El pasado 29 de julio todas las miradas estaban centradas en la piscina de La Defense Arena, en París, donde el rumano David Popovici ponía en pie a la afición que abarrotaba las gradas con una actuación portentosa que le servía para colgarse al cuello el oro olímpico en los 200 metros libres tras una mala salida, que le obligó a protagonizar la gran remontada de los Juegos para arrebatarle el primer puesto al nadador británico Matthew Richards, segundo (1:44.74) y al norteamericano Luke Hobson, tercero (1:44.79). Su tiempo, 1:44.72, le permitió tocar la gloria absoluta por dos centésimas en los últimos minutos. Lo que no todo el mundo conocía en ese momento es que parte de la preparación para esa presea dorada se forjó en las aguas del Club Natación Las Palmas, gracias a su colaboración con Canary Swim Camps, que ha permitido desde hace 15 años contar con algunos de los mejores nadadores del planeta en Gran Canaria.

Popovici, un oro ‘canarión’

El exnadador olímpico y director gerente de Canary Swim Camps, Jordi Ulibarri, es el principal responsable de una anécdota que apunta a convertirse en una tradición para David Popovici en los años venideros tras su grata experiencia en la Isla y en las instalaciones del CN Las Palmas.

El ambiente ideal para la élite

«Nuestra empresa trae a grupos de nadadores de media Europa para entrenar aquí desde hace 15 años y en este caso, la Federación Rumana, como muchas otras, se puso en contacto conmigo buscando unas piscinas de 50 metros al aire libre, que les pudieran ofrecer tranquilidad y discrección para poder entrenar, y que el agua tuviera un pH adecuado, algo que encontraron en el CN Las Palmas, con quienes llevo colaborando estrechamente desde el año pasado», relata Ulibarri.

La buena sintonía con el entrenador de Popovici, Adrian Radulescu, sumado a la recomendación de Canary Swim Camps por parte de Fred Vergnoux, entrenador de Mireia del Monte y conocedor de las instalaciones deportivas del CN Las Palmas, supuso el empujón necesario para que el pasado mes de enero, el nadador rumano visitase junto a su staff –tres nadadores y cuatro entrenadores– por primera vez la isla de Gran Canaria, como parte de su preparación final para los Juegos Olímpicos de París, permaneciendo aquí cerca de dos semanas y media.

El grado de satisfacción de su equipo de trabajo fue tal que el propio Adrian Radulescu, estando ya inmerso en plena dinámica competitiva en la cita olímpica de París, le confirmó a Jordi Ulibarri que «el año que viene queremos volver», desvelando que ya están «trabajando en el siguiente stage en el que vendrá un grupo más numeroso que la primera vez».

Orgulloso del trabajo desarrollado, recuerda que «Popovici quizás sea el nadador más conocido que ha venido a nuestras instalaciones, pero no es el único, han venido nadadores de élite finlandeses, rumanos, daneses, húngaros y suecos». La renovación de las instalaciones del CN Las Palmas le permiten ser el destino ideal para los nadadores del norte y centro de Europa, que se benefician de un «lavado de cara brutal en la piscina de 50 metros, en la que yo en su día preparé mi participación en los Juegos Olímpicos en el año 2000, en Sidney».

Una preparación atípica

Como curiosidad añadida, Jordi Ulibarri relata que por lo general «la mayor parte de los nadadores en la época en la que vino David Popovici suelen entrenarse en piscinas situadas en altura, como pueda ser por ejemplo Sierra Nevada por la captación de oxígeno, la mejora de la hemoglobina y las dimensiones anaeróbicas y si embargo, hablando con su entrenador me dijo que ellos siempre lo hicieron al revés y que así les funcionó en Roma –batió el récord del mundo y se proclamó campeón de Europa de los 100 metros libres con un tiempo de 46,86’’–».

Su condición de estrella mundial de la natación, sin embargo no le convierten ni a él ni a su staff en personas inaccesibles: «Dentro de su seriedad son muy afables, David es muy reservado, él decidía los tiempos en que se debía de hacer cada cosa a la hora de sacar fotos o a la de realizar cualquier actividad, aunque siempre se prestó a sacarse todas las fotos o firmar los autógrafos que le pedían los niños y niñas del club».

Jordi Ulibarri reveló a modo de curiosidad del campeón olímpico que una de las cosas que más le llamó la atención en su visita a la Isla fueron «los loros verdes». «Se quedaron en un hotel cercano al club y cuando venían andando hacia aquí siempre veía a los loros y fue algo que inclusó comentó en su apunte en nuestro libro de visitas, como algo que le llamó poderosamente la atención», agregó.

El gran secreto de la conexión del nadador rumano con el CN Las Palmas y Canary Swin Camps se dio por «la tranquilidad que encontró aquí, incluso por las tardes que el club es una locura por el trasiego de gente se le pudo habilitar una zona para él y su equipo en las piscinas de hielo, generando una gran expectación, pero al tiempo respetando su espacio al saber que él había venido en un plan tranquilo, siempre se veló desde la dirección por su tranquilidad». Ulibarri reconoce que de esta experiencia ha aprendido «mucho a respetar esa burbuja que necesitan este tipo de deportistas».

Reconoce que su empresa nació en gran parte por casualidad: «Como nadador siempre tuve mis contactos a nivel internacional y llegó un momento que desde Dinamarca, donde me retiré en 2002-03, me contactaban para organizar algunos stages, y lo que comenzó como un hobby se ha convertido en nuestra actividad. Nuestra obsesión es dar un servicio y tranquilidad a los deportistas que vengan a visitarnos. Al haber estado yo a ese lado, conozco todo lo que necesitan los deportistas y sus entrenadores para estar bien y no tener que preocuparse por nada, que esté todo organizado para que su rutina sea dormir, comer, entrenar y descansar. Aspiramos a ser una especie de boutique, no queremos masificaciones, sino un servicio de calidad y es lo que nos da el CN Las Palmas».

David Popovici no dudó en posar junto a los nadadores y nadadoras del CN Las Palmas –en la imagen superior, en la fila de arriba con un jersey verde–. Además firmó en el libro de visitas del CN Las Palmas –imagen de la izquierda– y con los entrenadores del club –en la imagen de la derecha, con una camiseta del equipo nacional rumano, con Jordi Ulibarri a su derecha–. |

