El ‘Euroguaguas’ mete primera

El Euroguaguas tuvo ayer su primer entrenamiento oficial de la nueva temporada, la de la confirmación de los amarillos entre la élite de la Champions en la que además los aplicados discípulos del sargento de hierro, Sergio Miguel Camarero, defienden la cuádruple corona conquistada la temporada pasada –Superliga, Copa del Rey, Supercopa de España y la Copa Ibérica, competición esta última que se disputará en su segunda edición en territorio luso–.

Sensaciones de déjà vu recorren la cabeza del capitán guagüero, Jorge Almansa, tras un verano en el que ha podido reponer baterías junto a su hija en los tres meses de vacaciones, sin renunciar a la práctica deportiva.

El cartagenero reconoce que fue «increíble» la gesta del equipo la temporada pasada, «la mejor en la historia del Guaguas», pero tiene claro que todo pasa por «trabajar con la mente puesta en lo bien que se hicieron las cosas para al menos igualar los éxitos del curso pasado para que vuelva a ser una temporada de ensueño».

Almansa tiene claro que es importante que todas las partes de la gran familia del Guaguas no confundan «las cosas, porque es una nueva temporada, no un nuevo proyecto, ya que se han hecho unos pocos cambios –Ángel Trinidad, Leo Alexsander, Tomas Rousseaux, Elio Montesdeoca y Alexey Nalobin–, y debemos trabajar para hacer las cosas bien para volver a colocar al Guaguas en lo más alto».

Martín Ramos, demuestra su compromiso con el equipo estando ya en la Isla tras defender a la albiceleste en sus terceros Juegos Olímpicos en París, tras los de Río y los de Tokio, con esa sensación «hermosa de haber podido representar a tu país», pero también amarga de no haber podido alcanzar en esta ocasión ninguno de los escalones del podio.

El ‘método Camarero’

Tras unos días de descanso en la Isla está preparado para sufrir el método Camarero: «Ya lo tengo acá al lado mirándome serio (risas), quiere que haga todo, pero estamos empezando de a poco porque la carga el año pasado fue mucha, las emociones de estar en unos Juegos Olímpicos, el terminar un ciclo largo como ese desgasta y siempre es bueno descargar la cabeza».

El capitán amarillo esboza una sonrisa mientras piensa en sus compañeros aprendiendo en sus propias carnes las enseñanzas del técnico isleño, aunque tiene claro que «cualquiera que haya visto un partido del Guaguas, la cámara siempre graba un poco más allá y seguro que han visto que es un entrenador especial, que tiene su genio pero que es muy bueno».

A pesar de que es su primera toma de contacto para todos los integrantes de la plantilla, Almansa tiene claro que «es primordial tener un buen grupo humano para poder conseguir los objetivosy trabajar juntos para formar esa piña, porque al final es lo que te hace estar un peldaño por encima o pelear de tú a tú con nuestros rivales en los malos momentos».

Por su parte, Martín el Turco Ramos, desde la lejanía de la Villa Olímpica parisina, reconoce haber «estado atento al mercado de fichajes» y aunque los conoció ayer por primera vez considera que «se les ve a todos buenas personas», además de aclarar que vio vídeos que le pasó Camarero de estos jugadores y espera que se «acoplen rápido y den mucho de sí».

Vivir sin Zonca

El capitán del Guaguas no esconde su tristeza por la marcha de su amigo y compañero Paolo Zonca al Ankara turco: «Ha sido duro porque hacía gran parte de mi día a día con él y era una pieza importante, pero esto es deporte, ha tenido una oferta económica muy importante para jugar en un súper equipazo, él consideró que era un paso importante para su carrera y solo podemos apoyarle por todo lo que nos ha aportado». «Si jugamos contra él en algún momento solo deseamos ganarle», advierte el cartagenero.

A pesar de tener la tripa llena tras ganar cuatro títulos el curso pasado, Martín Ramos reconoce que siguen teniendo «la misma ilusión del año pasado, queremos ir a por todo en cada torneo, que es lo que nos pide el entrenador y para lo que nos vamos a preparar desde hoy (por ayer)». En la misma línea, Almansa recalca que van «a por todos los títulos a muerte». «En mi carrera he tenido la fortuna de ganar muchos títulos, pero siempre me quedo con una frase que nos decía el preparador físico del Unicaja y de la selección española: nunca sabes cuando has ganado tu último título, así que celébralo como si fuese el último» desvela el cartagenero.

En cuanto al objetivo de seguir creciendo en la Champions, para el central argentino está convencido de que «la venda de los ojos nos la fuimos sacando a medida que íbamos superando eliminatorias, fue un proceso especial jugar en Champions, personalmente era mi primera, para el club». «Este año el grupo es distinto aunque bastante similar, entonces es empezar en parte de cero pero con la experiencia de haber hecho un gran papel la temporada pasada», agrega. Precisamente volver a hacer un gran papel en Europa es «importante para que siga creciendo el nivel del voleibol español y cada vez son más los equipos de la Superliga que juegan competiciones europeas», concluyó Jorge Almansa antes de ponerse a sudar a las órdenes de Sergio Miguel Camarero.

Roca

De prestado en el Centro Insular de Deportes

El Guaguas se ha visto obligado a arrancar el nuevo proyecto en su primera semana de trabajo entre los muros de la mítica

. Problemas logísticos a la hora de adaptar la pista central del Gran Canaria Arena y una de las dos canchas auxiliares de la sala club para la práctica del voleibol, han impedido que como estaba inicialmente previsto los hombres de Sergio Miguel Camarero hayan podido empezar a trabajar ayer en su nuevo hogar. Desde la temporada pasada, los jugadores del Guaguas han estado ya utilizando el gimnasio del templo de Siete Palmas. Los problemas derivados del peligro de perforar el forjado del suelo de hormigón para no debilitar la estructura del pabellón han obligado a los operacios del centro a tirar de ingenio para montar una estructura dotada de una cámara que permita introducir los dos postes de la red sin tener que perforar el suelo, situación que lleva su tiempo. Además, se ha encargado un nuevo suelo de taraflex para adaptar una de las pistas de la sala club, cuyo periodo de espera será de varios meses. | S. I.

