Ángel Víctor Torres: «Gran Canaria es sede del Mundial porque se lo merece, así de simple»

El Mundial de Fútbol de 2030 tendrá una sede en Gran Canaria porque «se lo merece» al presentar uno de los «mejores proyectos» entre las ciudades aspirantes, no por ningún tipo de compesación a la Isla. Así lo asegura Ángel Víctor Torres, que explica en esta entrevista el impacto que tendré en todo el Archipiélago canario».

Gran Canaria ya está seleccionada entre las 11 sedes que propone la Real Federación Española de Fútbol para el Mundial de 2030. ¿Qué significa eso para la Isla?

Yo creo que es la mejor noticia, quizás en décadas. Es un anuncio extraordinario porque además de la alegría que supone para la sociedad grancanaria y canaria en su conjunto, va a llevar a consigo nuevas infraestructuras, mejoras en el Estadio de Siete Palmas y más conectividad. Coloca a Canarias en el mapa mundial del deporte rey y rompe un tabú, el de que estos mundiales que tenemos en Europa no podían llegar a islas. Por fin llega y frente al Mundial del 82, que tuvimos que ver por la tele, podremos disfrutar en Canarias del mejor fútbol del planeta.

¿Qué impacto económico y social va a tener el Mundial y la ampliación del Estadio de Gran Canaria?

El otro día el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, daban cifras, pues estamos hablando de miles de millones de euros. Pero por encima de ese impacto en un momento determinado durante el tiempo que dure el Mundial, lo más relevante es que quedarán las infraestructuras para el futuro. La prueba fue el Mundial de Baloncesto, que nos dejó el Gran Canaria Arena, hoy un símbolo arquitectónico y deportivo no solo de Canarias, sino del conjunto del país. Nos quedará el estadio de Gran Canaria, que con la importante inversión que va a realizar el Cabildo va a tener imagen de equipo de fútbol de Champions. Hay una vieja leyenda que dice que no se sabe si los grandes deportistas se consiguen porque hay grandes infraestructuras o las grandes infraestructuras se construyen porque hay grandes deportistas. Yo no voy a despejar ese dilema, pero sí diré que en Gran Canaria tenemos grandes deportistas y vamos a tener las mejores infraestructuras fruto del Mundial.

¿Queda algún obstáculo en el camino que pueda frustrar el cumplimiento de ese sueño mundialista?

No, porque en diciembre lo que hará la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) es ratificar las sedes, pero es simplemente comprobar que los pasos se han dado correctamente y que se han cumplido las premisas que exige ese organismo. Y como Gran Canaria es una de las 11 sedes seleccionadas, no porque sea la número 11, sino una de las mejores presentadas, no hay ningún riesgo de que no sea una de las sedes.

¿Ha influido que haya un ministro canario en Madrid?

Ya he dicho, y lo hago con absoluta sinceridad, que es fruto de muchísimas personas. Muchas de ellas ya no están, pero apostaron por este proyecto desde hace años. En la etapa última me ha tocado a mi estar como ministro y he intentado también aportar mi granito de arena desde el Ministerio, como hice antes como presidente de Canarias y sobre todo como amante del fútbol y como canario. En el camino, hay que recordar las fechas en las que presentamos la propuesta. Entonces era presidente del Gobierno autonómico. También se presentó desde el Cabildo, con el anterior consejero de Deportes, Francisco Castellano, y luego recogió el testigo el actual responsable de ese departamento, Aridany Romero, ambos con Antonio Morales como presidente. Creo que el trabajo de ellos, y también el de muchos otros, ha sido clave para obtener este éxito. Hoy no es cuestión de que se lo termine arrogando nadie, sino la sociedad canaria en su totalidad.

Esta candidatura se empezó a preparar hace años, ¿cuál ha sido su participación directa?

Cuando apareció la posibilidad de que España fuera sede, primero había que conseguir que el país fuera seleccionado y competir con las otras propuestas, sobre todo de América del Sur. Lo primero fue apoyar desde Canarias a la Federación Española de Fútbol para que nuestro país fuera sede. Una vez que se consiguió, con Portugal tuvimos problemas importantes, pues había una especie de tópico de que no podía haber sedes en islas. Eso nunca la entendimos desde el Gobierno de Canarias, tampoco desde el Cabildo de Gran Canaria ni desde otros cabildos que tenían aspiraciones, como el de Tenerife, por ejemplo. Luego hubo un segundo problema, que para que pudiera haber un tránsito de los aficionados, lo ideal era que todas las sedes estuvieran en territorio peninsular, porque así una persona podría asistir a un partido por la mañana y a otro por la tarde en otra sede. Ese es un concepto absolutamente injusto, porque discrimina a los territorios alejados. Al final había criterios objetivos y se hizo un trabajo fundamental en el que también ha sido clave, y eso lo quiero subrayar, la figura del presidente de la Federación Interinsular de Las Palmas, José Juan Arencibia. Siempre fue optimista. Cuando iba a emisoras de radio y le decían que Gran Canaria estaba eliminada, que estaba fuera, que no sería una de las sedes, él siempre defendía la razón de la justicia si se presentaba un buen proyecto. Eso se ha cumplido, se presentó el proyecto y una importante inversión plurianual. Y junto a ello una actuación en la que hay que valorar que todas las administraciones canarias han estado de la mano, frente a otras propuestas desde otros lugares de España donde hubo dificultades entre las administraciones autonómicas, los ayuntamientos y la federación. En esos lugares hubo disputas diversas. Sin embargo, en Canarias hubo unidad de todas las instituciones, desde el Ayuntamiento de Las Palmas con Carolina Darias a la cabeza y antes con Augusto Hidalgo, desde el Cabildo con Antonio Morales en la etapa anterior y ahora, y en el Gobierno de Canarias conmigo en la Presidencia antes y ahora con la actual. Y también desde el Gobierno de España. Eso ha sido clave para conseguir el éxito.

En una decisión como esta, en la que hubo muchas ciudades aspirando a tener el Mundial, son inevitables las injerencias políticas. ¿Cuál fue el punto fuerte de Gran Canaria en ese aspecto?

Fundamentalmente una propuesta seria, rigurosa, con ficha financiera, con actuación en plazos, cumpliendo todo lo que exigía la FIFA. Y luego con el mensaje de la unidad social, cívica, también política, y la de todos los clubes de fútbol. He tenido recientemente la oportunidad de estar con los dos presidentes del Club Deportivo Tenerife y de la UD Las Palmas. Nos reunimos en Madrid y de ahí salió que había que estar unidos en conseguir una sede, y la única posibilidad que había era Gran Canaria, pero también dije que si había una sede aquí, también podía haber una sub-sede y es lo que finalmente va a ocurrir. Por tanto, ganó todo el Archipiélago porque tendremos sede y una sub-sede, lo que es una grandísima noticia para el fútbol y cuyas repercusiones no sabremos medir hasta que pase el tiempo.

El problema de los menores migrantes pone de manifiesto la insolidaridad de otras comunidades españolas con Canarias, hasta el punto de que el presidente Clavijo ha afirmado que a veces tiene la sensación de que desde la Península se trata a las islas como una colonia. ¿Se puede entender que una sede del Mundial es una compensación por esa indiferencia ante los asuntos del Archipiélago? ¿Una forma de frenar sentimientos separatistas?

Yo, con todo el respeto, no comparto esta aseveración. Tenemos un Gobierno de España que ha sido sensible con Canarias y que lo está siendo ahora con los menores no acompañados. De hecho, los dos partidos que hemos formado la coalición del Gobierno de España hemos firmado un acuerdo con el presidente de Canarias. En cualquier caso, no es que haya habido una compensación, Gran Canaria es sede porque se lo merece, simple y llanamente se lo merece. Se lo merece la ciudadanía, los dos millones y pico de canarios, y se lo merece el proyecto presentado, que repito que no es que fuera el número 11, el 10 o el 8, sino que está entre los mejores de los 11 que se presentaron.

Sorprende que Valencia, la tercera capital de España, haya quedado fuera del Mundial. Sus autoridades locales ya reclaman al Gobierno de España que revise ese listado de la Federación de Fútbol para incluirla. ¿Tenemos a la vista otra tormenta política y partidista?

No. Lógicamente, los que no han sido elegidos, y también nos ha pasado a nosotros, presentan sus quejas, pero el procedimiento ha sido pulcro, serio y finalmente tendremos Mundial en nuestro país, algo muy peleado por la Federación y el Consejo Superior de Deportes del Gobierno central. Aparte de polémicas, lo importante ahora es que se vayan dando los pasos y en diciembre ya se aprobará. Además, creo que la presencia de Canarias le da un plus a ese Mundial, en el sentido de que habrá sedes en Europa, África y América. ¿No tiene sentido que haya una sede en el territorio tricontinental por antonomasia, que son las Islas Canarias? Hablamos de un Mundial que toca tres continentes y nosotros somos parte de los tres, somos administrativamente Europa, geográficamente África y sentimentalmente y fraternalmente América.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Juan Manuel Rodríguez Uribes, es valenciano. Es de esperar que haya presiones por su parte para que se modifique ese listado de 11 sedes. ¿Puede afectar a la candidatura de Gran Canaria?

No. En ningún caso se va afectar a las sedes ya seleccionadas. Uribes es un hombre con un tremendo rigor y es una suerte que lo tengamos en la máxima dirección del CSD. Tengo una magnífica relación con él, que se ha estrechado en esta etapa en la que ambos estamos en el Gobierno de España y ha sido una persona fundamental para reconocer el grandísimo trabajo que se ha hecho desde las instituciones canarias

¿La inhabilitación del presidente de la Federación de Fútbol puede tener alguna repercusión negativa para la candidatura de España?

No tiene por qué. Estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver con el ámbito deportivo. El fútbol español está en un momento excelente, conseguimos la Eurocopa de fútbol y en las Olimpiadas tenemos la posibilidad de obtener la medalla de oro con la selección femenina y por qué no también con la masculina. En ocasiones hay más ruido que resultados y yo me quedo con lo segundo, con los resultados. Cuando hay investigaciones lo que hay que esperar es que caminen, que tengan su cauce y se terminen aclarando las circunstancias.

Gran Canaria también ha conseguido una prueba del Mundial de rallyes, ser sede de Copa del Rey de baloncesto y aspira a algunas etapas de la Vuelta Ciclista a España en los próximos años. Parece que se cumple aquel lema que lanzó usted como consejero del Cabildo, el de Gran Canaria Isla Europea del Deporte.

Se está haciendo una magnífica labor desde hace tiempo. Tuve la suerte de ser consejero de Deportes de ese Cabildo y trabajé muy bien con su presidente. Tanto Aridany Romero ahora, como ya hizo en el Ayuntamiento impulsando el deporte y consiguiendo grandes hitos, como también el anterior consejero, han trabajado en ese camino y al final se ha logrado. Me quedo con una imagen de este viernes, en que hubo lágrimas, por ejemplo de presidente de la Federación de Las Palmas, pero qué diferencia hay entre llorar de tristeza y llorar de alegría. Son lágrimas iguales, pero las de alegría dan una satisfacción especial y cuando se nos concedió la sede las hubo de alegría.

Este logro de Gran Canaria, que mediáticamente la situará como cabeza visible de las Islas Canarias en ese Mundial de 2030, ¿creará recelos en el resto de las Islas, en Tenerife especialmente?

No tiene por qué, esta es una comunidad conjunta y somos ocho islas. Estoy convencido de que nadie en Canarias se puede entristecer porque hayamos conseguido la sede del Mundial en una de las islas. Pudo haber sido en cualquier tras, pero tenemos las infraestructuras que tenemos y este es un logro de todo el pueblo canario sin excepción, y que además tiene repercusiones, como acabo de decir, con sub-sedes en otras islas. Eso demuestra que cuando conseguimos algo para cualquier isla, se beneficia el conjunto. Tenemos unas islas magníficamente conectadas con el mundo por aire y por mar, cosa que también ha influido muchísimo. Y disponemos de una numerosa planta alojativa, con una atención excelente al que viene de fuera. Vamos a ver qué equipos son los que finalmente tocan en Gran Canaria, pero lo que claro es que la Isla será una de las titulares, porque son 11 como los equipos, de las sedes del Mundial.

