Día uno para el nuevo Hidramar Gran Canaria

El Hidramar Gran Canaria se pone en marcha como viene siendo habitual, sin contar con todas las jugadoras disponibles. Durante los próximos días se irán incorporando a las órdenes de Fran Carballo, Julia Azevedo, Lianma Flores, Anija Jurdza, Sulián Matienzo, Laura Suárez y Samira Sulser.

El staff técnico comienza el trabajo repartido en dobles sesiones. Por las mañanas realizarán un trabajo específico en el gimnasio, mientras que las tardes serán destinadas al entrenamiento en pista.

En la hoja de ruta del equipo isleño figuran cinco fechas subrayadas en rojo:

II Copa Ibérica ante el Benfica, FC Porto, Sporting Clube Benfica y Avarca de Menorca que se celebra en Gran Canaria los días 21 y 22 de Septiembre.

Supercopa de España ante el Avarca de Menorca, en Gran Canaria, el 27 de septiembre.

Ida de la previa de la Champions ante el FC Porto en Portugal (1 de octubre) y la vuelta en Gran Canaria (8 de octubre).

Debut liguero ante el Avarca de Menorca (5 de octubre) en Gran Canaria.

Problemas logísticos impiden de momento al equipo poder ejercitarse en el Gran Canaria Arena, por lo que hasta nueva orden el equipo seguirá entrenándose en el CID, comenzando por la primera sesión oficial de la temporada en la que debutarán como jugadoras del primer equipo las canteranas Aura Suárez y Alexia Peña.

Fran Carballo: "Este es el año que parece más asequible entrar en la Champions, pero el FC Porto es un rival difícil"

¿Cómo está el nivel de ganas en este regreso a la actividad tras las vacaciones de verano?

A pesar de haber estado de vacaciones mi cabeza no ha dejado de estar pensando en la temporada siguiente, en las jugadoras, en como mejorar y la verdad es que estoy con muchísimas ganas de trabajar, de intentar repetir los éxitos de la temporada pasada y veremos que tal discurren las cosas en este nuevo curso".

El primer día arranca la pretemporada con el equipo en cuadro ante la falta de seis jugadoras, ¿cuál es el plan de trabajo para que se vayan incorporando poco a poco?

De las seis jugadoras que nos faltan, tres vendrán con ritmo porque están con su selección -Laura Suárez (Cuba), Anija Jurdza (Letonia) y Samira Sulser (Suiza)-, por lo que no me preocupan. Sulián viene la próxima semana. Las que más me pueden preocupar son las dos opuestas -Julia Azevedo y Lianma Flores- que son las que están paradas. Poco a poco iremos tomando dinámica de grupo en los entrenamientos y las primeras semanas serán muy suaves, por lo que no se perderán demasiado.

Hay poco tiempo para preparar un inicio de temporada cargada de partidos oficiales con la Copa Ibérica, la Supercopa, la doble eliminatoria previa de la Champions y el inicio de la Liga Iberdrola, ¿cuál es el plan para llegar en óptimas condiciones tan pronto?

Es cierto que las competiciones oficiales nos pillan un poco antes de lo esperado, la temporada pasada fue algo diferente. Es un inicio muy complicado, pero la idea es tener una primera semana de toma de contacto seguidas de tres semanas muy duras para intentar llegar lo mejor posible a la quinta semana.

Esta temporada se reduce el número de eliminatorias previas para estar en la Champions a una sola ante el FC Porto, ¿cómo ve las opciones del equipo para poder hacer historia clasificándose por primera vez para la fase de grupos de la máxima competición continental?

Nunca ha sido tan asequible el poder meterse en la fase de grupos de la Champions, porque antiguamente tenías que pasar dos o tres eliminatorias. Lo malo es que de los equipos que entraban en el sorteo nos ha tocado el FC Porto que es muy fuerte, que el año pasado ganó la Liga y la Copa de Portugal y que este año se ha vuelto a reforzar. Si las tres semanas anteriores trabajamos duro y con intensidad, tendremos nuestras opciones.

Cuando uno viene de ganarlo todo la temporada pasada, ¿cómo hace para mantener el hambre de sus jugadoras?

Hemos empezado hoy mismo con un primer discurso a las jugadoras en el que hemos dejado claro que lo difícil no es llegar sino volver a conseguir esos títulos y que debemos de tener en mente ese deseo de volver a conquistar los cuatro esta temporada.

Saray Manzano: "No podemos aflojar porque tenemos que volver a demostrar que somos las mejores"

Primer día de trabajo oficial, ¿cómo están las ganas y la ilusión?

Con muchas ganas como cada año, aunque es verdad que después de ganar los cuatro títulos el año pasado este año hay incluso más ganas todavía. Queremos empezar fuerte, esperando que lleguen todas las jugadoras para que todo el equipo trabaje en la misma dirección.

En una temporada como esta en la que el equipo está a una sola eliminatoria de poder jugar por primera vez la fase de grupos, ¿hay un plus de motivación?

Al final esto es deporte y esa eliminatoria ante el FC Porto la ganará el equipo que más lo quiera o el que mejor esté estructurado. Si cae de su lado se lo habrán ganado y tendremos que trabajar mucho por nuestra parte para poder pasar a esa fase de grupos.Todo depende de nosotras, como en cada competición, pero hay que ir poco a poco.

¿Cómo se prepara una con tan poco tiempo para un comienzo de temporada con tantos partidos oficiales a la vuelta de la esquina?

Ese es el motivo de que hayamos empezado la pretemporada tan pronto este año. Tenemos un corto periodo de tiempo para ir cogiendo ritmo, pero competir es lo que todos los deportistas quieren.

¿Qué pálpito le da este nuevo Olímpico?

Bien. Lo bueno que está haciendo el club es mantener el núcleo del equipo que llevamos juntas cinco años. Las nuevas que van llegando tienen que ir adaptándose a nuestro núcleo para que el equipo pueda compenetrarse al máximo. Nosotras estamos dispuestas a acoger al máximo a todas las nuevas incorporaciones.

¿Qué consejo le puede dar como capitana y canterana a las dos nuevas jugadoras del filial que tendrán ficha del primer equipo esta temporada como son Aura Suárez y Alexia Peña?

Mi consejo es que lo aprovechen, que no dejen pasar esta oportunidad, porque no todo el mundo con la edad que ellas tienen pueden jugar en el primer equipo, es ilusionante para todas las jugadoras del filial. Tienen que disfrutarlo y no querer correr antes de caminar, primero es llegar y luego trabajar para que vayan ganándose su sitio poco a poco para asentarse en la Superliga.

¿Cómo se mantiene ese hambre para querer seguir ganándolo todo?

En mi caso tengo incluso más hambre todavía porque siento que tengo que demostrar que soy merecedora de esos cuatro títulos que hemos ganado el año pasado. Tenemos que hacer todo con el doble de fuerzas y ganas para demostrar que somos las mejores. Si ahora aflojamos ya dejaríamos de ser las mejores porque todas las demás querrán pasarnos por encima.

María Barrasa: "Prepararnos para un arranque con tantos partidos oficiales es un reto físico"

Primer día de trabajo en serio, ¿cómo se encuentra de ganas?

Como todas estoy muy ilusionada de volver a empezar y con ganas de que todo vaya bien.

En estos primeros contactos con el resto de compañeras, ¿qué pálpito tiene?

Muy bueno. En los primeros días, como siempre, se trata de conocernos todas y hacer un buen grupo. Convivimos juntas muchas horas y eso hace que el grupo se haga rápido.

En su caso lleva trabajando en solitario para fortalecer su rodilla, ¿cómo se encuentra de cara a lo que empieza ahora?

Muy bien. No he parado de trabajar en todo el verano, he trabajado bien y confío en que todo va a ir bien a medida que me vaya introduciendo en el trabajo de pista, que es donde todavía me falta un poco.

¿Cómo ha ido esa primera toma de contacto con Fran Carballo, el entrenador?

Bien, ha sido una presentación del equipo y ya por la tarde hemos empezado a trabajar con él.

¿Qué objetivos se marca para esta temporada?

El principal a nivel individual es aportar todo lo que pueda al equipo, estar disponible para todo.

¿Cómo llevan que estén tan cerca los primeros partidos oficiales de la temporada?

Es un gran reto para nosotras desde un punto de vista físico, pero los objetivos están ahí a la vuelta de la esquina y son una motivación extra para trabajar y debes evitar que el cansancio físico te desvíe de ellos. La ilusión y las ganas te llevan a adaptarte más rápido.

El hecho de que falten seis jugadoras en este inicio de pretemporada, ¿afecta a la preparación del grupo?

Al final muchas de ellas están compitiendo y llegarán a tope, no creo que se note, solo son unos días con lo que tampoco creo que nos cueste demasiado trabajo para acoplarnos todas.