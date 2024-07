El CV Guaguas pone el broche de oro a su exitoso Campus de Verano

Este viernes, día 26 de julio, tuvo lugar en el Centro Insular de Deportes la clausura del Campus de Verano del Club Voleibol Guaguas. A la sesión asistieron Juan Ruiz, presidente del CV Guaguas, y Sergio Miguel Camarero, entrenador del equipo, además de los niños y niñas, familiares y técnicos que han hecho posible el éxito de participación.

Durante el acto, Juan Ruiz expresó su satisfacción por el desarrollo del campus, destacando la creciente participación en cada edición y el compromiso del club con la formación de los jóvenes. Sergio Camarero, por su parte, subrayó la importancia de estas actividades para fomentar la pasión por el voleibol entre los más pequeños "queremos potenciar este deporte y sacar jugadores de élite". El coordinador del Campus, Manolo Santana, agradeció el esfuerzo y dedicación tanto del club como de los participantes estas dos semanas.

"Creo que, sin duda alguna, esta edición ha sido una maravilla, por el hecho de que todos y cada uno de los niños entraron y salieron con una sonrisa, eso es suficiente", expresó Ezequiel Pérez. El líbero del CV Guaguas considera clave trabajar con los jóvenes, no solo en el aspecto competitivo, sino también en el disfrute del deporte "y eso se ha transmitido". El joven tinerfeño recordó con nostalgia sus propias experiencias: "Toda la vida he sido ese niño tan apasionado que iba a los campus, entrenaba y esperaba con ilusión la visita de los jugadores. Un poco más tarde, y no tan lejos como esperaba, ahora soy yo esa persona. Es una felicidad verlos entrenar con tanta ilusión", concluye.

La clausura del Campus de Verano del CV Guaguas no solo marca el fin de dos semanas intensas de entrenamiento y diversión, sino también el inicio de una nueva generación de jóvenes apasionados por el voleibol. El éxito de este campus reafirma el compromiso del CV Guaguas con la promoción del deporte y el desarrollo integral de los niños y niñas de Gran Canaria.