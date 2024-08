Morales y Diallo, orgullosos abanderados canarios en París

París se prepara para dar mañana (19.00 horas) el pistoletazo de salida a los Juegos Paralímpicos, que centrarán la atención de todo el planeta hasta el próximo 8 de septiembre, en una cita ineludible en la que España acude con 142 deportistas repartidos en 16 modalidades deportivas, de los 22 deportes del programa paralímpico –atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, halterofilia, judo, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro, tiro con arco y triatlón–. Canarias tiene a sus propios abanderados en esta cita paralímpica, en las figuras del triatleta Lionel Morales, que representa a Lanzarote y a Amadou Diallo, en representación de Gran Canaria, como integrante de la selección de baloncesto en silla de ruedas.

El resto de la expedición del Comité Paralímpico Español incluye a 11 deportistas de apoyo, 73 técnicos y 36 miembros del personal común para completar un total de 262 personas que viajan a París con el objetivo de poder superar las 36 medallas logradas en Tokio. Históricamente España ocupa el duodécimo puesto en el ranking de los Juegos Paralímpicos con un total de 683 medallas, 216 de ellas de oro, 234 de plata y 233 de bronce, desde su debut en los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv en 1968.

El primero de los canarios en debutar en la cita de París será Amadou Diallo, como uno de los integrantes de la selección española de baloncesto en silla de ruedas, que arranca el 29 de agosto y finaliza el domingo 8 de septiembre, disputándose todos sus encuentros entre los muros del Bercy Arena.

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, a sus 32 años Amadou Diallo afrontará en París 2024 su tercera participación en unos Juegos Paralímpicos. Logró la medalla de plata en Río 2016, y se quedó a las puertas del podio en Tokio 2020, tras perder la lucha por el bronce contra el Reino Unido.

Sancionado en Tokio 2020

Precisamente, al término de los Juegos de Tokio sufrió una descalificación por parte del Comité Paralímpico Internacional tras dar positivo en un control antidopaje y que derivó en una sanción de la Federación Internacional. El propio Diallo reconoció en su momento que dio «positivo en una sustancia que no sabemos qué es, desde entonces los médicos de la selección se pusieron a buscar qué había ocurrido y descubrieron que en marzo o en abril me había tomado un polen de abeja que me había comprado en un herbolario y que no tenía incluido en el etiquetado del bote que contenía sibutramina». Es entonces cuando se detectó el producto culpable y lo enviaron a analizar a los laboratorios de la IPC, que reconocieron que al no especificar el principio activo de la sibutramina en la etiqueta, el jugador quedaba exento de culpabilidad voluntaria, pero siguieron manteniendo que había cometido una infracción.

Lionel Morales posa con los brazos en cruz en la Villa olímpica de París. | | COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL

París se presenta para el deportista de Vecindario como una oportunidad única para reivindicarse tras una decisión injusta que no debe de empañar un palmarés en el que cuenta además con las medallas de plata logradas en el Mundial sub 2 3 de París 2009 y en los Europeos de Polonia de 2019 y Países Bajos 2023.

El deportista, de clase 3.0, tiene un trastorno neurológico que le debilita las piernas a la altura de los gemelos.

Comenzó a jugar al baloncesto en silla de ruedas a los 16 años en las filas del CB Sureste, en su Vecindario natal, dando el salto a la élite de la mano del Econy, al que siguieron dos grandes como el Bidaideak Bilbao y el Ilunion.

Pero Amadou Diallo no estará solo en su misión de representante de Canarias en la cita parisina. El lanzaroteño Lionel Morales, en la disciplina de triatlón deberá de esperar al 1 de septiembre para estrenarse en el centro de la capital gala. Las pruebas a las que se enfrentan los atletas en el triatlón paralímpico constan de tres disciplinas: natación en aguas abiertas, ciclismo en ruta y carrera a pie. En cada una de ellas, el material utilizado puede variar dependiendo de las necesidades del deportista y durante la competición, los deportistas se dividen en seis clases, establecidas en función del tipo y grado de discapacidad, siendo la del conejero la PTS2 –deportistas con discapacidad física severa que compiten de pie–.

Nacido en Caracas, Venezuela (14 de febrero de 1973), encontró su lugar en la isla de Lanzarote, bajo cuyo pabellón ha defendido a España en todas las competiciones. Un accidente con su moto en enero de 1997, le hizo perder la mitad de la pierna izquierda, hecho que no le impidió seguir haciendo lo que más le gustaba.

En agosto de ese mismo año, una vez adaptado a la prótesis que sustituyó al miembro amputado, retomó el ejercicio físico comenzando una nueva carrera como triatleta que le llevó en 2016 a participar en los Juegos Paralímpicos de Río, donde obtuvo un diploma gracias a su séptimo puesto, fue subcampeón en el Mundial de Abu Dabi en 2020, obtuvo el oro en las series mundiales de Yokohama y Montreal en 2022, el bronce en la Serie Mundial de Swansea en 2023, ha sido campeón en las copas del Mundo de A Coruña y Málaga en 2023 y el año pasado rozó el podio en los Campeonatos del Mundo y de Europa, con sendos cuartos puestos.

El triatleta conejero desde la Villa Olímpica relata que la seguridad en la capital gala es enorme, aunque no está seguro de si se mantiene el mismo nivel que en los Juegos Olímpicos: «Ellos no se la juegan, todo el mundo tiene que estar protegido, las guaguas las revisan con espejos por arriba y por debajo, pero es por el bien de todos nosotros».

En su mejor momento

En cuanto al ambiente en la expedición española reconoce que «las expectativas son muy altas, somos de lo mejorcito del mundo, siempre solemos conseguir muchas medallas, pero vamos a ver porque aquí todo el mundo viene a tope, tenemos que ser conscientes de ello». En su caso en particular recalca que «desde octubre del año pasado ya tenía la plaza por puntuación para los nueve mejores del mundo que entraban directamente, aunque hasta que no me nombrase directamente el Comité Paralímpico Español no lo podía decir tan abiertamente, pero eso no me lo iba a quitar nadie».

Muchas horas de trabajo y de esfuerzo se esconden en su exhaustiva preparación para estos Juegos: «He entrenado a full, como nunca. El principal problema que siempre he tenido es que pierdo mucho tiempo en las transiciones, intentamos hacer un cambio que al final no salió por falta de comunicación con mi ortopeda y Ottobock –fabricante de su prótesis–, eso me dejó sin tiempo para ese cambio de la rodilla de la bicicleta, para no tener que quitarme el encaje. Lo que sucede es que aquí traigo un encaje un poco más ancho que me lo puedo quitar antes, pero cuando salgo de la bicicleta a la carrera tengo que tener cuidado porque se me puede caer hasta que no se me hinche un poco el muñón por la carrera, porque cuando ya se hincha puedo correr más rápido, pero al menos es una opción mejor que la que tenía antes. La verdad es que al final, Ottobock se ha portado muy bien conmigo y me han enviado dos palas nuevas, pero ahora necesito un pequeño periodo de adaptación, aunque seguimos cambiando cosas a última hora. El que no arriesga no gana».

El conejero se muestra sorprendido por la falta de deportistas canarios en estos Juegos Paralímpicos. «Antes éramos una potencia, siempre íbamos un montón de gente y no sé que es lo que ha pasado», afirmó Morales tras ver reducida la prelista de isleños inicial de cinco a los dos que han sido seleccionados finalmente tras caerse en el último corte Raúl Vega en baloncesto en silla de ruedas, Gara Fuentes en atletismo y Alejandro Rojas en natación.

Sus rivales en la lucha por los metales reconoce que «fuertes son todos, porque en mi categoría incluso solemos ganarle a los de la categoría superior, Francia está muy fuerte, los americanos también, al igual que el representante de Países Bajos que solo tiene problemas en el agua, pero luego es el más rápido en la bicicleta aunque no corre del todo bien». «Todos vienen muy bien preparados para los Juegos, pero yo también vengo a por todas», recalca.

Recuerda con una sonrisa su participación en sus primeros Juegos, en Río, donde acudió con «solo un año de competir en pruebas internacionales». «Todo cambia mucho en unos Juegos, tanto en los Olímpicos como en los Paralímpicos, se ha visto como todo un campeón del mundo en unos Juegos a lo mejor no llega ni al podio, no sé la razón, pero suele cambiar bastante», explica Morales, quien recuerda que en su primera experiencia a pesar de su bisoñez por aquel entonces en el panorama internacional, «hice el séptimo puesto y logré un diploma paralímpico, pero la verdad es que no sabía entonces donde me estaba metiendo». «En esta ocasión si voy con una amplia experiencia, pero la verdad es que el nivel ha crecido muchísimo y soy el más viejo de todos, hasta el punto de que de aquellos Juegos de Río hasta estos de París, soy el único que se ha mantenido en ambos compitiendo», reconoce. Con la edad «cuesta más recuperarse, pero creo que estoy haciendo las cosas bien», asegura.

De la ceremonia de apertura en los Juegos de Río, en el estadio de Maracaná, recuerda que «salimos y se caía el estadio y te sentías pequeñito». Afirma que todavía «no tengo muy claro como lo van a hacer aquí, sé que vamos a tener que ir caminando y yendo de un sitio a otro, el problema es que dura muchas horas, ese día comemos mal, pero, por otra parte, uno intenta vivirlo al máximo porque nunca sabes si tendrás la oportunidad de volver a ir a otros Juegos». «Quiero disfrutarlo, porque para mí estar aquí ya es un premio, quiero empaparme de todo el deporte, en mi caso debuto el 1 de octubre a las 7.15 horas», recalca el conejero antes de despedirse a través del hilo telefónico.

Talento en los banquillos

No solo con deportistas cuenta Canarias en estos Juegos Paralímpicos, que suman el talento de dos entrenadores de postín a la expedición española en París.

Paqui Romero, entrenadora y jefa de sección de la natación adaptada en el Club Natación Las Palmas, forma parte del staff técnico de la selección española en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con su convocatoria la grancanaria ve reconocida su enorme carrera tanto a nivel nacional como internacional, teniendo la oportunidad de representar a Canarias y al CN Las Palmas en la cita más importante del mundo en el deporte paralímpico.

El segundo técnico canario, es convocado para formar parte del cuerpo técnico de la selección española de baloncesto en silla de ruedas es Jonay Caraballo, un entrenador formado en la base del CB Gran Canaria, que decidió apostar por el baloncesto en silla de ruedas, convirtiéndose en un entrenador de éxito que revolucionó este deporte, incorporando tácticas adaptadas del baloncesto de a pie, en las filas del Econy.

Al frente del equipo grancanario logró conquistar una Eurocup 2 y un bronce en la Eurocup 1. Con la selección absoluta, siendo asistente de Abraham Carrión, se proclamó subcampeón de Europa, sellando el billete para estos Juegos.

Sin embargo, el nacimiento de su primer hijo le obligó a abandonar la concentración en estos Juegos, lo que le impedirá, al menos de momento vivir in situ su debut en la que hubiera sido su primera cita olímpica.