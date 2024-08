Lionel Morales, el canario que quiere conquistar los Paralímpicos de París

Lionel Morales se estrenó como olímpico en los Juegos Paralímpicos de Río, donde el triatlón paralímpico debutaba como disciplina y el conejero llegaba por méritos deportivos. En cuanto acabó la cita brasileña, empezó a pensar en los juegos de Tokio pero, desgraciadamente, los despachos decidieron que no hubiera hueco para su categoría. Ahora le llega el turno a la cita olímpica parisina y el triatleta conejero estará en la línea de salida.

Morales echa la vista atrás en estos últimos años de preparación y tiene claro que “ha sido duro, muy duro. Me rompí el fémur tras los juegos de Río, me rompí el abductor, lesiones en los gemelos, he tenido muchísimos problemas para compatibilizar entrenamiento y trabajo por lo que, tras la cita en Brasil, pedí reducción de jornada de trabajo que me descuentan del sueldo para poder compaginar el triatlón con mi trabajo. Vivo en Lanzarote, aquí viene todo el mundo a entrenar por cuestiones como la climática, nuestras carreteras, etc…por ese lado soy un privilegiado pues salgo de trabajar y a entrenar. También he tenido momentos muy bonitos con el triatlón, he mejorado con la edad, he sido diecisiete veces campeón de España de duatlón y triatlón, fui campeón del Mundo de duatlón, varias veces subcampeón de Europa y subcampeón del Mundo de triatlón 2021 y 2022. Ha sido bastante duro, nadie me ha regalado nada pero estoy bastante contento con lo conseguido durante todos estos años. Hemos trabajado mucho para representar a Lanzarote, a Canarias y a España en París”.

Sobrepasados en la agenda los juegos parisinos, el triatleta conejero ve más cerca que nunca su estreno en las aguas del renombrado Sena. / La Provincia

El viaje a la ciudad de la Torre Eiffel, prosigue el triatleta conejero, “ya está establecido, haremos noche en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid para partir a París el día veinticuatro de agosto junto a toda la delegación española que compite en los Juegos Paralímpicos de París 2024 que se inauguran el día veintiocho. Intentaremos disfrutar al máximo estos días que estemos allí y el día uno de septiembre, a las siete y cuarto de la mañana, hora canaria, lo daré todo para quedar lo más alto posible en el podio de los Juegos Paralímpicos. Estoy muy contento, soy el único triatleta paralímpico que representa a España por segunda vez en unos juegos. Han sido muchas caídas y muchas veces las que me he levantado, con el problema de las prótesis no estoy contento, aunque vamos a hacer algún cambio para estar un poco más rápido en las transiciones. Ha sido muy duro, he hecho todo lo que ha estado en mi mano y estoy contento, llega el momento de disfrutarlo, de llenarme de deporte, de empaparme de los juegos y de la gran fiesta del deporte que son los Juegos. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado durante todo este tiempo para llegar hasta este momento pues cumplo mi sueño de volver a competir en unas olimpiadas. Ahora a darlo todo para intentar volver a Canarias con una alegría”, concluye el triatleta conejero con París grabado a fuego en la mente hasta el primer día de septiembre.