«Pediré la camiseta a Modric como regalo de Reyes para mi mujer»

El grancanario y exblanquiazul Omar tendrá el mejor 6 de enero que jamás imaginó. Sus Majestades de Oriente le han traído el partido de su vida.

Un partido ante el Real Madrid para un equipo de Segunda RFEF, imagino que inmejorable regalo de Reyes.

Sí, la verdad es que será un partido bonito, sobre todo para nosotros los jugadores: un club humilde como el CD Minera va a tener un perfecto regalo el mismo día de Reyes.

Un regalo que habría sido imposible sin el partidazo que se marcaron ante el Alavés.

Fue una eliminatoria muy dura. Nos enfrentamos a un equipo de Primera que además nos puso las cosas difíciles, pero hicimos un partidazo y fuimos los justos vencedores.

Y para usted, aquello supuso sentirse protagonista otra vez por méritos propios de un partido grande.

Hacía mucho tiempo que no me veía tan bien. Al final, cuando te enfrentas a jugadores de este nivel siempre la motivación es grande. Yo hice un partido del que salí muy contento y me siento orgulloso, tanto los compañeros como yo. Y sin duda fue una fecha que quedará para el recuerdo siempre.

¿Cómo es este Deportivo Minera que se enfrenta hoy al Real Madrid?

Es un club representativo de un pueblo muy pequeñito en la región de Cartagena, que ha hecho un gran proyecto y que ha querido contar con varios jugadores que son propios de una categoría superior. Este lunes podrán verse algunas de nuestras señas de identidad, aunque será complicado enseñarlas todas frente a un equipo todopoderoso como es el Real Madrid. Eso sí, vamos con toda la ilusión del mundo.

Para ustedes ya será un regalo jugarlo, pero imagino que sueñan con competir y, ¿quién sabe?

Una vez te pones la camiseta, se te olvida el equipo que tienes enfrente y no te fijas en quién es cada uno. Intentaremos incluso faltarles al respeto (ríe). La idea es ganar, salir con el balón jugado las veces que se pueda y generar alguna ocasión para marcar. Ese sería el guion perfecto.

¿Y cómo lo imagina?

Tienen que darse muchas circunstancias para que nos salga el día perfecto. El partido es en el Cartagonova, que al final es un campo grande, con dimensiones amplias y que al Madrid le va a venir genial. Nosotros tenemos las ideas claras, sabemos lo que tenemos que hacer y la idea es competir. ¿Lo normal? Que sean superiores en casi todas las facetas del partido, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Le habrán preguntado un montón de veces estos días a quién le va a pedir la camiseta.

Mi mujer es más del Madrid que yo y sí que me ha hecho el encargado. Intentaré pedírsela a Modric y se la quedará ella como regalo de Reyes. Yo me quedaré con el recuerdo de haber jugado ante el Real Madrid, que para días como hoy es por lo que uno se hace futbolista. Soñar mucho con el partido, jugarlo, disfrutar la experiencia... eso es lo que te va a quedar en la memoria. Además, estamos hablando de un grandísimo Real Madrid, con futbolistas de primer nivel. Mi primer gran objetivo es competirlo.

Quería preguntarle también por su opinión acerca de los últimos acontecimientos en su exequipo, el CD Tenerife.

Siempre estoy pendiente de las cosas que salen del Tenerife. Es mi club, el que llevaré siempre en mi corazón, y en casa estamos siempre atentos. Los últimos meses no han sido favorables, pero la esperanza de todos es que este cambio de gestión traiga también un cambio de resultados; y que eso permita cerrar la permanencia. Es el objetivo de todos.

Con Cervera no coincidió.

No, pero le conozco bien. Pienso que es el entrenador idóneo, además bien respaldado por un gran cuadro técnico. No coincidimos por poco, yo debuté con Rául Agné.

Y fíjese que muchos de los que eran sus compañeros se han reconvertido: Ricardo, Carlos Ruiz, Suso, Dani... El que sí sigue sobre el terreno de juego es Aitor.

Él es un símbolo y lo será siempre. También, por supuesto, los demás, que se han visto recompensados con una oportunidad para seguir trabajando por y para el club de sus vidas.

Y de su Tenerife, ¿cuál diría que era el mejor futbolista con el que coincidió?

Seguramente Jorge Sáenz y Cristo González, dos jugadores que se veía que eran diferentes al resto. Si tuviera que quedarme con alguno que no sea canterano, Choco Lozano, que ha hecho también su camino y ha lucido como internacional.

Tras salir del Tenerife se hizo trotamundos: Nástic, Ibiza, San Fernando, ahora en el Minera. Viendo el nivel que lució ante el Alavés, ¿mira al futuro con la idea de seguir muchos años más en el ruedo?

Estoy muy orgulloso de la carrera que he hecho, pero honestamente me encuentro mejor que nunca. Por supuesto miro también al futuro y estoy trabajando ya como consultor financiero.

