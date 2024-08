Chema Giménez, corazón de guerrero y experiencia al servicio del San Roque

Chema Giménez desembarca en Gran Canaria a sus 29 años para aportar su corazón de guerrero y su experiencia al nuevo San Roque.

Nacido en Cieza (Murcia), el internacional español comenzó su carrera profesional en las filas de la concentración permanente de la selección en Soria (2011-14), desde donde dio el salto al Ibiza (2014-16), comenzando una dilatada trayectoria que le ha llevado a defender los colores de algunos de los mejores equipos de la Superliga, vistiendo la elástica del CV Mediterráneo Castellón (2016-17), Arenal Emevé (2017-21), Voley Palma (2021-22 y 2023-24) y Unicaja Costa de Almería (2022-23).

En su palmarés destacan tres Superligas 2 y tres Copas Príncipe, además de conseguir la medalla de plata con España en los Juegos Mediterráneos de 2022.

El curso pasado, en las filas del Palma, disputó 90 sets repartidos en 22 partidos en los que cosechó 220 puntos para los baleares.

Chema: “El proyecto del San Roque es un bombazo en todos los sentidos“

¿Qué motivos le llevaron a aceptar la oferta del San Roque entre todas las que tenía para jugar la próxima temporada?

El fichaje por San Roque para mí ha sido un bombazo. Se me presentó el proyecto y en gran parte uno de los motivos que me convenció fue Moisés (Cezar), que es una persona muy importante en mi vida y a la que aprecio muchísimo. Poder coincidir con él en la cancha junto al resto de compañeros que me comentó nuestro entrenador, Alberto Rodríguez, para mí es un lujazo. Considero que el proyecto es un bombazo para todo el mundo, para los jugadores, para el club, para la ciudad e incluso para los esponsors. Poder jugar en Europa es una ocasión increíble, es una experiencia que nos puede aportar a todos juntos cosas muy importantes, sin despreciar la palabra juntos. Tanto la afición, como los jugadores y el propio club vamos todos a una. Por lo que me consta del San Roque y de su afición me consta que es así y es algo que me llamó mucho la atención.

¿Qué considera que va a aportar a su nuevo equipo?

En recepción y defensa mi rol será el de darle estabilidad al equipo. En los momentos importantes y de tensión creo que también puedo tranquilizar al equipo.

¿Qué mensaje le manda el nuevo chico del barrio a su afición?

A la afición le pido que crean en el proyecto y que tienen que pensar que son uno más. Jugadores y afición cuando se juntan son la fusión perfecta. Cuando un jugador siente que tiene a toda la grada apoyando es algo maravilloso. Este año estoy convencido de que nos esperan grandes partidos y muy buenas sensaciones.