La bandera de Canarias, la única autonómica en la celebración de la Eurocopa de España

Ya estuvo presente en el césped del Olímpico de Berlín y en la noche de este lunes lo volvió a estar en el escenario de la plaza Cibeles en la celebración de la Eurocopa que ofreció la Selección Española de Fútbol en Madrid.

Y los culpables no son otros que Pedri y Ayoze Pérez, los dos únicos canarios de la convocatoria de Luis de la Fuente y recogen la batuta que en su día tuvieron David Silva y Pedrito. Ambos, como ya hicieron en Alemania, salieron al escenario con el blanco, azul y amarillo.

El de Tegueste y Santa Cruz de Tenerife, aunque no fueron los que más minutos disputaron, fueron protagonistas durante el transcurso del torneo. El del FC Barcelona y ex de la UD Las Palmas jugó cuatro partidos hasta que en cuartos de final, una entrada de Toni Kroos lo dejó fuera del torneo.

Mientras que el del Betis y canterano del CD Tenerife disputó tan solo 12 minutos ante Italia, pero dio una master-class de fútbol en uno de los partidos del campeonato y que certificó el pase de la Roja a octavos de final.

La selección española celebra en Madrid su victoria en la Eurocopa. / La Provincia

Morata, maestro de ceremonias

El capitán, Álvaro Morata, se erigió como el maestro de ceremonias al concluir el recorrido en la guagua que ha llevado al equipo por las calles de Madrid. Con el micrófono en mano, Morata ha agradecido la entrega y el apoyo incondicional de los seguidores de la Roja.

En un discurso emotivo, Morata ha subrayado el orgullo que siente por su país, afirmando: "Tenemos un gran país. Tenemos la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores, todo… Tenemos que saber que tenemos el mejor país del mundo". Sus palabras han resonado profundamente entre los asistentes, recordando la importancia y valía de todos los trabajadores españoles, independientemente de su profesión.

La selección española celebra en Madrid su victoria en la Eurocopa. / LP / DLP

El del Atlético de Madrid ha destacado la influencia de los aficionados en el éxito del equipo: "¿Sabéis por qué hemos sido campeones de Europa? Porque todos vosotros habéis creído en nosotros y lo hemos notado. Hemos dado la vida hasta el final gracias a vosotros". Este reconocimiento a los seguidores refleja el espíritu de unidad y esfuerzo compartido que ha caracterizado a la selección durante el torneo.

El delantero también expresó su orgullo personal por liderar al equipo: "Para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta selección. Os aseguro que mirando las caras de todos desde el autobús me siento representado en la cara de todos. Puede ser que a veces la meta o no, pero me lo he dejado todo por el equipo".

Las palabras de Morata, llenas de gratitud y patriotismo, han sido un tributo a todos los españoles y han reforzado el vínculo entre el equipo y su afición. La celebración en Madrid ha sido un recordatorio del poder del deporte para unir a una nación y celebrar los logros colectivos.