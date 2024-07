Un título mundial de vela en familia para los Padrón

Ganar un Mundial siempre supone un hito, pero poder hacerlo en familia resulta aún más gratificante. El año pasado, en aguas de la localidad gallega de Baiona, los hermanos Padrón conquistaban su primer entorchado mundial de J80 formando parte de la misma tripulación. En aquella ocasión, Javier estrenaba su palmarés mundialista en esta clase, mientras que para Alberto suponía su cuarto entorchado personal.

Un año más tarde, y tras ganar la Copa de España, los grancanarios rizaron el rizo. A bordo de la misma embarcación, el Eurofrits&Aviko, del armador Daniel de la Pedraja, revalidaron su corona de campeones mundiales. Su segundo triunfo conjunto consecutivo llegaba con remontada. En esta ocasión, en territorio francés, en las aguas de La Rochelle, y con un arma secreta en su tripulación, la ahijada de Javier, Alba Ponce. Con solo 12 años, la también regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria aportaba ilusión, ganas de aprender y sus buenas mañas.

Ambos hermanos coinciden en señalar que este logro les resultó más complicado que el primero. «La parte práctica del campeonato ha sido más dura, porque no tuvimos un arranque afortunado». «Fuimos remontando cada día, sin margen de error prácticamente, lo que siempre te genera más tensión y estrés», relata el pequeño de los Padrón, Javier, quien reconoce que ganando así «se saborea mucho más la victoria».

«Actuar con la cabeza fría y tener ese punto de resiliencia para mantener la motivación después de no tener el arranque esperado, ser analítico y no dejarse influir por las emociones». En su opinión, esas fueron las claves para sumar un nuevo entorchado mundial.

Ni siquiera con su quinto título mundialista en su palmarés se acostumbra Alberto a triunfar en este tipo de competiciones de gran calado: «Hay que luchar mucho para ganar, nadie regala nada. Hablamos de Mundiales y cada uno de ellos hay que sudarlo con tinta china. Siempre es bonito poder compartir con tu hermano un éxito de este tipo, resulta especial, pero yo los he disfrutado todos, los cinco por igual. El primero llegó en 2008, pero, quizás, de todos éste ha sido el más difícil».

Las corrientes francesas

El principal enemigo al que tuvieron que enfrentarse fueron las corrientes existentes en las aguas de La Rochelle, que les obligaban a tener que adaptarse cada día a las nuevas condiciones de la mar.

Ambos hermanos coinciden en destacar el rol de Alba Ponce en este nuevo título. En opinión de Alberto, «lo hizo genial». «Era su primer Mundial y nos ha ayudado en todas las maniobras, porque aunque parezca que no hay que hacer muchas cosas a bordo, hay que balancear el barco, escorarlo para hacer efecto remada... y también nos ayudaba en la maniobra del izado y el arriado del spi», relata el mayor de los Padrón.

Por su parte, Javier afirma que su ahijada cumplía con los parámetros que buscaban: «Era la persona que nos encajaba para conseguir el peso idóneo y que el barco alcanzara a su velocidad óptima. Encontrar a una persona que pese 30 kilos, que sepa navegar, y que tenga la paciencia y el conocimiento necesario para hacerlo bien, no resulta fácil; y nosotros teníamos la pieza aquí cerca».

«Tener diversidad de perfiles dentro del barco te ayuda a orientar las situaciones de forma diferente, y en el caso de Alba también aporta un punto de diversión que nos ayuda a desconectar por momentos, ha sido un súper apoyo para nosotros, preparaba el barco por la mañana con una precisión alemana y en el agua estuvo siempre concentrada, que para una niña de 12 años aguantar jornadas tan largas es complicado y ella lo hizo», agrega el menor de los Padrón, el patrón.

Un sueño cumplido

La propia Alba es la primera sorprendida por su rendimiento en este Mundial. «Todavía no me lo creo, ser campeona del mundo era uno de mis sueños, pero nunca llegué a imaginarme que podría conseguirlo con 12 años y ha sido para mi una experiencia muy especial».

«Tengo el móvil petado (risas)», reconoce la joven; recién llegada de una regata en Cádiz, no ha dejado ningún mensaje sin responder y reconoce haber seguido al pie de la letras dedillo los consejos de su padre, José Ponce, otro laureado regatista en vela ligera y Vela latina: «Pasármelo bien, que estuviera concentrada y que si no ganábamos no pasaba nada, porque iba a tener más oportunidades, que tenía que seguir luchando para cumplir mi sueño».

En el horizonte, de momento, sus caminos se vuelven a separar dado que cada uno de ellos tiene sus propios proyectos. En el caso de Javier, reconoce no tener «nada cerrado». «Me voy incorporando a diferentes proyectos, cada uno con sus necesidades; por ejemplo, ahora me voy con un equipo mexicano a la Copa del Rey de J70».

Alberto señala que el Mundial de J80 será en Bélgica el próximo año, «un sitio en cierto modo cercano y aunque dependemos de que un armador ponga los medios, pienso que podremos finalmente defender allí el título».

Por su parte, Alba Ponce, flamante campeona de la Copa de España de Optimist en la categoría sub 13 la pasada Semana Santa, tiene pendiente ir a Mallorca a competir en una regata de su categoría. Entre sus objetivos a largo plazo, no esconde que le gustaría «competir en el Mundial de Optimist».

Los tres regatistas grancanarios están seguros de que la vela española entrará en la lucha por los metales en la cita olímpica de París, sobre todo en las clases 49er y 470, para mantener la tradición, pues se trata del deporte más laureado del olimpismo español. Javier espera «dos oros» para la delegación española. Alberto considera que «no ganar al menos dos medallas sería raro».

Suscríbete para seguir leyendo