Liam Dunkerbeck, ganador SUB21 de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2024

El grancanario Liam Dunkerbeck fue el gran protagonista del cuarto día de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2024, alzándose con la victoria en la categoría SUB21 en la modalidad de olas, certificando su candidatura a revalidar su título mundial. En unas condiciones óptimas para el desarrollo de la competición, Dunkerbeck superó a los griegos Lennart Neubauer y Gregory Stathopoulos, que finalizaron segundo y tercero respectivamente.

Dunkerbeck, que finalizó quinto ayer en la final absoluta, demostró su gran momento de forma en una final disputada en la que tuvo que realizar un espectacular Double Forward (salto dos rotaciones hacia delante antes de caer al agua) para poder asegurar su victoria."Estoy muy contento, ha sido un buen campeonato para mí y me he visto muy bien navegando. He notado un buen cambio respecto al año pasado así que estoy contento y motivado para seguir mejorando". El joven grancanario también destacó que cada vez se siente más cerca de poder alcanzar el nivel de los mejores. "El año que viene espero estar ya en la final y ganarla".

Alcanzando la segunda posición estuvo Lennart Neubauer, griego, pero de origen alemán, que puso contra las cuerdas a Dunkerbeck, obligándole a sacar saltos, que sólo suelen verse en la categoría absoluta. Neubauer expresó su felicidad al finalizar en el podio junto a su compatriota y buen amigo Statophoulos. "Estoy muy contento con mi puesto y con la manera de navegar, no cambiaría nada. Espero seguir mejorando mi nivel tanto en saltos como en olas y espero venir el año que viene siendo aún más completo". A su vez, añadió, que este año se han visto las "mejores condiciones para los juniors en los últimos años", un motivo de alegría, dado que los días con más olas y viento suelen aprovecharse para la competición de la categoría absoluta.

En tercer puesto, Statophoulos se mostró muy contento con su actuación y con el hecho de compartir podio con su "gran amigo" Neubauer y Liam Dunkerbeck. "Estoy feliz con la forma en la que he navegado. Tuve buenos saltos y olas en las mejores condiciones que he visto en Pozo hasta ahora", puntualizó.

Categoría máster

El británico Ben Proffitt, la voz de las retransmisiones de la PWA, demostró que pese a sus 46 años, todavía tiene muelles en las piernas, realizando una buena cantidad de saltos de elevada dificultad que le valieron para revalidar su título en Pozo Izquierdo, tras vencer en la edición de 2023. Proffitt, al que nunca le faltan las palabras, comentó que pese a estar "algo oxidado", pudo elevar su nivel a medida que avanzaban las mangas llegando a su mejor nivel en la final.

Con la segunda posición se hizo Michael Friedl, CEO de la conocida productora Seven Islands Film, que volvió a demostrar su talento innato para las olas, tras más de 35 años residiendo en el municipio grancanario de Telde, al igual que en 2023. con el apoyo de sus patrocinadores Pozowinds y Goya Windsurfing. "Llevo compitiendo mucho tiempo en Pozo y pocas veces los másters habíamos podido disfrutar de estas condiciones tan buenas, así que mejor imposible", señaló.

Cerrando el podio estuvo Valter Scotto, el italiano afincado desde hace 25 años en el Médano, Tenerife, se mostró visiblemente emocionado por seguir compitiendo a sus 56 años, después de varias operaciones en espalda y hombros, que le han impedido por momentos, disfrutar de una de sus mayores pasiones. "Me gusta mucho volver a Pozo, lo tengo en el corazón. Hay un nivelazo, me encanta competir y esta playa siempre te da la adrenalina justa para seguir navegando", resaltó.

Para la quinta jornada de acción, se espera que debuten los competidores de la novedosa modalidad Slalom X, que debido a las increíbles rachas de viento que han habido hasta ahora, demasiado extremas para carreras de obstáculos, todavía no han tenido la oportunidad de demostrar su talento.