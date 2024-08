El CV Guaguas vuelve al trabajo con la mirada puesta en Europa

El Club Voleibol Guaguas ha comenzado oficialmente su pretemporada para la campaña 2024/2025, con la firme intención de prepararse al máximo para conseguir los objetivos en competiciones nacionales y europeas. El conjunto amarillo se instalará en su nueva casa, el Gran Canaria Arena, en las próximas semanas. Hasta entonces, la plantilla se ejercitará sin descanso, bajo la dirección de Sergio Miguel Camarero y Facundo Leal, en el Centro Insular de Deportes.

Camarero, quien no ha ocultado su entusiasmo por el regreso a la actividad, afirmó: "Ya teníamos ganas, se me hizo bastante largo el verano, y aquí estamos con mucha ilusión y con ganas porque tenemos muchos retos y dentro de poco comienza la Champions y tenemos que estar preparados, para llegar en buena forma". Además, el técnico destacó la importancia de los nuevos fichajes que, según sus palabras, "cuando termine la liga podremos decir si los fichajes han sido buenos o no". En relación a la Champions League, subrayó la exigencia de la competición, mencionando que les han tocado equipos fuertes, pero confía en que el progreso del equipo y los resultados les colocarán en la posición que merecen.

Entre las novedades del equipo para esta temporada se encuentran los jugadores Trinidad, Rousseaux, Alexsander y Nalobin, quienes ya se han incorporado a los entrenamientos. Sin embargo, el brasileño Walla Souza y los españoles Unai Larrañaga y Elio Montesdeoca no estuvieron presentes en la primera sesión de trabajo, aunque se espera que se unan al grupo cuando finalicen sus respectivos compromisos.

La ilusión y el compromiso del CV Guaguas son evidentes desde el primer día de preparación, dejando claro que están listos para dar un paso más en Europa.