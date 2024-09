Morales logra la sexta plaza en París

El lanzaroteño Lionel Morales cierra su segundo ciclo olímpico con un meritorio sexto puesto en los Juegos Paralímpicos de París. Con nocturnidad el triatleta se enteraba de la decisión controvertida del Comité de Organización de dar luz verde a la competición, ante la aparente mejoría de la salubridad de las aguas del Sena en la que los atletas debían de nadar dentro de las tres pruebas que componen su disciplina deportiva, junto al recorrido en bicicleta y a pie.

A sus 51 años Morales llegaba a la cita parisina en uno de sus mejores momentos para afrontar la final de hombres en la clase PTS2, en la que el isleño consiguió la sexta plaza con un tiempo de 1:10:21. El objetivo de lograr uno de los tres metales se le escapó en un mal día, yendo a parar el oro a manos del francés Jules Ribstein (1:05:47), completando el podio los norteamericanos Mohamed Lahna (1:07:18) y Mark Barr (1:07:33).

Mejor suerte corrieron sus compañeros en el equipo nacional, Daniel Molina, oro en hombres en la clase PTS3 y Susana Rodríguez, oro en mujeres en la categoría PTVI. Por su parte, Marta Francés Gómez logró la plata en mujeres en la categoría PTS4 y Nil Riudavets Victory se hizo con el bronce en hombres en la categoría PTS4.

El lanzaroteño Lionel Morales / La Provincia

«No me sentí bien en el agua»

Desde tierras parisinas el propio Lionel Morales relató a través del hilo telefónico que «terminé sexto, la verdad es que desde que entré en el agua no me sentí bien, no me salió nada bien el tramo de natación y eso hizo que me quedara ya fuera de la pelea por la victoria, después hice una bicicleta bastante decente y en la carrera a pie tampoco pude hacer la carrera de mi vida».

A pesar de no haber podido entrar en la lucha por los metales, el conejero se mostró en todo momento «contento por haber podido terminar mi prueba en mis segundas olimpiadas con 51 años, porque la verdad es que todos los rivales que tengo por delante son súper jóvenes».

A pesar de que hasta el último momento se mantuvo la duda de si la prueba se tendría que aplazar un día más por culpa de la posible presencia de Escherichia coli (E. coli), una bacteria proveniente del agua o de alimentos contaminados, de la cual los adultos sanos suelen recuperarse de la infección en el plazo de una semana. Los signos y síntomas de la infección suelen aparecer tres o cuatro días después de la exposición a la bacteria. Pero puedes enfermarte al día siguiente de haber estado expuesto, o más de una semana después. Los signos y síntomas incluyen la diarrea, que puede variar entre leve y líquida y grave con sangre, calambres estomacales, dolor o sensibilidad en el estómago, náuseas y vómitos en algunas personas.

El propio Morales guardaba la esperanza de no haberse contaminado durante la prueba de ayer si bien es algo que no lo sabrá «hasta los próximos días u horas, porque es cuando empiezan a aparecer los síntomas». «Me costó una barbaridad la parte de natación, pero la verdad es que no se porqué, ya pasó y ahora ya solo me queda pensar en la siguiente prueba, el 14 de septiembre, el Campeonato de España, en el que intentará adjudicarse la medalla de oro.

Acaba la aventura de uno de los dos únicos canarios presentes en estos Juegos Paralímpicos, para un deportista con mayúsculas, todo un ejemplo a seguir que siempre mira la vida mirando el vaso medio lleno, sacando lo positivo.