para poner muy bonita la Isla. Será una oportunidad para enseñar a todos los que vengan o que nos sigan los atributos que tenemos, que no solo ofrecemos sol y playa. Se nos da la posibilidad de enseñar nuestra oferta hotelera y extrahotelera, nuestra oferta deportiva al aire libre, nuestra cultura, la gastronomía... Es una oportunidad única para darle un salto de nivel a Gran Canaria. Y luego intentar fidelizar a esos turistas que nos visiten, algo que ya solemos hacer», expone Carlos Álamo. «Ese verano de 2030 vamos a llenar».

Aridany Romero comprende que Valencia y Vigo quieran estar

Antes de la reunión que Marruecos, Portugal y España mantuvieron hace unos días en Agadir, donde quedarían cerradas en principio el número de sedes que cada país se repartiría para presentarlas a la FIFA, saltaba la noticia de que la delegación española iba a solicitar que su cupo, establecido en 11, creciera a 12 o 13 para así dar la oportunidad a Valencia y Vigo a presentar la documentación que se requería, cuando ya el plazo se había extinguido. Ese punto disgustó a los otros compañeros de viaje de España en la organización del Mundial de fútbol de 2030.

Así que no hubo consenso. Ese cambio de guion no afecta a la elección de Gran Canaria. El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria se mostró ayer hasta comprensivo al valorar el intento final de esas dos ciudades antes mencionadas por no quedarse fuera del pastel mundialista.

«No tengo más información que la que aparece en los medios. A nosotros se nos dijo que se iba a elevar a la FIFA un Bid Book con 11 sedes, las que habían presentado en tiempo y forma la documentación; estamos a expensas de lo que ocurra, pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo; si son 12 o 13 ya no nos toca decirlo a nosotros», explicaba.

«Yo entiendo que Valencia y Vigo estén redoblando sus esfuerzos para ser sedes, aunque no hayan cumplido con los plazos o la documentación prevista. Posiblemente, nosotros estaríamos haciendo lo mismo. Es tan importante esta oportunidad para los territorios que entiendo lo que están haciendo. En todo caso, yo me ciño a nuestro trabajo; lo hemos hecho bien, y en eso todos coinciden, el Consejo Superior de Deportes y la Federación», deja claro Romero.

