Juan José Arencibia: «Habrá un retorno de más de mil millones de euros»

¿Aliviado ya con la oficialidad? Porque imagino que hasta que no se anuncia, a veces pueden entrar las dudas... ¿Siente que se ha quitado un peso de encima?

Sí, sí, por supuesto. Alivio, puedo resoplar ya. Nos hemos quitado un peso de encima no solo nosotros como equipo de trabajo, sino toda Gran Canaria.

¿Pensó en algún momento que todos los problemas que rodeaban a la Federación Española pudieron haber afectado al Mundial de alguna manera? Al final el tiempo también le ha dado la razón con la inhabilitación de Pedro Rocha

[Hace una pausa para responder] Yo... a ver. Hemos recibido el apoyo en todo momento por parte de la Federación y uno de los hombres que más nos ayudó viniendo en tres días a Las Palmas de Gran Canaria nada más llamarlo para trasladarle nuestra intención fue Pedro Rocha. Desde aquí, con esta respuesta, quiero mandarle todo mi apoyo a él porque creo que esa sanción es totalmente injusta por algo que el propio Gobierno de España le pidió que hiciera. Le mando un fuerte abrazo y ante las injusticias soy el primero en rebelarme.

Más allá de los políticos, que tienen su reconocimiento por el trabajo realizado. ¿De quién se acuerda en estos momentos de éxito? ¿Quién ha estado codo con codo con usted en este proceso de candidatura?

No puedo olvidarme de ellos aunque se haya dicho en reiteradas ocasiones. De verdad, el presidente del Cabildo, Antonio Morales; el consejero de Deportes actual, Aridany Romero, y el anterior Paco Castellano, que fue quien estaba al comienzo de este proyecto; por supuesto al ministro Ángel Víctor Torres que ha estado en Madrid peleando contra toda esta gente que no lo veían en un primer momento y les ha hecho cambiar de opinión porque parecía que no podíamos estar en este Mundial. A Carolina Darias, que he estado hablando con ella permanentemente. Al consejero de educación y deporte, que también ha estado presente apoyando y fue clave en el almuerzo que se realizó en el Hotel Santa Catalina con Pedro Rocha. Ahí se dio un punto importante de fuerza para la candidatura. Además del pleno extraordinario que se hizo en el Cabildo y en el que todas las fuerzas políticas aprobaron por unanimidad la partida monetaria para este proyecto. Tampoco me puedo olvidar del equipo del Cabildo capitaneado por el arquitecto del Instituto Insular de Depotes, Ricardo Pereira, al que le llegaron 50 o 60 mil folios y en todo fuimos los primeros en ponernos en marcha, sin pedir ninguna prórroga.

Esto también significa un espaldarazo a su trabajo al frente de la Federación. ¿Se siente reforzado para llegar al 2030 al frente de la Interinsular?

Antes de recibir la oficialidad de Gran Canaria como sede mundial, la gente del fútbol apoyaba al equipo de gobierno totalmente. Hemos traído árbitrajes gratuitos, somos la Federación que más aportamos a los clubes y a los estamentos. Para mí es el logro más importante que ha conseguido la Federación Interinsular con este equipo de gobierno y sus empleados al frente. Esto forma parte de una historia que trascenderá y que posiblemente no se vuelva a repetir en doscientos años. El avance de dos o tres décadas que va a tener Canarias con este Mundial va a ser algo increíble porque ya se calcula entre 1.000 o 1.500 millones de euros de retorno. Si tengo que llegar al 2030 como presidente diría que sí, pero si me dijeran mañana que tengo que irme para que se mantenga la candidatura y que la FIFA ratifique la candidatura, pues me iría feliz.

Me prometió que desvelaría alguna sorpresa sobre quien si se iba a nombrar algún padrino del Mundial. Si se va a promocionar de alguna forma que no sepamos todavía... ¡mójese!

Lo que vamos a hacer ahora es concienciar a la gente de lo que supone este Mundial de aquí al 2030. Se va a hablar gratuitamente de Gran Canaria y Canarias y sí habrá algún padrino y muchas otras sorpresas, por supuesto. Es algo que no vamos a dejar enfríar y habrá muchos actos en los próximos días y así de forma sucesiva hasta que se celebra el Mundial en la Isla.

