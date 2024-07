Óscar Alvarado: "No se trata de ganar o perder contra la leucemia, sino de jugar el mejor partido posible con la enfermedad"

Óscar Alvarado, jugador profesional de baloncesto y actual base del Club Melilla Baloncesto de la Liga Leb Oro, volverá a apadrinar el evento ‘Solidarios con altura’ este sábado 6 de julio en el Centro Insular de Deportes (CID). Una iniciativa de la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia que celebra este año su segunda edición y de la que el deportista se siente muy orgulloso de formar parte. “Me siento feliz de poder aportar mi granito de arena a este proyecto.

Para mí es un orgullo ser el padrino de ‘Solidarios con altura’, poder hacer este partido benéfico y que mis amigos del mundo del baloncesto puedan ayudar a esta causa que tanto me ha afectado a mí personalmente”, confiesa Alvarado. Una jornada en la que se recaudarán fondos en beneficio de los casi 700 pacientes oncohematológicos y oncológicos a los que atiende la fundación organizadora del evento en Canarias. Los cantantes Cruz Cafuné e Iván Torres, los presentadores Wendy Fuentes y Pedro Machín, el divulgador científico Javier Santaolalla o la gamer Thanix entre otros, se unirán por un gran objetivo: “hacer que esos niños puedan disfrutar lo máximo posible”.

Según las propias palabras del jugador, “no se trata de ganar o perder contra la leucemia, sino de jugar el mejor partido posible con la enfermedad”. Además, asegura que “en un partido como este no hay final, ya hemos ganado y vamos ganando cada día”.

El padre de Óscar Alvarado falleció de Leucemia hace dos semanas

Una realidad que Álvarado conoce de primera mano tras haber perdido a su padre hace unas semanas a causa de dicha enfermedad. “En medio de los dos eventos le detectaron y diagnosticaron a mi padre leucemia y, desgraciadamente falleció el pasado 2 de julio. Si ya apoyaba antes esta fundación, ahora más involucrado me siento.

Siempre me digo que yo contra la leucemia ya había puesto mi granito de arena, que ya no me correspondía esta enfermedad. A mi familia ya no nos tocaba, pero esto no lo decide uno, es lo que hay y hay que afrontarlo. Es un acto que yo hago desde antes de que falleciera mi padre y que ahora me reafirmo y me motiva”, cuenta Óscar. Apodado como “líder de la generosidad” tras haberse convertido en el mayor asistente histórico de la Liga LEB Oro este año, ahora su altruismo vuelve a trascender los límites del terreno de juego para ayudar a salvar vidas y luchar contra la leucemia. “Es importantísimo que, entre todos, aunque sea a una sola persona que tengamos al lado, podamos poner nuestro granito de arena”, confiesa el jugador.

“Para mí, el momento más gratificante que ha tenido desde que se ha unido a la iniciativa es que mi familia se sienta orgullosa de lo que hago” La Fundación Alejandro Da Silva, comprometida desde su creación con la lucha contra la leucemia, ha organizado ‘Solidarios con altura’ no solo para recaudar fondos y concienciar sobre la importancia de la investigación y el apoyo a los pacientes sino que además este partido de baloncesto benéfico está diseñado para que los niños que se encuentran en tratamiento hospitalario puedan disfrutar de un día diferente, alejado de las preocupaciones y rutinas médicas. El objetivo es claro: ofrecerles una jornada de diversión y distracción, fundamental para su bienestar emocional y psicológico.

Historia de la Fundación Alejandro Da Silva

La Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia fue fundada en 1989, gracias a la generosidad de unos padres que vivieron la durísima experiencia de perder un hijo afectado de Leucemia, Manuel Da Silva Pereira y Ana Villavicencio. Manuel y Ana, durante el proceso de la enfermedad, sintieron la carencia de diferentes apoyos como una atención psicológica, una atención social, entretenimiento para tantas horas en un hospital, acompañamiento para momentos difíciles y animación que hiciera por momentos sacar sonrisas y normalizar esos largos periodos a todos los niños y sus familias.

Esta situación de pocos recursos hizo aún más difícil el largo y duro camino de Alejandro y su familia durante el proceso de la enfermedad. Y de esta triste experiencia surgió la fuerza para crear una Fundación con el nombre de su hijo, que cubriera el importante vacío de apoyo no médico, a enfermos y familiares, que ellos padecieron. En la actualidad, la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia, son hombres y mujeres, que de una manera altruista han decidido unir su fuerzas para trabajar contra la leucemia y otras enfermedades oncohematológicas, para llevar la esperanza a quienes les toca sufrirla, al enfermo y a su familia, especialmente en el ámbito de la infancia.

La Fundación atiende actualmente a unas 700 personas con leucemia y a sus familiares, y ofrecen servicios que se basan en la atención psicológica y social, en la animación sociocultural y en la facilitación de alojamiento a pacientes oncohematológicos y oncológicos que, por motivos de tratamiento, han tenido que ser desplazados de sus islas de residencia a los hospitales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Este trabajo hoy día se plasma en diferentes servicios en funcionamiento: Voluntariado, Departamento de Trabajo Social, Departamento de Psicología, Departamento de Animación Sociocultural, Casa-Hogar, Programa del Banco Canario de donación de médula ósea y Programa del Banco Canario de registro de trasplantes de médula ósea.

Entradas al precio de 10 euros

La venta de entradas, al precio de 10 euros, será a través del portal mastaquilla.com, y en la propia taquilla del Centro Insular de Deportes el 6 de julio en horario de 14:00h a 16:00 h