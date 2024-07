La 360º The Challenge tendrá 258 kilómetros con 12.669 metros de desnivel positivo

La novena edición de la 360º The Challenge Gran Canaria, que tendrá lugar entre los días 13 y 17 de noviembre, ostenta un recorrido de 258 kilómetros y 12.669 metros de desnivel positivo con salida y meta en Tejeda. La dureza de esta prueba de autosuficiencia es incuestionable, ya que la edición pasada solo pudieron acabarla 25 corredores y hubo 59 abandonos, 50 de ellos en las primeras 27 horas de competición. La carrera tiene un límite de 100 participantes, quienes dispondrán de 101 horas para completar el exigente recorrido.

El municipio cumbrero de Tejeda volverá a ser el foco de una de las pruebas más extremas del mundo del trail running donde se darán cita los mejores atletas especializados en pruebas de autosuficiencia.

La edición de 2024 contará con cinco bases de vida y un avituallamiento, que los corredores deberán gestionar como crean conveniente según su estrategia de carrera. La gran novedad está en los tres puntos de asistencia externa, para ayudar a los atletas en puntos de la prueba donde el suministro de establecimientos abiertos al público es prácticamente inexistente. La táctica de cada corredor cobrará aún mayor importancia si cabe con esta variación.

Claire Bannwarth. Ian Corless / Ian Corless

Otra de las características distintivas de la 360º The Challenge es que el trayecto no está balizado y el recorrido no se revela hasta diez días antes del inicio de la carrera. Además, los atletas que quieran participar deben haber finalizado con anterioridad una carrera de Ultra-Trail; demostrar habilidades de orientación con brújula y mapas; así como de navegación con GPS y experiencia en senderismo de larga distancia.

Hasta la fecha hay 60 corredores confirmados de 12 nacionalidades distintas. Algunos de ellos son la leyenda Luca Papi, que ha participado en todas las ediciones de la prueba; Claire Bannwarth, vencedora de las últimas cuatro carreras; el corredor francés Julien Chorier, que se estrena en la prueba de este año; el español Alfredo Vila, el irlandés Eoin Keith, o el italiano Vittorio Benvenuti, todos ellos tres veces finisher. Además de otros corredores asiduos a la prueba que ya forman parte de la familia 360º The Challenge.

Las inscripciones siguen abiertas en la web oficial www.360thechallenge.com, y actualmente está vigente un descuento adicional hasta el 4 de septiembre. Además, los residentes canarios tendrán un descuento adicional del 20%, mientras que los corredores finishers que hayan participado en alguna edición anterior disfrutarán de un descuento de 30 euros por edición (hasta un máximo de cuatro).

En declaraciones de Wendy Cruz, directora de la 360º The Challenge, "estamos encantados que por tercer año consecutivo tanto la salida como la meta tengan lugar en un municipio con la belleza de Tejeda". A lo que añade, "una vez más, la filosofía de la carrera gira en torno a las técnicas de orientación de los atletas, quienes además deberán estar preparados para soportar condiciones cambiantes, así como controlar la fatiga o la falta de sueño". Cruz afirma que "estamos ante una de las pruebas más duras del mundo, pero cada año evolucionamos y por ello para esta edición hemos añadido varios puntos de asistencia externa para facilitar la participación de los corredores, aunque sin perder el carácter de aventura y estrategia que caracteriza este tipo de carreras".

La 360º The Challenge Gran Canaria es una prueba organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Inerza, Emicela y Provital