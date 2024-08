«La salud del deporte no se puede medir en medallas»

De los once deportistas canarios que acudieron a los Juegos Olímpicos de París, ninguno pudo regresar al Archipiélago con una medalla colgada al cuello. Un hecho que no ocurría en los últimos 20 años, pues en las cuatro últimas citas siempre hubo al menos un representante de las Islas subido al podio. Sin embargo, según los encargados políticos regionales en el área deportiva, Ángel Sabroso como viceconsejero del gobierno autonómico y Aridany Romero, como consejero del Cabildo de Gran Canaria, esta situación tampoco puede interpretarse «como un problema».

«El estado de salud del deporte no puede medirse en el número de medallas que se consigue en unos Juegos Olímpicos, por supuesto que a todos nos gustaría que hubiese más deportistas canarios en las olimpiadas y más medallistas, pero el desarrollo de una verdadera política deportiva incluye mucho más que el simple hecho de acudir a unos Juegos», avanza Sabroso, conocedor él de la sensación de convivir con los cinco aros olímpicos en su etapa como árbitro de balonmano.

En este sentido, el político ofrece una receta para mejorar el estado de salud que ya considera óptimo y que regresen las medallas: «Debe ser la consecuencia lógica de un trabajo que debería ir más allá con la apuesta por el crecimiento en el deporte federado, que haya cada vez más población practicando deporte, que haya instalaciones adecuadas para ello, con un buen nivel profesional de los técnicos que los conforman, que haya competiciones de nivel y estructuras federativas serias y profesionalizadas... pero sobre todo hay que avanzar en la tecnificación y el apoyo a los deportistas de alto rendimiento con programas de acompañamiento deportivo a los atletas con proyección».

Según Sabroso, el modelo a seguir es el que marca la dirección técnica de la federación de vela en Canarias. «Hay un buen trabajo de los clubes, los reales clubes náuticos y de la federación porque están muy coordinados. Pero aún así no se llega a alcanzar el nivel de antaño», resalta el directivo, para continuar haciendo un apunte que es paradójico: «De las diez modalidades olímpicas de vela, los mejores regatistas del mundo han elegido Canarias para preparar los Juegos. Eso dice mucho del potencial de nuestra tierra y también de la oportunidad que supondría tecnificar a los regatistas canarios con los mejores deportistas y entrenadores de vela que vienen a prepararse aquí».

Autocrítica que comparte su compañero de labores en el Cabildo insular de Gran Canaria, Aridany Romero, que tampoco es que quiera encender la alarma, pero también abraza la opción de hacer una crítica constructiva.

«Creo que es un error medir el éxito deportivo en las medallas que se ganan en unos Juegos», incia el dirigente insular, a la vez que continúa con un ejemplo contundente: «¿Es un fracaso que Misa Rodríguez no haya vuelto con una medalla después de su carrera como profesional, en el Real Madrid y siendo campeona del mundo con la selección española?».

En este sentido, el consejero también hace hincapié en las políticas que lleva a cabo desde su área con el listón que puede suponer la titulitis olímpica. «En Gran Canaria creo que trabajamos muy bien en la base desde hace 30 años. Aquí somos referencia en disciplinas colectivas y son los que no han podido conseguir las medallas como lo podían haber hecho los jugadores de baloncesto –Santi Aldama, Maite Cazorla, Leonor Rodríguez y Leticia Romero, todos criados en el vivero insular– y otros no han podido acudir a los Juegos como la mejor jugadora de España de voleibol que es Saray Manzano, forjada en un club como el Olímpico, porque la selección no se clasifica».

Por último, Romero continúa con una aclaración sobre las responsabilidades con las que puede influir los órganos políticos en el deporte bajo la Ley 1/2019 «No tenemos competencias en el deporte profesional y semiprofesional, colaboramos con ellos, pero nuestro obligación pasa por promocionar el deporte, las instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre».

Aun así también el consejero de Deportes remarca que desde su despacho se ha aprobado una ayuda de 300.000 euros para los deportistas olímpicos y paralímpicos presentes en los Juegos de París 2024 y que se liberarán a la conclusión de las paralimpiadas. «Un sostén para esos deportistas que a veces están solos o fuera del foco mediático que ya tienen el fútbol o el baloncesto», sentencia.

