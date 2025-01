Pedro Peñate: «La etapa de 48 horas nos devuelve a los inicios del Dakar»

¿Cómo surgió la opción de regresar al Dakar pero a los mandos en esta ocasión de un camión?

TH-Trucks buscaba a un piloto con experiencia en el Dakar, que además supiera navegar, por eso me llamaron y quisieron contar conmigo. Lo importante es que en estos años hemos podido demostrar que somos fiables y que tenemos la cabeza bien amueblada.

¿Qué rol es el que tiene en esta nueva aventura?

En esta ocasión tengo el rol tanto de navegar como el de pilotar. Es una experiencia que me va a ayudar a aprender a pilotar un camión en las dunas. Llevo toda mi vida pilotando camiones en pistas de tierra y de asfalto, pero controlar los 10.000 kilos de peso en las dunas es delicado, sobre todo controlar las presiones y las inercias, para no volcar es la parte que me falta ganar en confianza. Este año ya tuve un par de tests y la verdad es que me he sentido cómodo.

En cuanto a la conducción del camión, ¿hasta que punto le dificulta la tarea el hacerlo con una perspectiva mucho más alta de lo que está acostumbrado?

Me siento más identificado con la moto que con el buggie, porque en él no veía absolutamente nada y lo pasaba muy mal, estaba enterrado, mientras que en el camión ves muy bien y prácticamente puedo ver todo lo que tengo por detrás. No es fácil. Por ejemplo las grandes dunas que hacíamos con un buggie con el camión no se hacen. Pasar de una masa de 1.000 a 10.000 kilos es importante.

¿Qué se siente al volante de un camión en un rally de este tipo?

Me pareció un juguete cuando hice los tests y muy divertido. Vamos con un Man de 750 CV.

¿Son más resistentes sobre el terreno los camiones que las motos o los buggies?

Se rompen menos, pero cuando lo hacen el destrozo económico que causa es importante. Por ejemplo, el tener que cambiar una rueda por un pinchazo cuesta unos 1.500 euros. En un buggie puedes tener un golpe, enderezas la aleta y sigues corriendo, pero un camión si vuelca puedes llegar a gastarte unos 40.000 euros, sin romper mucho. Por otra parte, si no rompes no consume ruedas, pero al final en una prueba como el Dakar terminan rajándose con las piedras, las destalona o las revienta.

¿Cómo se pueden evitar esas roturas con las piedras?

La única manera de intentar evitarlo es ralentizando la marcha. En estos camiones la parte mecánica es importantísima, por esa razón llevamos a un mecánico a bordo y es el encargado de ir regulando las presiones de los neumáticos desde dentro de la cabina. Se sitúan en el centro y controla todos los relojes de temperatura, de todos los frenos delanteros y traseros, los diferenciales, el aceite de motor, la presión del turbo, ..., es una cantidad de tecnología la que lleva incorporada que es brutal.

¿Alguna anécdota curiosa en alguna de las ediciones del Dakar que se puedan contar?

Todo es alucinante. El año pasado cuando entramos en el empty-quarter non stop durante 48 horas, que tuvimos que dormir en plen desierto sin ningún tipo de asistencia, tanto Rosa Romero -su navegante en los dos últimos Dakar- nos pareció alucinante, la etapa más divertida y emocionante en muchos años y sin embargo, cuando la televisión entrevistó a Austin Jones, comentó que no la repetiría ni por un millón de dólares. Me hizo recordar mis antiguas rutas en Marruecos y me pareció que esta etapa que en esta edición la tenemos en la segunda etapa, me pareció alucinante.

¿Qué diferencias ha notado en la evolución del Dakar en su etapa africana, para posteriormente pasar por Sudamérica o los últimos años en Arabia Saudí?

Estamos volviendo a los principios del Dakar, a la aventura. Sudamérica por ejemplo, estaba repleta de carreteras, de entusiastas del motor que acudían a ver las etapas, porque eran lugares de fácil acceso y mucha gente alquilaba un coche y seguía toda la carrera. Aquí, sin embargo no hay nadie, no hay ni animales. El sur de Arabia Saudí es una tierra hostil en la que no hay nada de nada, no hay vegetación, incluso si me aprietan diría que no hay ni siquiera bichos. Si no hay agua, no hay vida, es imposible. Por eso digo, que con este non stop de 48 horas y con la jornada maratón, que no es lo que era, ya que lo único que no tienes es asistencia, pero puedes descansar antes de proseguir la carrerase, pero la otra es muy chula, como en los antiguos Dakar en los que tenías que buscarte la vida cada día para terminar cada etapa. Ahora se ha profesionalizado más, pero ojalá que en un futuro se hagan más etapas de ese tipo. Recuerdo cuando la Baja Aragón eran 800 kilómetros y se corría día y noche, salían de Zaragoza y llegaban a Madrid a gatillo, porque ganaba el que llegaba antes y eso eran los raids de verdad, en los que había mucha estrategia, mucha cabeza, mucho trabajo físico para aguantar.

