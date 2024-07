El Slalom X aterriza en Pozo Izquierdo

Jornada histórica para el windsurf en Pozo Izquierdo. El quinto día de competición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup trajo consigo la primera prueba internacional de Slalom X en la historia del mundial de la PWA. Con unas condiciones bastante extremas para los riders, con vientos de entre 25 y 35 nudos y una marea algo más alta de lo que suele ser habitual en la práctica de esta modalidad, los windsurfistas han alcanzado velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

La arubense Sarah-Quita Offringa fue la gran estrella de este primer día de competición, proclamándose vencedora en las cuatro rondas eliminatorias disputadas hasta el momento, completando un pleno de victorias que la deja muy cerca de conseguir el doblete tras su victoria en la modalidad de Olas. "Estoy muy contenta, ha sido muy emocionante ir a toda velocidad, pero sobre todo por el añadido de los obstáculos", expresó la rider arubense.

Siguiéndola de cerca en prácticamente todas las mangas de la jornada ha estado la francesa Marion Mortefon, quien también ocupa la segunda posición del ranking general. El tercer lugar provisional lo mantiene la británica Jenna Gibson.

Por su parte, la vigente campeona de la modalidad de Slalom en Pozo Izquierdo, la andaluza Blanca Alabau, no tuvo su mejor debut en la modalidad de Slalom X, quedando descalificada en la primera manga por saltarse la salida y finalizando séptima en la segunda. Sin embargo, hacia el final de la jornada, consiguió mejorar un poco sus presentaciones entrando como la mejor cuarta clasificada en la tercera y cuarta manga.

La arubense Sarah-Quita Offringa / La Provincia

Las buenas condiciones de Pozo Izquierdo también han permitido completar tres rondas eliminatorias en la categoría masculina de Slalom X, la cual ha quedado liderada por el francés, Pierre Mortefon, que venció cómodamente en las dos primeras mangas. "He tenido dos buenas mangas en las que he quedado primero, me he podido enfocar en la velocidad, aunque los obstáculos característicos del Slalom X han añadido dificultad, pero quedan muchas mangas por delante", comentó Mortefon tras salir del agua.

El segundo lugar lo mantiene el holandés Ingmar Daldorf y el tercero el francés Benoit Merceur. No obstante, el vencedor de la tercera manga fue el italiano Bruno Martini, que de seguro será un corredor a vigilar en los próximos días.

Slalom X

El organizador del evento y leyenda del windsurf, Bjorn Dunkerbeck, valoró positivamente la llegada del Slalom X a la competición, una disciplina que es, sin duda, un atractivo añadido para el evento. "Ha sido un gran primer día, con fuertes vientos y buenos saltos y alguna caída a la hora de superar el obstáculo principal del recorrido. Los riders están muy contentos con la modalidad", añadió el 42 veces campeón del mundo de windsurf.

La Provincia

El Slalom X es una nueva modalidad que combina las carreras típicas del slalom con los obstáculos, teniendo que completar los riders un circuito en zig-zag y superar un obstáculo llamado comúnmente entre el circuito como "salchicha".Esta nueva disciplina del windsurf ha vuelto a poner de relieve las clásicas carreras de slalom con quilla, una nueva clase que ha estrenado en Pozo Izquierdo la Asociación de Windsurfistas Profesionales (PWA, por sus siglas en inglés) debido a sus condiciones idóneas.

El "lado verde" y cultural del festival de windsurf

El mayor festival de windsurf también contempla en su programación diferentes acciones para promover la concienciación medioambiental entre los más jóvenes. De hecho, este miércoles se ha organizado una limpieza de la playa que ha contado con la participación de los asistentes al evento.

Adicionalmente, durante la mañana se ha proyectado el documental Born to windsurf, protagonizado por Bjorn Dunkerbeck, que tiene como lema «cuando entras, ganar es lo único que importa». Como windsurfista, Dunkerbeck, ha ganado un total de 42 títulos mundiales. Aun así, a sus 51 años, es la prueba viviente de que la edad no es un factor limitante para seguir superándose, por lo que ya tiene en mente un nuevo récord mundial de velocidad. En este sentido, anima a la juventud a luchar por sus metas.

La programación para este jueves prevé la visita guiada al Instituto Tecnológico de Canarias a las 17:00, además de la firma de autógrafos por parte de los competidores del Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2024.