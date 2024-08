El oro olímpico conseguido por la pareja de moda en el circuito mundial de vóley playa, los suecos David Ahman y Jonatan Hellvig, tiene una intrahistoria que tizna sus preseas parisinas de un tinte grancanario. Lo cierto es que desde hace siete años, cuando comenzaban a hacer sus primeros pinitos en este deporte eligieron la arena de la capitalina playa de Las Canteras para entrenar, huyendo del gélido clima escandinavo de su Suecia natal.

Un oro forjado en Las Canteras

Toda una institución del vóley playa grancanario, Chema Sánchez, presidente del CVP Net 7 Gran Canaria, conoce a la dupla sueca a la perfección: «Empezaron a venir a Gran Canaria con 15 o 16 años, participando en los campus de vóley playa, al tiempo que se entrenaban también a parte y fueron creciendo poco a poco. Ganaron primero las Olimpiadas de la juventud, los campeonatos del mundo sub 19 y todo lo que uno se pueda imaginar, sólo les falta ganar un Mundial absoluto, ya que en el último fueron subcampeones y gran parte de su preparación la han hecho en la Isla».

«Al principio llegaron a pasar aquí hasta dos meses, pero al empezar a competir en el circuito mundial ya no han podido venir durante tanto tiempo; vienen casi siempre a mitad de enero y solían quedarse hasta marzo, pero ahora permanecen unas dos semanas en la Isla».

El directivo del Net 7 reconoce que les conoce personalmente a ambos desde hace tiempo, e incluso esa relación se intensificó durante el pasado Mundial del México al que acudió en calidad de speaker formando dupla con otro grancanario universal como es el DJ de eventos deportivos. Tony Rojas.

Chema Sánchez no duda de la presencia de cierta grancanariedad en el oro conseguido por la dupla sueca, ya que «es una pareja que deportivamente se ha hecho mucho en Gran Canaria». «Han venido incluso en dos ocasiones para hacer un stage junto con los noruegos que fueron los anteriores campeones olímpicos –Anders Mol y Christian Sorum–», desvela orgulloso de una Isla que ofrece a los deportistas de élite las mejores condiciones posibles para la práctica de un deporte en pleno auge.

A pesar de tener a Gran Canaria como campo base de sus preparaciones de cara a las grandes citas internacionales, lo cierto es que todavía no han participado en ningún torneo en la Isla. Sin embargo, el pasado mes de febrero tomaron parte «en una prueba peculiar que se celebra en Tenerife, conocida como «King of the Court, en el que se juega por tiempos de 20 minutos o el primero que llega a 15 puntos, lo que suceda primero en cada enfrentamiento entre cuatro equipos».

A pesar de su estatus de estrellas mundiales, reconoce que ambos «son dos pibes normales, tímidos pero muy cercanos».

Sinergia con el CVP Net 7

Aunque Las Canteras son su base de operaciones en la Isla, este año cambiaron por unos días su arena por la de Las Alcaravaneras, hogar del CVP Net 7: «Este año ha sido el primero que con el club hemos tenido un contacto directo con ellos. En su momento hicimos algunos entrenamientos con los jugadores más avanzados de los nuestros en Las Canteras, para echarles una mano, porque eran todavía muy jovencitos. Siempre que han venido se han puesto en contacto conmigo, porque tengo mucha amistad con su entrenador y su sede realmente es Las Canteras. Se dio en esta ocasión la circunstancia de que cuando ellos llegaron había un torneo de tenis playa y nos pidieron poder entrenar en Las Alcaravaneras los 3 o 4 primeros días. Les ofrecimos nuestras instalaciones y ellos nos correspondieron viniendo una tarde para estar con los chicos, darles una charla, sacarse fotos y firmarles autógrafos, incluso lucieron nuestras camisetas que tienen los colores de Suecia».

Jonatan Hellvig hace un selfie para la posteridad junto a varias jugadoras del CPV Net 7 y David Ahman, en la imagen superior. En la inferior, ambos posan con varios jugadores y jugadoras del club, además de los entrenadores, con Chema Sánchez –primero por la izd.–. |