Minerva Montero y Damaris Olivares, referentes de la mujer en las MMA: “Cada vez somos más, pero aspiramos a ser muchas más”

Que las MMA están experimentando un crecimiento imparable a nivel internacional es algo indudable. Tanto como que en Canarias, tierra eminentemente de luchadores, el deporte de contacto tiene un arraigo que le permite disfrutar de grandes peleadores y peleadoras, porque cada vez es mayor el protagonismo de la mujer en las Artes Marciales Mixtas.

Y un ejemplo claro lo tenemos en el trabajo que, a diario, se hace en el Taz Jinámar, santuario de los deportes de contacto y uno de los clubes pioneros en España en una disciplina deportiva que gana adeptos cada día que pasa. Más de 20 años de experiencia acumula un espacio deportivo dirigido por el experimentado y entusiasta promotor y luchador, Julio Santana, junto al popular peleador teldense Juanma Suárez. Ambos han colocado los pilares de un trabajo serio, profesional, moderno y, sobre todo, igualitario.

Canarias, tierra de luchadores

Minerva Montero y Damaris Olivares son los de las mejores exponentes de las MMA en Canarias y una demostración de que el talento y el esfuerzo no discriminan a nadie. Ambas dedican muchas horas a perfeccionar su técnica en el Taz Jinámar y se compenetran de manera notable. Minerva procede de la lucha libre, donde conquistó la primera medalla (bronce) para el combinado español en el Mundial del 2003. Su gran palmarés y su canariedad le ha servido para ganarse el respeto general: “Canarias es tierra de luchadores, gracias a lo que ha transmitido la lucha canaria. En la península nos respetan mucho y ya saben que, siendo canarios, vamos a darlo todo y a mostrar un alto nivel”, explica orgullosa.

Actualmente, compite con regularidad y es la entrenadora de una de las peleadoras más prometedoras del panorama nacional, como es Damaris Olivares. Su amplia experiencia le permite garantizar que “este centro deportivo es el lugar perfecto para practicar un deporte en alza. Muchas veces no es lo que haces lo que importa, sino las personas con las que tratas y aquí tengo mi segunda casa. Aquí damos cabida a todos. Desde competidores a gente que viene a cuidarse, mantenerse y hacer deporte. Lo novedoso de este lugar es que han introducido clases para que los padres entrenen mientras sus hijos también lo hacen”, señala.

El valor de la mujer en las MMA

La versátil deportista grancanaria es una voz autorizada para “mojarse” sobre el crecimiento de la mujer en un deporte “teóricamente” para hombres: “Las MMA están en auge y el papel de la mujer se está reforzando, porque se ve a las chicas de otra manera con la apuesta de económica de algunas administraciones públicas”, afirma.

Sin embargo, tiene claro que es necesario algo más de tiempo para romper ciertos prejuicios sociales: “Sigue habiendo una barrera social, una chica no puede ganar a un chico es lo que piensan...y no es así, porque entrenando he ganado a chicos y no pasa nada por eso. La principal barrera es pensar que somos más lentas, menos potentes, que somos más quejicas. A la hora de entrenar aquí, somos todos iguales”, asegura convencida.

Damaris Olivares. / LP/DLP

En la misma línea está Damaris: “somos poquitas mujeres haciendo MMA, de momento, pero cada vez se ven más. Necesitamos tener más visibilidad y más oportunidades de combatir. Cada vez somos más, es cierto, pero podríamos llegar a ser mucho más”, sentencia.

La peleadora nacida en Gáldar trabaja duro para cumplir un sueño: “Mi trabajo en las MMA me lo tomo muy en serio. Soy competidora profesional y quiero seguir siéndolo muchos años más. Una de mis metas es llegar a ser algo grande, convertirme en la primera mujer española en llegar a la UFC”, explica, antes de apostillar que “mi objetivo es ser una luchadora completa. Quise darle un cambio en mi vida y aposté por este lugar y por este deporte y no me equivoqué”.

Barreras que derribar

Minerva Montero y Damaris Olivares coinciden en señalar el estigma que acompaña a su deporte como un obstáculo que están en el camino de eludir: “No somos agresivos ni violentos. Tienen que fijarse en los valores y principios que este deporte desprende. Aquí formamos deportistas, pero ofrecemos principios como la perseverancia, la constancia, el trabajo duro y un equipo de entrenadores y amigos que se crea en torno a ti”, subraya Montero, al tiempo que Olivares recalca la importancia del entorno a la hora de sacar conclusiones: “Hay muchos padres que tienen ese miedo de no querer meter a sus hijos en este deporte, porque creen que solo se viene a dar golpes. Yo puedo entender esa manera de pensar, pero les animo a que vengan y comprueben que se trata de un deporte profesional, reglado, respetuoso, disciplinado y transmisor de muchos valores que nos van a servir en el día a día como personas y deportistas”, apunta.

Minerva Montero. / LP/DLP

Entrenadora y pupila pelearán en “The Battle Championship:Back to School” que se celebrará el próximo 14 de septiembre en el CID con la promesa de brindar un “gran espectáculo del deporte de moda: las MMA.

Un evento organizado por el CD Taurus, promovido por el Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y del Instituto Insular de Deportes, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, y en el que colaboran Island Event y Island Fighter Shop.