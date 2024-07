Julia Azevedo, explosividad brasileña para la artillería del Hidramar Gran Canaria

La opuesta brasileña de 27 años y 1,80 metros, Julia Azevedo, será la encargada de suplir el vacío en la rotación del Hidramar Gran Canaria dejado por Mila Collar.

Formada en su Brasil natal en las filas del Tijuca TC (2010-15), continuó con su formación en EEUU donde defendió los colores del Central Florida College (2015-17), Long Island University (2017-19) y California State at Los Angeles University (2019-20).

Finalizada su etapa académica daba el salto a Europa para probar fortuna en la Liga chipriota de la mano en primer término del Lemesos Volleyball (2020-21) y posteriormente en el AEL Limassol (2021-22). Finlandia sería su siguiente parada, donde defendió los colores del Pölkky Kuusamo finlandés en la temporada 2022-23, antes de regresar a su equipo de formación, el Tijuca el curso pasado.

En su palmarés destaca una Finnish Mestaruusliiga, una NCAA-Northeast Conference, una Sulerliga brasileña C y una NCAA-Northeast Conference Tournament.

Danny López, director técnico del Hidramar Gran Canaria resalta que Azevedo "a pesar de ser brasileña se ha formado en las universidades norteamericanas". En cuanto a sus capacidades técnicas y tácticas reconoce que no es una jugadora que destaque "por su potencia física, pero es una jugadora muy explosiva, rápida y nos puede dar cosas diferentes en la zona dos, que era un poco lo que estábamos buscando".

Julia Azevedo: "Vengo al Hidramar para aportar muchos puntos y crecer técnicamente"

Cartel de presentación del fichaje de Julia Azevedo. / CV JAV Olímpico

¿Por qué eligió el Olímpico?

Elegí jugar en el Olimpico porque me atrajo su tradición ganadora y por la oportunidad de crecimiento profesional que me brindaba.

¿Qué sabe de su nuevo equipo?

Sé que el equipo ha ganado cuatro de los últimos cinco títulos que ha disputado, que tiene mucha fortaleza y que es uno de los equipos con más tradición en el voleibol femenino español. También escuché cosas maravillosas sobre las chicas del equipo y del cuerpo técnico.

¿Conoce o le han hablado de la Isla de Gran Canaria?

Aún no he tenido la suerte de visitar la Isla, aunque he oído hablar sobre Canarias. Me han dicho que es una isla paradisíaca y que el clima es maravilloso.

Tiene experiencia en Brasil, EEUU, Chipre y Finlandia, ¿Qué espera encontrarse en la liga española?

Espero encontrarme con un campeonato muy competitivo.

¿Cómo se define como jugadora? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles?

Como jugadora me defino como muy dedicada y disciplinada. Mis puntos fuertes son la competitividad, las ganas de ganar y la fuerza; mi debilidad viene marcada por mi necesidad de llevar siempre a mi cuerpo a los extremos.

¿Qué objetivos se marca para esta temporada a nivel personal?

Mis objetivos personales para esta temporada son hacer muchos puntos, ayudar al equipo a ganar títulos y evolucionar técnicamente.

Llega a un equipo que ha ganado cuatro de los cinco títulos que disputó el curso pasado, ¿Cómo lleva la presión de jugar en un equipo ganador?

Es un gran honor poder ser parte de un equipo tan ganador. Espero contribuir ganando muchas victorias y títulos.