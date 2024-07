Yeray Lemes y David Vázquez vencen en el Rally Ciudad de La Laguna

Los equipos de Sports & You Canarias han protagonizado un increíble fin de semana en la isla de Tenerife. Con la décima edición del Rally Ciudad de La Laguna ha comenzado la segunda y definitiva parte del campeonato regional de la especialidad, un escenario en donde la escuadra que dirige Emma Falcón ha vuelto a materializar un espectacular triplete.

Yeray Lemes, que estrenaba copiloto en la figura de David Vázquez y afrontaba por primera vez los tramos de esta prueba, acabó adjudicándose el rally con algo más de cinco segundos de margen. El lanzaroteño, que de paso sumó los puntos de la victoria en el TC Plus, amplía su liderato al frente de un CCRA que ahora se tomará un respiro hasta mediados del próximo mes de septiembre.

Segunda plaza para Sergio Fuentes y Ariday Bonilla. Con otro de los Citroën C3 Rally2 del equipo, el tinerfeño y el lanzaroteño cerraron su actuación en La Laguna venciendo, precisamente, en el tramo de casa: ‘Candelaria’. Con este resultado recuperan la segunda plaza en el CCRA, además de dar un paso de gigante a nivel provincial e insular, dos marcos en los que marchan líderes y además defienden el título alcanzado el año pasado.

Meritoria tercera plaza de Miguel Suárez y Eduardo González. A pesar de comenzar el primer día perdiendo cerca de 20 segundos en un tramo que no llegaba a los dos kilómetros, los vigentes campeones no arrojaron la toalla y estuvieron empujando a lo largo de todo el sábado. Suyos fueron tres scratch, la segunda plaza en el TC Plus y el premio de unos puntos que aún les mantiene vivos en la lucha por el título.

Sin duda, los tres equipos de Sports & You Canarias le pusieron color y emoción a esta quinta prueba del campeonato canario de rallies sobre asfalto. Después de una jornada marcada por el intenso calor, las tres escuadras acabaron separadas por menos de diez segundos.

Y así, con el dulce sabor de un triplete importante para los intereses particulares de cada uno de estos tres equipos, Sports & You Canarias culmina la primera parte de una temporada que ha sido intensa. Ahora, las miradas se dirigen a la segunda quincena del mes de septiembre, donde se disputará la penúltima cita de alto coeficiente, un Rally La Palma Isla Bonita que será clave en las aspiraciones de todos los candidatos al CCRA.