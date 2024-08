El CID acoge la batalla ‘Back to school’ el 14 de septiembre

Los Old School de las MMA del concierto internacional ya están aquí dispuestos a demostrar el potencial que todavía conservan en la VI edición de The Battle Championship Back to School que se celebrará en el CID el sábado, 14 de septiembre, con la disputa de 17 intensas y apasionantes peleas, dos amateur y quince de carácter profesional.

El octógono se vestirá de gala para acoger las ganas, energía, electricidad, fuerza y la entrega de 34 afamados peleadores procedentes de distintas partes del planeta. Los mejores exponentes de Canarias y de España y de países como, Serbia, Portugal, Italia, Venezuela, Israel, República Dominicana, Brasil y Francia se congregarán en el histórico recinto de la Avenida Marítima en la segunda semana de septiembre para un encuentro de artes marciales explosivo.

Un total de 17 peleas, dos de ellas con peleadores amateur y una de ellas en la disciplina de grappling, harán de Las Palmas de Gran Canaria el marco adecuado para disfrutar de la calidad y el talento.

Ney Montesdeoca, Jonathan Vázquez, Thiago Martins, Julio Santana, José Luis Zapater (grappling), Jonathan Hernández e Israel Borrego son los elegidos para pasar a la acción el próximo 14 de septiembre.

Las cinco peleas preliminares ya calientan motores con destacados peleadores de la casa como los galdenses, Damaris Olivares, quien protagonizará la única pelea femenina, y Kevin Perdomo.