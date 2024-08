El Campeonato Aguas de Teror busca campeón en su penúltima jornada

El Campeonato Aguas de Teror está en su recta final y busca campeón. Tres botes, Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas, Hospital La Paloma Pueblo Guanche y Villa de Agüimes Ybarra aspiran al título más importante de la Vela latina canaria, el que premia al bote más regular del curso y que se puede decidir en las dos jornadas que restan.

Mañana sábado a las 17.00 horas los botes de Vela latina canaria volverán a citarse en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar la 12ª jornada del Campeonato Aguas de Teror. Las tradicionales pegas de bote contra bote con una reñida clasificación final que tiene a todos los aficionados en un vilo para conocer al nuevo campeón.

Tres botes llegan igualados a dos pegas perdidas a esta penúltima cita del Campeonato Aguas de Teror. El vigente campeón, Hospital La Paloma Pueblo Guanche, se mide este sábado al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. Otro de los aspirantes al título es el Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas, que tiene una pega complicada ante el Spar Guerra del Río.

El tercer bote con opciones es el Villa de Agüimes Ybarra, que tendrá un doble compromiso este fin de semana. Los de Alejandro Rodríguez pegarán el sábado con el Poeta Tomás Morales Clipper y el domingo recuperan la regata aplazada de la quinta jornada con el Minerva Idamar Atlantic.

Esta 12ª fecha del Campeonato Aguas de Teror se completará con las pegas: Unión Arenales - Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas y Chacalote A Blue Thing in the Cloud - Minerva Idamar Atlantic. No se podrá celebrar la pega entre Disa Roque Nublo ULPGC y Porteño Siscocan Sabor a Gloria, al pedir aplazamiento el bote del barrio marinero de San Cristóbal por la avería sufrida la pasada semana. Por su parte, el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas tendrá jornada de descanso.

Los aficionados a la Vela Latina Canaria podrán disfrutar de la regata desde tierra gracias al dispositivo de seguridad que permite el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima, así como del servicio especial gratuito de Guaguas Municipales. También podrán seguir la retransmisión en directo a través de las redes sociales de la Federación.