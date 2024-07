Méndez elige a Gustafson y deja a Astou Ndour sin Juegos

Astou Ndour volvió a las canchas de juego el pasado enero después de haber tenido que hacer un paréntesis de casi un año en su carrera debido a su maternidad. Eligió vestir la camiseta del SPAR Gran Canaria para estar arropada por los de casa y prepararse de la mejor manera para el objetivo que tenía en mente y que pasaba por estar en la convocatoria de la selección española para los Juegos Olímpicos. Un deseo que Miguel Méndez, el seleccionador nacional ha impedido.

Porque el responsable del equipo español que intente superar en la cita francesa los cuartos de final de los pasados Juegos de Tokio en los que cayó el combinado nacional, prefirió nombrar a Megan Gustafson en su lista de 12 jugadoras. En las que eso sí, hay triple representación insular con la presencia de Maite Cazorla, Leonor Rodríguez y Leticia Romero.

Ante esta decisión, la pívot del SPAR Gran Canaria y ahora enrolada en el Connecticut Sun de la WNBA, mandó un mensaje a través de sus redes sociales con el que responder ante su ausencia en el que hubieran sido sus terceros Juegos Olímpicos.

«Me he esforzado al máximo, he trabajado de manera intensa para jugar lo mejor posible tanto en España como ahora en la mejor liga del mundo, la WNBA, y tener las máximas opciones de poder seguir aportando con la selección en los Juegos Olímpicos de París. Hecho que he expresado en diversas ocasiones. No ha sido posible y respeto la decisión del seleccionador. Así que no puedo tener otro deseo que todos los éxitos y suerte de cara a esta importante cita», indicó la hispanosenegalesa.

Una ausencia que no es que se pueda tildar tampoco de injusta, pues la presencia de Megan Gustafson en el roster nacional también supone la inclusión de una pívot que la pasada temporada promedió con las London Lions 15,2 puntos, 6,2 rebotes y 1 asistencia en los 11 partidos que disputó en la Eurocup que conquistó con las London Lions.

Aun así, los números que dejó Astou Ndour en su periplo en la Liga Femenina Endesa fueron notables dada su condición física que fue mejorando poco a poco hasta promediar los 18,7 puntos, 9,3 rebotes y 1,7 asistencias en 13 encuentros disputados.

Eso sí, sin conseguir la meta de la salvación en la categoría y que finalmente selló el CB Islas Canarias en los despachos al permutar la plaza en la máxima división naiconal con el CBS Barça.

Las que sí van a estar en los Juegos de París son las tres grancanarias que formarán la batería de exteriores de la selección española. Maite Cazorla ya con estus de puntera en el combinado español en los que van a ser sus segundos Juegos, Leticia Romero que vuelve a estar al nivel que demostró en sus primera experiencia olímpica en Rio 2016, donde coincidió con la más veterana de las insulares, Leonor Rodríguez, y en el que ambas consiguieron la medalla de plata al caer con Estados Unidos.

Precisamente Magic Leo va a jugar sus terceros Juegos con la condición de ser la jugadora canaria con más internacionalidades después de que jugara los partidos amistosos contra Turquía y China los pasados 21 y 23 de junio y alcanzar los 122 partidos jugados con la camiseta roja y superar los 121 de Rosi Sánchez.

La lista final que comandará Miguel Méndez en los Juegos de París que arrancan el 28 de julio con el partido ante China está compuesta por: María Araújo, Queralt Casas, Maite Cazorla, María Conde, Laura Gil, Paula Ginzo, Megan Gustafson, Mariona Ortiz Leonor Rodríguez, Leticia Romero, Alba Torrens y Andrea Vilaró. La fase de grupos concluirá con los choques frente a Puerto Rico el 31 de julio y ante Serbia el 3 de agosto.