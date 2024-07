Gran Canaria repite como única sede del Mundial de Wingfoil Big Air

Tras haber sido el primer lugar del mundo en estrenar la disciplina de Big Air con wingfoil, Gran Canaria volverá a proclamar por segundo año consecutivo a los campeones del mundo de la clase, esta vez en las Salinas de Tenefé del 9 al 13 de julio durante el Campeonato del Mundo de la GWA de Gran Canaria, siendo la segunda vez que la isla entra a formar parte del World Tour de Wingfoil de la Global Wingsports Association (GWA). "Un evento que vuelve a poner a Gran Canaria en lo más alto del deporte mundial", declaró Manuel Martínez, presidente del Club Deportivo Canakite Experiences y organizador del evento junto con la Real Federación Canaria de Vela.

El evento, patrocinado por las áreas de Turismo y Deporte del Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía y el Gobierno de Canarias, ya congrega a los mejores atletas de wingfoil del mundo para luchar por el Campeonato del Mundo de Big Air, un mundial que regresa a la isla española de Gran Canaria por segundo año consecutivo, tras el espectacular debut de esta disciplina hace 12 meses. "Los mejores 35 riders del mundo ya están listos para competir por los títulos mundiales de Wingfoil Big Air (categoría masculina y femenina) de la GWA Gran Canaria en las Salinas de Tenefé, un spot de referencia ubicado cerca de Pozo Izquierdo, donde se celebró el año pasado", añadió Martínez.

Según el organizador, este campeonato del mundo tendrá una ventana de competición de cinco días, relativamente corta para un concurso de Big Air. "Pero Salinas de Tenefé tiene unas condiciones ideales en julio, de hecho, las finales del año pasado gozaron de ráfagas de hasta 47 nudos, por lo que este año celebraremos el mundial de wingfoil junto con la última parada del campeonato del mundo de Kite Big Air, la Qatar Airways GKA Big Air Kite World Championships Gran Canaria 2024", explicó el presidente del club organizador.

Entre los participantes, los campeones mundiales y ganadores de los primeros títulos de Big Air, el francés Julien Rattotti y la española Mar de Arce (de Tarifa), ya están preparados en la isla para defender las coronas que ganaron de manera espectacular durante un día y medio de acción emocionante el año pasado en Pozo Izquierdo. "Rattotti ganó la competencia justo al final de la dramática final, con increíbles saltos de 11,1 y 11,2 metros, el último de los cuales le valió al francés una puntuación de 9,47 sobre 10 puntos posibles", comentó Martínez.

Pero la disciplina de Big Air no se trata solo de altura, también implica técnica. Los criterios de evaluación otorgarán el 70 por ciento de la puntuación por altura, incluyendo potencia, compromiso y amplitud, y el 30 por ciento por dificultad técnica. En la primera edición, fue concretamente el subcampeón del año pasado, el alemán Benjamin May, quien impresionó a los jueces con sus front loops comprometidos y bien puntuados, aunque sus saltos no fueron tan altos. Por tanto, se espera que May haga otra fuerte demostración este año, junto con el campeón mundial de Surf-Freestyle de la GWA, el estadounidense Chris MacDonald.

Los riders locales que competirán por la corona de Wingfoil Big Air

Entre los competidores que representarán a España, destaca Ancor Sosa, un rider local que viene de Fuerteventura y que con tan solo 16 años ya se ha posicionado entre los mejores del mundo del wingfoil. Recientemente, el majorero se proclamó campeón de la Liga Española de Wingfoil y de la GWA Wingfoil Qualifying Series Gran Canaria Air Battle, donde conquistó las disciplinas de Wingfoil Surf-Freestyle y Freefly-Slalom de las series clasificatorias de la GWA en la playa de Las Burras. Junto a Ancor, también representarán a España el tarifeño Xavier Corr y el grancanario Jeremy Rodríguez.

En la categoría femenina, además de la actual campeona, Mar de Arce, quien ya está afincada en la isla de Gran Canaria, donde vive y entrena, otra tarifeña se posiciona entre las favoritas: Nia Suardíaz, la reina del wingfoil y subcampeona en la primera edición de este mundial el año pasado en Pozo Izquierdo. Por último, nuevamente desde Fuerteventura podría sorprender Elena Moreno, quien acaba de ganar su primera prueba del GWA Wingfoil World Tour en la disciplina de Olas en la primera competición de la temporada.

Salinas de Tenefé, el spot perfecto para un evento sostenible de wingfoil

Gran Canaria, famosa por sus excelentes condiciones de viento, especialmente en julio, encuentra en las Salinas de Tenefé un lugar perfecto para el kitesurf. Con vientos de más de 30 nudos y oleaje ideal del noreste, junto a una temperatura del agua de 24 grados, es un sitio privilegiado para entrenar todo el año. Además del kitesurf, el evento destacará el Museo de las Salinas de Tenefé y realizará una limpieza de playas el 12 de julio, promoviendo sostenibilidad y la participación de marcas como 7up de Ahembo y Spar Gran Canaria y colaboraciones como la del Diario AS.