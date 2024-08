Bouzas, Bassols, Parrizas y Lázaro, cuartos con color español

Las favoritas no decepcionan, Jessica Bouzas [#1], Marina Bassols [#2] y Nuria Parrizas [#4] se han impuesto en sus respectivos encuentros de hoy logrando su pase a cuartos de final del ITF W100 DISA Gran Canaria 2024. El torneo además ha disputado hoy sus cuartos de final de dobles. Las parejas semifinalistas en esta categoría que mañana se jugarán su pase a la final son Moratelli-Santamaria, Kolodziejova-Maleckova, Piter-Stollar y Aney-Papadakis.

La número uno del cuadro, la gallega Jessica Bouzas, ha dado un brillante espectáculo en la mañana de hoy en pista central frente a su rival, la australiana Seone Mendez a la que batía por 6-3 6-2. La australiana empezaba fuerte, pero se encontró a una Bouzas mucho más sólida. En el segundo set Mendez parecía tomar la iniciativa anotándose los primeros juegos, pero la favorita lograba darle la vuelta y sentenciar el encuentro con superioridad.

La número dos del torneo, la catalana Marina Bassols, lograba su pase a cuartos de final al imponerse con contundencia por 6-0 6-3 a su rival Demi Tran. Nuria Parrizas hacía lo propio en su encuentro frente a la italiana Georgia Pedone. Doble 6-2 para la granadina. No pudo ser con Lucía Cortez, que caía frente a una de las jugadoras que llega pisando fuerte, la croata Lea Boscovik. Boscovik vencía por 6-4 6-0. Andrea Lázaro consigue su plaza en cuartos al retirarse su rival, la checa Sara Bejlek.

Vibrante el espectáculo que han ofrecido en la pista Islas Canarias la suiza Jill Teichmann, la que fuera número 21 del mundo, y la rusa Polina Kudermetova, finalista de este torneo en 2022. Kudermetova lograba hacerse con la victoria por 6-1 6-4. Victoria también para la alemana Lena Papadakis ante Leolia Jeanjean, 7-5 6-2. La húngara Fanny Stollar pasa a cuarto de final al retirarse su rival, Carole Monnet, cuando Stollar ganaba 3-0 en primer set.

En dobles, victoria sin sorpresas para la pareja checa formada por Miriam Kolodziejova y Jesika Maleckova frente a Anna Rogers y Qianhui Tang por 6-1 6-2. La segunda mejor pareja del torneo, la polaca Katarzyna Piter y la húngara Fanny Stollar se hacían con el triunfo por 6-3 7-5 frente a Marina Bassols y Shuo Feng, dejando sin representación española la categoría de dobles. Agónica victoria para las favoritas Angelica Moratelli y Sabrina Santamaria por 6(3)-7 6-3 10-8 ante la dupla Falkowska-Monet. Pasan también a semifinales Vencen también Jessie Aney y Lena Papadakis por 7-6(3) 6-3 ante Kung-Shinde.

Algunas de las jugadoras del torneo aprovechan además su estancia en la isla para disfrutar de algunos de los lugares más emblemáticos de Gran Canaria, como las Dunas de Maspalomas. Las tenistas, acompañadas por el gerente del Club Conde Jackson, Dominic Conde y la directora del torneo, Oti Santana visitaron este enclave donde no dejaron de fotografiarse. Este viernes a partir de las 10:00h se disputarán los cuartos de final del ITF W100 DISA Gran Canaria 2024. A partir de las 17:00h tendrán lugar las semifinales de dobles. Todos los partidos se disputan en el Club Conde Jackson Maspalomas con entrada gratuita hasta completar aforo.

Desde este viernes además se retransmitirán en directo todos los partidos de pista central a través de la plataforma de Movistar + y su canal 56 Movistar + ELLAS, y vía streaming por el canal de YouTube del diario Marca, Sportradar, canal oficial de la Federación Internacional de Tenis y Tennis Chanel.

Bouzas, el diamante en bruto del tenis español

Es la jugadora del momento. La gallega Jessica Bouzas, cabeza de serie del ITF W100 DISA Gran Canaria 2024 llega a Maspalomas estrenando su mejor ranking, #77 y después de haber dado la vuelta al mundo como la mujer que batió en primera ronda en Wimbledon a la número 6 del mundo y vigente campeona del torneo, Markéta Vondroušová. "Es una emoción que se vive una vez en la vida, jugar en la pista central de Wimbledon, vencer a la campeona, ver a mi equipo llorando... no se me va a olvidar en la vida."

Natural de Vilagarcía de Arosa, Pontevedra, Bouzas comenzó a jugar al tenis con sólo cinco años. Desde muy pequeña supo que lo suyo era el deporte y el tenis se terminó convirtiendo en su vida. Con Garbiñe Muguruza y Rafa Nadal como referentes, 2024 está siendo sin duda su gran año: logra su mejor título, el WTA 125 de Antalya, en Turquía, en abril se estrena en el top100 mundial y en julio llega su victoria en Wimbledon, la primera en un Grand Slam y en hierba.

"Pensaba que al estar en el top100 algo iba a cambiar, pero sigue siendo lo mismo," asegura, "el ranking te da la opción de ser cabeza de serie y entrar en torneos más grandes, hay un nivelón, pero los partidos se sacan por detalles y yo lo afronto igual." De hecho, para la gallega lo importante sigue siendo "trabajar muy duro y con humildad junto a mi equipo, partido a partido." Confiesa que "hay que dar un punto más, sacrificarse más, porque estas jugadoras no regalan nada y subir sólo un puesto es una batalla." Pero ella la está logrando.

Su próximo objetivo está en EEUU, el US Open, aunque antes pasará por otros torneos como el WTA 1.000 de Cincinnati. Pero todo eso será tras su paso por el ITF W100 DISA Gran Canaria, en el que ha derrotado a la australiana Seone Mendez logrando su pase a cuartos de final. "He tenido sensaciones regulares, ella ha empezado muy fuerte, pero supe ponerme firme y darle la vuelta. Estos días en los que no se hace el mejor tenis suman muchísimo." El año pasado Jessica Bouzas se quedaba a las puertas del título cayendo en la final a la austriaca Julia Grabher. Este año espera quitarse esa espina y marcharse de Maspalomas con el título.

El Torneo ITF World Tennis Tour W100 Disa Gran Canaria 2024 está organizado por el Club Deportivo Conde Jackson con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y su Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias y la inestimable colaboración del Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana a través de su concejalía de Deportes.