El pasado fin de semana, España se quedó en los Juegos Olímpicos de París sin una de sus medallas más esperadas: la de gimnasia artística. El atleta Ray Zapata, criado en Lanzarote, llegó a la final, pero ante la sorpresa de todos no logró el podio olímpico.

A pesar de los gritos de asombro del público y de su buen rendimiento, el jurado lo valoró con menos puntuación (14.333) que en la clasificación y pronto dijo adiós al metal.

"Me han dicho que hay gente en España que estaba enfadada. A ver, igual que en Tokio era yo el que lo estaba con la puntuación porque creo que tendría que haber sido primero [fue plata, aunque con la misma nota que el israelí Dolgopyat], esta vez ha estado bien. Tranquilos, no se puede decir: 'Me han robado' ni nada de eso", admitió Zapata.

El español estaba alegre, con esa sonrisa que nunca parece escaparse. Pero con evidentes gestos de impotencia, porque le costó comprender la decisión del jurado.

Zapata muestra la reacción alérgica / La Provincia

Reacción alérgica sufrida por Ray Zapata / La Provincia

El contratiempo que truncó la medalla olímpica de Ray Zapata en París / La Provincia

Recientemente ha relatado que sufrió una reacción alérgica nada más aterrizar en París. "Nada más llegar a París me salieron estas marcas por todo el cuerpo. Se cree que es por una reacción alérgica", ha publicado en sus redes sociales.

"Me creó desconfianza durante cierto tiempo, decidí no darle importancia y seguir con los entrenamientos", ha añadido. Para concluir, ha señalado "todo esfuerzo tiene su recompensa", añadió.

💥 ¡𝑬𝑿𝑻𝑹𝑨𝑶𝑹𝑫𝑰𝑵𝑨𝑹𝑰𝑶!



La actuación de Ray Zapata ha sido practicamente PERFECTA

Si nos lo permitís, nos quedamos en bucle con este salto#Paris2024 #ParisRTVE3a #JuegosOlimpicosParis https://t.co/uTcIClJRs9 pic.twitter.com/652OiAlvwQ — RTVE (@rtve) August 3, 2024

En 2020, en los Juegos Olímpicos de Tokio, se colgó una plata con sabor a oro en la modalidad de suelo. En la final, obtuvo la misma puntuación que el israelí Artem Dolgopyat, pero éste presentó un ejercicio con mayor grado de dificultad.