Lianma Flores pone la guinda al nuevo Hidramar Gran Canaria

La opuesta cubana Lianma Flores (33 años y 1,85 metros) será la encargada de reemplazar a Heloiza Pereira en la punta de lanza del ataque del Hidramar Gran Canaria.

En su adaptación a su nuevo equipo en la que será su primera experiencia en la Liga Iberdrola contará con el apoyo inestimable de sus dos compatriotas, Sulián Matienzo y Laura Suárez.

Su trayectoria profesional arrancaba en la temporada 2018-19 en las filas del Tulitsa Tula ruso, al que siguió la temporada siguiente el HV M Technologie de Kosovo, como paso intermedio a su llegada a una de las ligas más potentes de Europa, la turca, donde militó en cuatro equipos: Karsiyaka (2020-21), Kuzeyboru (2021-22), Generali Sigorta Sakarya Voleybol (2021-22) y el Nermin Hanim Zeytinligi Havran Bld (2022-23).

La temporada pasada cambiaba de aires y probaba fortuna en el Anortosis Famagusta chipriota, sexto clasificado en la liga de Chipre y quinto en la Copa.

En su palmarés cuenta con una Superliga de Kosovo, un subcampeonato de la Copa de Kosovo, un subcampeonato en la Copa de la Federación de Kosovo y un tercer puesto en la Liga A de Rusia.

El conjunto grancanario incorpora a una jugadora letal en ataque dotada de un gran rango de salto y potencia de remate.

Lianma Flores: "Estar con cubanas y en España será como estar en casa"

Anuncio oficial del fichaje de Lianma Flores / CV JAV Olímpico

¿Por qué de todas las ofertas eligió la del Olímpico?

Realmente me sorprendió la oferta del club,ya que no pensaba jugar en España durante mi carrera. Pero ya ven, aquí estoy.

¿Conoce y mantiene contacto con Sulián Matienzo y Laura Suárez?

Sí, las conozco a las dos desde que fuimos atletas de la selección cubana de voleibol. Tengo más roce con Suli pero es normal, ya que Laurita es más joven, pero tengo muy buena opinión de ellas.

¿Hasta qué punto le ha ayudado a tomar su decisión que ya haya dos cubanas en el equipo?

Bueno, ya basta de hablar inglés y tener que pensar que decir (risas). Estar con cubanas y en España es muy bueno para mí. Esta temporada será como estar en casa.

¿Qué sabe de su nuevo equipo?

Toda la información que tengo ha sido de la sub capitana y tengo muy buenas referencias. Lo mejor de todo es que sé que es un equipo unido y esto es fundamental para lograr los objetivos propuestos por el club.

¿Qué opuesta ha fichado el Olímpico?

Lianma, es una jugadora que se toma muy mal el perder, no me gusta. Soy muy divertida, pero cuando hay que tomarse las cosas en serio, cuenten conmigo. Me gusta el ambiente team.

¿Qué objetivos se marca en su primera temporada en el equipo?

Ganar es muy importante, que se lleven la mejor impresión de mi como atleta y como persona y encajar en el equipo, staff incluido.

Un mensaje para la afición

Que nos vemos pronto y espero todo su apoyo en cada partido. Desde la cancha haré lo mismo por ellos.

Así juega la nueva opuesta del Olímpico