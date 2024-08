La receptora letona de 24 años y 1,86 metros, Anija Jurdža, es la elegida para suplir en el tridente del Olímpico a Bea Novoa. Formada en su país natal en las filas del Murjāņu Sporta Ģimnāzija (2018-19) y del RSU/MVS (2019-22) antes de vivir su primera experiencia profesional en el Fatum Nyíregyháza húngaro (2022-23), al que siguieron el Aris Thessaloniki griego (2023-24) y el Volley Soverato de la A2 italiana, club en el que terminó jugando la pasada temporada y que le sirvió para demostrar su enorme potencial a pesar de su juventud.

En su palmarés destacan un subcampeonato tanto en la Liga como en la Copa de Letonia y dos medallas de bronce tanto en la Copa de Hungría como en la de Grecia.

Internacional absoluta con Letonia, Anija Jurdža vivirá su primera experiencia en España donde espera dar un nuevo salto de calidad y aprender de las dos mejores receptoras de la Liga Iberdrola, Saray Manzano y Sulián Matienzo.

⁠¿Por qué se decidió por la oferta del Olímpico?

Cuando me llegó la oferta del Hidramar tuve la sensación de que éste era el equipo y el entorno adecuados para mí y, además, es un lugar estupendo para jugar y mejorar profesionalmente.

Anija Jurdža, carácter letón para la recepción del CV Hidramar Gran Canaria. / LP/DLP

¿Qué sabe de su nuevo club?

Sé que el club tiene mucha confianza en sus posibilidades y ambición para aspirar a todos los trofeos en juego. Además creen en la mejora continua de sus jugadoras.

Letonia, Hungría, Grecia, la A2 italiana, ¿Qué le han aportado cada uno de estos campeonatos en su progresión y qué espera de España?

Todos los campeonatos en los que he jugado me han ayudado a entender qué tipo de jugadora y de persona soy. Obviamente, empecé en el campeonato de Letonia, donde aprendí los fundamentos del voleibol, y salir al extranjero me enseñó lo que es el voleibol de alto nivel, empezando por las habilidades y terminando por la importancia de la mentalidad. De esta nueva etapa en España espero poder disfrutar de un gran trabajo en equipo y poder ayudar al club a poder conseguir todos los objetivos que el equipo se ha marcado.

⁠¿Qué objetivos se marca en su primera temporada con el Olímpico?

Mi principal objetivo sin duda es ir al 100% en todos los entrenamientos, porque es una de las cosas más importantes para las jugadoras. Trabajar con la misma intensidad a la que quieres jugar en los partidos, para poder alcanzar todos nuestros objetivos. Y ser siempre una buena compañera de equipo.

⁠¿Cómo se definiría como jugadora?

Como jugadora no soy la más ruidosa, más bien en los entrenamientos o en los partidos, pero siempre intento apoyar a mis compañeras y puedo asumir la responsabilidad de marcar y de estar ahí en el momento justo para el equipo

Llega a un equipo acostumbrado en los últimos años a pelear por todos los títulos, ¿cómo lleva esa presión añadida?

No creo que sea una presión añadida, creo que es un gran honor formar parte de este tipo de equipos en el que hay que tener este tipo de mentalidad toda la temporada.