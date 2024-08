Sergio Miguel Camarero: «Deportivamente el Guaguas no es inferior a nadie»»

¿Qué balance hace al echar la vista atrás de lo que se logró la temporada pasada y cómo se puede al menos igualar esos éxitos la próxima campaña?

En frío es cierto que uno comienza a valorar todo lo que conseguimos y te echas las manos a la cabeza. Teníamos una deuda pendiente con la competición europea y jugamos a un nivel muy grande. Alcanzamos una posición a la que es muy difícil llegar –a las puertas de la semifinal de la Champions– y nadie pensaba que pudiéramos conseguirlo. Demostramos que podíamos ganarle a cualquier equipo, lo conseguimos y ahora mismo el sentimiento de cada uno de nosotros es que lo podemos volver a conseguir. Sacamos un resultado positivo en todas las finales que jugamos consiguiendo cuatro títulos –Superliga, Copa del Rey, Supercopa de España y Copa Ibérica–, además de esos cuartos en la Champions.

¿Considera que todo el mundo es consciente de la machada que hizo el club en Europa?

Creo que sí. Hay mucha gente que conoce bien nuestro deporte, además, los medios de comunicación están a un gran nivel y la afición también.

Si había un jugador que representaba el espíritu del Guaguas y le conectaba con la época antigua ese era Paolo Zonca. ¿Qué pierde el club más allá de que fuera uno de los mejores jugadores de la Superliga?

Fue impactante para todos. En mi caso me afectó muchísimo. Hablamos de un jugador que llegó después de no tener estabilidad en varios equipos y aquí consiguió explotar gracias a la afición, al cuerpo técnico y a sus compañeros. Tenemos que sentirnos orgullosos de que haya fichado por un equipo en el que va a tener un crecimiento económico importante, pero deportivamente el Guaguas no es inferior a ningún equipo de Europa. Hemos dado una gran imagen en la Champions y eso nos permite fichar a jugadores que antes era impensable que pudieran venir. Nuestra filosofía no ha cambiado, queremos sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores que vengan para seguir creciendo. También perdimos a Graham Vigrass, que se decidió a aparcar su carrera para ser entrenador en Canadá. Hemos mantenido el 70% de la plantilla del año pasado, porque el vestuario es fundamental para poder seguir cosechando éxitos.

¿En qué medida va a poder Tomas Rousseau paliar la marcha de Zonca?

Tomas ha estado ocho años jugando en Polonia, ha jugado en Italia y viene de Arabia Saudí donde el año pasado se operó de una hernia en la espalda, de la que ya está recuperado. Con 30 años quiere volver a la Champions. Nos ha elegido a nosotros para ayudarnos a dar ese salto de calidad. Es un jugador totalmente diferente a Zonca, pero puede ayudarnos en recepción y en bloqueo.

"Conozco a Tania Moreno desde que era una bebé, verla jugar con esa garra en París me eriza el vello"

Si hay un fichaje ilusionante esta temporada es la de Ángel Trinidad que regresa a España para vestir de amarillo. ¿Cómo ve esa dupla con Io De Amo en la posición de colocador?

Ángel viene de jugar en Italia, Polonia, Bélgica o Alemania, es un jugador top en su posición, pero lo viene de jugar su mejor temporada y de estar entre los cuatro mejores colocadores de la Champions. Ambos tiene un potencial muy grande y están capacitados para jugar cualquier partido.

En estos días ha tenido en los Juegos Olímpicos a uno de los suyos, Martín Ramos, ¿cómo le ha visto y qué cree que le ha aportado al jugador esta segunda experiencia olímpica?

Para cualquier jugador el poder defender a su país en una olimpiada es lo máximo. Su presencia es clave dentro de nuestro vestuario y dentro de la cancha.

Para un amante del vóley playa como usted, ¿cómo ha vivido la clasificación histórica de tres parejas españolas para los cuartos de final en estos Juegos Olímpicos?

Conozco a Tania Moreno desde que era una bebé, la veía en todos los torneos y verla jugar en los Juegos con Daniela, su compañera, a ese nivel, con esa garra que tiene y poder ganarle a las neerlandesas para pasar a semifinales, hace que se me pongan los pelos de punta. Pablo Herrera tiene ya 42 años y empezó a jugar cuando yo me estaba retirando del vóley playa y tuve la oportunidad de jugar con él varios torneos. Están haciendo un campeonato impresionante las tres parejas.

Suscríbete para seguir leyendo