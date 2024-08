El Grupo Rafael Afonso se convierte en el patrocinador principal del CV San Roque

Noticia vital para el presente y el futuro del CV San Roque. El club de los chicos del barrio pasará a denominarse esta temporada como Grupo Rafael Afonso San Roque, tras el acuerdo alcanzado con la organización de automoción con más de medio siglo de trayectoria en Canarias, que pasa a convertirse en el patrocinador principal del equipo.

La apuesta del Grupo Rafael Afonso por el deporte en general y por el voleibol en particular da un paso más en una temporada especial, la más importante en la historia del conjunto rojillo, en la que además de jugar por segunda vez en la élite, tras lograr el curso pasado mantener la categoría con un juego brillante que les permitió clasificarse para la disputa del playoff por el título, además, debutarán en competiciones europeas con su participación en la Challenge Cup.

El Grupo Rafael Afonso es una empresa de referencia en el Archipiélago dedicada a la venta, importación y reparación de vehículos, además de contar con un servicio postventa y una amplia oferta de vehículos de ocasión. Marcas como Yamaha, DR, Omoda, Jaecoo, DFSK y Evo se convierten durante el próximo año en hermanas de una marca genuina, con la que comparten los valores del trabajo, sacrificio y humildad inherentes al CV San Roque.

De la mano del Grupo Rafael Afonso el San Roque quiere dar un salto de calidad, tanto dentro como fuera de la pista, al tiempo que intentarán devolver a su nuevo socio de vida, todo su compromiso y la apuesta por un equipo que nunca defrauda a sus seguidores.

"Hoy nace el Grupo Rafael Afonso San Roque", informa la entidad rojilla en su comunicado de prensa.

Leocadio Afonso: “Más allá de lo deportivo, el mérito del San Roque está en su gestión“

Para el presidente del Grupo Rafael Afonso, Leocadio Afonso, “es un orgullo poder ayudar a un equipo tan importante como siempre ha sido el San Roque por el gran mérito que han tenido la temporada pasada”. “Yo que soy de San Roque, que nací allí y que viví en el barrio 50 de los 59 años que tengo, me veo comprometido moralmente y me siento satisfecho por poder ayudar al club”, explicó.

En cuanto al paso que su empresa ha dado al frente para pasar de ser un patrocinador más del club a convertirse en el principal y unir su nombre al del club, Leocadio Afonso reconoció que el año pasado “colaboramos muy tímidamente, todo el mérito en este caso es de su presidente, de la junta directiva, de los propios jugadores y de los entrenadores, pero le prometí al presidente que si se quedaban en la categoría les tenía que ayudar y lo que prometo siempre lo quiero cumplir”. “Ojalá que lleguen lejos en Europa y en la Liga esta temporada, que lleguen donde tienen que llegar, porque pienso que no deben de tener ningún tipo de presión y nosotros pase lo que pase, les seguiremos ayudando el año que viene”, aseguró.

Como vecino del barrio que el San Roque “esté donde esté, como quiera que esté, para mí ya es un orgullo, no nos podemos olvidar de que se trata de un barrio”. “El mérito que le veo al club más allá del deportivo es su gestión, es un club sin deuda, a mí no me necesitan para que sanear al club, todo lo contrario, para ayudarles simplemente y por eso para mí tiene mucho mérito lo deportivo y lo económico”, concluyó el directivo.

Leocadio Afonso (izd.) y Miguel Ángel Hernández, estrechan sus manos tras la firma del acuerdo de patrocinio. / CV San Roque

Miguel Ángel Hernández: “Es un orgullo poder llevar el nombre del Grupo Rafael Afonso”

El presidente del CV San Roque, Miguel Ángel Hernández, manifestó al poder unir el nombre de la entidad rojilla a la del Grupo Rafael Afonso que están “profundamente agradecidos que una empresa tan importante haya apostado por un club de barrio en la que será nuestra segunda participación en la Superliga de Voleibol Masculina y para nosotros es un orgullo el poder compartir éxitos con el Grupo Rafael Afonso”.

El principal cambio del acuerdo de colaboración entre ambas entidades consiste en que “este año vamos a llevar su nombre, pasando el equipo a denominarse Grupo Rafael Afonso San Roque y por primera vez en la Superliga tendremos un patrocinador principal y queremos celebrarlo”.

Hernández recalcó que en el año de su debut en Europa “con su aportación el Grupo Rafael Afonso nos facilita el poder disputar este año la Challenge Cup, porque es un alivio para las arcas del club el poder afrontar las distintas rondas de la competición, comenzando por la primera ante el Tromso noruego y si logramos pasar esa eliminatoria nos tocaría ir a Grecia para enfrentarnos al PAOK”.