'The VI Battle Championship-Back to School' conquistará el CID con 17 peleas el próximo 14 de septiembre.

Nunca la vuelta a las aulas de las MMA tuvo tanta acción, energía y pasión como la que va a tener lugar el mes de septiembre en Gran Canaria. Los mejores peleadores del panorama internacional están de vuelta en una batalla que rinde tributo a los “Old School” en su regreso al octógono.

Un tributo al esfuerzo, la dedicación y el compromiso con los deportes de contacto que se convertirá en una trepidante realidad el próximo sábado, 14 de septiembre, en un recinto histórico como el CID de la capital grancanaria.

Un total de 17 peleas, dos de ellas con peleadores amateur y una de ellas en la disciplina de grappling, harán de Las Palmas de Gran Canaria el marco perfecto para disfrutar de la calidad y fuerza de algunos de los más destacados peleadores de Canarias, de España y del resto del mundo.

Un evento universal con nueve países representados

Países como España, Serbia, Portugal, Italia, Venezuela, Israel, República Dominicana, Brasil y Francia se verán representados en la cita con el deporte de contacto de moda en el último lustro. Cinco peleas preliminares, entre ellas una de carácter amateur, servirán para abrir boca y son los que detallamos a continuación.

José Arrieche vs Derek Medina (68kg).

Kiko vs Sayoub Chatyna (74kg) AMATEUR.

Kevin Perdomo vs Flavio Da Silva (65.8kg).

Florian Samy vs Néstor Jaime (61.2kg) .

Damaris Olivares vs Antonia Pereira (57kg).

Cabe destacar la presencia de destacados peleadores canarios como los galdenses Kevin Perdomo y Damaris Olivares, quien será la única representante femenina canaria en la velada. Para Olivares, “se podrá disfrutar de un gran evento con grandes competidores y yo voy a darlo todo, como siempre. No tengo nada que demostrar a nadie, solo a mí misma, y estoy preparando muy bien la pelea y enfocándola a la estrategia que voy a llevar a cabo el 14 de septiembre para buscar la victoria”, afirma.

'The VI Battle Championship-Back to School' conquitará el CID con 17 peleas el próximo 14 de septiembre. / LP/DLP

Por su parte, Perdomo asegura estar deseando compartir la jaula con algunos de los mejores: “no hace falta que diga lo que va a suceder: todos los peleadores vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, tanto los más veteranos y que llevan toda la vida en ésto, como los que empezamos y nos hemos inspirado en ellos. Será un gran espectáculo que vamos a brindar al público y a nuestras familias, porque las MMA en Canarias son cada vez más grandes”, señala el prometedor luchador canario.

El prestigioso cartel de los 'Old School'

Entre tanto, el cartel de las 12 peleas restantes está conformado por los siete profesionales que regresan a la acción después de un periodo de inactividad y que son Ney Montesdeoca, Jonathan Vázquez, Thiago Martins, Julio Santana, José Luis Zapater (grappling), Jonathan Hernández e Israel Borrego.

Los emparejamientos quedan de la siguiente manera.

Carmelo Ortega vs José Luis Zapater (grappling 66kg).

Rowan Martín vs Bruno Mazinho (80kg).

Israel Borrego vs Reginaldo Teles (70.3kg).

Milos Zeljko vs Ney Montesdeoca (360 Fight en 65,8kg).

Hudson Rosa vs Jonathan Vázquez (90kg).

Moshe Aladi vs Raúl Guzmán (58kg).

Alessandro Carpi vs Julio Santana (60kg).

Alex Buyo vs Sebas Santana (70,3kg).

Jeffry Batista vs Umberto Di Muno (77,1kg).

Stanislav vs Jonathan Hernández (77,1kg).

Luca Tenorio vs Thiago Martins (65,8kg).

Darwin Rodríguez vs Miroljub Dragabic (93kg)

Julio Santana es el promotor del esperado evento y uno de los veteranos peleadores que han escrito la historia de las MMA en Canarias y tiene claro que debía dar ejemplo y entrar en la jaula para ofrecer lo mejor de su repertorio: “es un gran reto y una enorme motivación volver a pelear después de un tiempo sin hacerlo. Será una gran jornada de MMA que invito a que compartan con nosotros, porque se lo van a pasar muy bien”, promete el 'jefe'.

El peleador Ney Montesdeoca también se refirió a The Battle Championship VI como un encuentro imperdible y que servirá para estrenarse en las MMA: “Mi especialidad son el boxeo y el kick boxing y nunca he hecho MMA. Este evento será mi debut en esta disciplina. Estoy súper motivado, muy ilusionado y tenía ganas de quitarme esa espinita. Me siento muy bien y estoy en el momento perfecto para dar el salto y estrenarme en las Artes Marciales Mixtas”, explica, antes de desvelar el plan de combate: “mi rival es de suelo y querrá tirarme, pero voy a plantear la pelea arriba, donde tengo el punto fuerte con el striking. Voy a intentar llevar la pelea a mi terreno, pero la verdad es que no me planteo resultados, porque lo importante es que estoy disfrutando mucho de todo este proceso”, asevera.

Cartel de la velada. / LP/DLP

Entradas y pesaje

El acto del pesaje se desarrollará en la tarde del viernes, 13 de septiembre, y también en el CID, en una jornada que servirá para calibrar el estado de cada uno de los luchadores en la víspera de un evento que promete combates épicos con grandes dosis de adrenalina.

Las entradas se pueden adquirir en el portal www.entradascanarias.com y en los siguientes puntos de venta: Bushido Sport Las Terrazas, Bushido Sport Las Palmas, The Zen Club BJJ/MMA, Club Deportivo Masaru, Gimnasio Taz Jinamar y Taz Lanzarote.

The VI Battle Championship Back to School está organizado por el CD Taurus y colaboran el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes.