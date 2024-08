Nuria Parrizas conquista el ITF W100 DISA Gran Canaria 2024

El ITF W100 DISA Gran Canaria 2024 ya tiene a su ganadora, se trata de la jugadora andaluza Nuria Parrizas que se hacía con el título por 6-4 6-3 en una emocionante final en la pista central del Club Conde Jackson Maspalomas contra la catalana Andrea Lázaro en una tarde de gradas llenas y el mejor tenis femenino del momento.

Final al más alto nivel la que enfrentaba a la #4 del torneo, la granadina Nuria Parrizas, la que fuera primera ganadora española de este torneo en 2019 y la catalana Andrea Lázaro, para ella la primera final de un torneo de 100.000$. Ambas llegaban sin haber cedido ni un solo set en toda la competición y con muchas ganas de sumar este título a sus carreras. Arrancaba el encuentro con una Lázaro muy concentrada. Duelo a puntos entre ambas que las llevaba a ir empatando a juegos. A mitad de set la granadina comenzaba a ganar seguridad, comenzando a poner tierra de por medio. Parrizas se anotaba el set por 6-4.

El segundo set volvía a iniciarse con dos jugadoras muy igualadas, restos contundentes y un potente revés por parte de Nuria, mientras que Lázaro buscaba los huecos de su rival y trataba de incomodarla. De nuevo igual que en el primer set, Parrizas empezaba entonces a controlar la dinámica del juego, ganando más seguridad al saque y al resto. La granadina llegaba a encadenar hasta ocho puntos consecutivos que llevaban el set al 4-2. Su rival no pensaba ceder, Lázaro trataba de imponer un cambio con más agresividad que le valía un nuevo juego. Pero su rival, mucho más segura, sentenciaba set y partido. 6-4 6-3 para la jugadora de Granada, que suma así el título número 26 a su carrera.

A continuación, ha tenido lugar la entrega de trofeos con la presencia de Elena Álamo, segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura, Igualdad y Educación de San Bartolomé de Tirajana, Ramón Suárez, concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, Loli Saavedra, responsable de Marca y Marketing del Grupo DISA, José Sepúlveda, presidente de la Federación Canaria de Tenis, Marcos Conde Jackson, promotor del torneo en representación del Club Deportivo Conde Jackson y Oti Santana, directora del torneo.

La subcampeona del torneo, la barcelonesa Andrea Lázaro, felicitaba a su rival, daba las gracias a la organización "y a toda la gente que me sigue" y elogiaba un lugar, "Gran Canaria, que es espectacular tanto para el tenis como para disfrutar de unas vacaciones." Por su parte, la ganadora del ITF W100 DISA Gran Canaria 2024, Nuria Parrizas aseguraba "que este torneo es muy especial para mí, me siento como en casa y en esta ocasión me marcho con mucha más confianza. Volveré el próximo año."

En palabras de la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Elena Álamo, "es un orgullo acoger este tipo de competiciones al más alto nivel y que conozcan a Maspalomas no sólo como destino turístico que somos sino como destino deportivo y de competición."

Loli Saavedra, responsable de Marca y Marketing del Grupo DISA, declaraba por su parte que se sienten muy satisfechos por formar parte de este torneo, "que tiene una grandísima repercusión a nivel turístico, con lo que supone para las islas y por nuestro apoyo decidido siempre al deporte femenino, cumpliendo esa doble vertiente nuestra de apoyar tanto a Canarias como al deporte femenino."

Concluye así toda una semana del mejor tenis que ha pasado por la isla de Gran Canaria, uno de los torneos de más prestigio internacional de entre los que se celebran en la isla y un evento que se consolida en el panorama internacional del tenis internacional femenino.

La directora del ITF W100 DISA Gran Canaria 2024, Oti Santana, ha querido destacar el hecho de que se haya disputado una final entre dos jugadoras españolas, "no es casualidad que el tenis español haya generado tantos jugadores y jugadoras relevantes", aseguraba la directora, "esto es fruto del esfuerzo de federaciones, organizadores y patrocinadores como los que apoyan torneos ITF y ATP dentro del territorio español, contribuyendo de esta manera a que España continúe siendo una potencia mundial en el deporte del tenis".

El Torneo ITF World Tennis Tour W100 Disa Gran Canaria 2024 está organizado por el Club Deportivo Conde Jackson con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y su Instituto Insular de Deportes, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo de Canarias y la inestimable colaboración del Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana a través de su concejalía de Deportes.

Patrocinador principal por séptimo año consecutivo, Grupo DISA. Co-patrocinan eó Hotels Gran Canaria, Real Federación Española de Tenis, Martínez Cano, Loype, Aguas de Firgas, Aquavia, Audiovisuales Canarias, y Mapfre. Colaboran, Lexus Canarias, Federación Canaria de Tenis, Hospiten, Tirma, Kalise, La Molina Shop, Dilo con Arroz y Orange.