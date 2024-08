Este es el equipo donde colocan a Jesé Rodríguez

El mercado de fichajes sigue abierto y Jesé Rodríguez sin equipo. El jugador grancanario no ha pisado un terreno de juego desde que rescindió contrato con el Coritiba de Brasil, club con el que cosechó el descenso en a la segunda división del fútbol del país carioca.

Vistió la camiseta del Coritiba entre septiembre y noviembre un total de seis ocasiones (90 minutos en total) anotando un único tanto. Desde entonces espera una oportunidad que no llega.

Por ello un jugador del talento del exjugador del Real Madrid, PSG o UD Las Palmas que está como agente libre se convierte en una opción pretendida por muchos equipos como es el caso del Real Murcia, el equipo más laureado de la Segunda División Española y que actualmente milita en la Primera Federación.

O al menos eso piden los usuarios, a modo de guasa, para que el cuadro pimentonera regrese a la categoría de plata del fútbol nacional.

Día 87 pidiendo al @realmurciacfsad que fiche a Jese. pic.twitter.com/PBFgBDq5nT — Alvarito422 (@Alvarito422) August 5, 2024

Un renacimiento que nunca llega

La meteórica carrera de Jesé parecía destinada a grandes logros cuando surgió como una de las promesas más brillantes del Real Madrid. Apodado el 'Bichito' en comparación con el mismísimo Cristiano Ronaldo, Jesé era visto como el futuro del club merengue. Sin embargo, su trayectoria se ha desviado drásticamente, llevando a un desenlace que pocos esperaban.

En el verano de 2016, Jesé fue transferido al Paris Saint-Germain (PSG) por una suma significativa de 25 millones de euros. No obstante, su tiempo en París no fue lo que él ni el club esperaban. La falta de continuidad y las dificultades para adaptarse marcaron el comienzo de su declive deportivo.

Jesé Rodríguez en el Coritiba / La Provincia

Tras su decepcionante paso por el PSG, Jesé comenzó a encadenar una serie de cesiones en diferentes equipos: Las Palmas, Stoke City, Real Betis, y Sporting Clube Portugal. Ninguna de estas experiencias resultó productiva para el delantero, que parecía perder la chispa que lo caracterizaba en sus inicios.

En 2021, Jesé regresó a Las Palmas con la carta de libertad, pero su estancia en el club de su tierra natal tampoco terminó bien. Un encontronazo con el entrenador García Pimienta resultó en su salida del equipo y, desde entonces, ha estado fuera del radar de los clubes principales.

Aventura en el extranjero y regreso a casa

Tras dejar Las Palmas, Jesé intentó revivir su carrera en el extranjero, pero nuevamente sin éxito. Equipos como el Ankaragücü turco, la Sampdoria en Italia, y el Coritiba en Brasil fueron sus últimos destinos, pero en ninguno logró asentarse ni destacar.

Desde diciembre de 2023, Jesé ha estado de regreso en Las Palmas de Gran Canaria, esperando una llamada que lo devuelva al fútbol profesional. Aunque se ha relacionado su nombre con el Recreativo de Huelva, esto parece haber sido más un rumor que una posibilidad real. Además, ha intentado volver a Las Palmas, pero las puertas del club siguen cerradas tras su conflictiva salida.

Jesé en un gimnasio de Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

Mientras espera una oportunidad, Jesé continúa entrenando en solitario en su tierra natal. En una entrevista con Marca el pasado mes de enero, el delantero expresó su deseo de volver a sentirse profesional: "Me siento y siempre me sentiré futbolista. Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia", declaró Jesé.