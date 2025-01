El Spar Gran Canaria conocerá a su rival en la Copa de la Reina en el sorteo del 14 de enero

Cita histórica la que le espera al Spar Gran Canaria en Zaragoza del 20 al 23 de marzo tras haberse ganado ayer el derecho a disputar la Copa de la Reina con su triunfo en casa ante el Celta Femxa Zorka (85-76), logrando un reto que no se daba en el equipo isleño desde hace 11 años -la última participación se produjo en Torrejón de Ardoz, donde las amarillas cayeron derrotadas ante el Perfumerías Avenida el 22 de febrero de 2014-.

El conjunto amarillo conocerá su rival en los cuartos de final el próximo martes 14 de enero en el que se realizará el sorteo, que como equipo del bombo 2 le corresponderá uno de los equipos del bombo 1 entre los que se encuentran el Spar Girona, Perfumerías Avenida, Valencia Basket y el Casademont Zaragoza.

Karla Erjavec: "La clave ha estado en la defensa y en que nos hemos compartido muy bien el balón"

Karla Erjavec, con 21 puntos anotados fue la máxima anotadora de las amarillos y con un 22 de valoración la segunda jugadora mejor valorada, solo superada por los 23 créditos de valoración de su compañera Meli Gretter.

La exterior internacional croata reconocía al término del partido, tras sellar el billete para la Copa de la Reina 11 temporadas después, que "no te lo puedo explicar con palabras lo que significa para nosotras, creo que ninguna somos conscientes todavía de lo que hemos conseguido, pero es una ilusión, algo que queríamos lograr desde el inicio de la temporada, un objetivo que queríamos conseguir y al final el poder lograrlo ha sido increíble".

Para Erjavec la clave del triunfo estuvo "en la defensa, como ya dije la semana pasada antes de jugar con el Estudiantes, es lo que nos lleva a jugar bien en ataque, hemos compartido muy bien el balón, hemos defendido muy bien ajustando durante todo el partido, sabiendo a quien defender y a quien no y creo que desde la defensa hemos podido arrancar el partido con unos triples fáciles que nos han dado un empujón que nos ha permitido desde ahí volver a jugar nuestro baloncesto".

Con la permanencia con un colchón de cuatro victorias al término de la primera vuelta, la internacional croata valoraba esa tranquilidad de cara a la segunda vuelta resaltando que en su opinión "nos permite aspirar a más y poder ganar partidos sin presión, nos podemos enfocar en cada partido para intentar ganarlo y ya veremos donde nos lleva la temporada".

César Aneas: "Nunca había podido jugar una Copa de la Reina y me hace especial ilusión poder hacerlo en un club con tanta historia como el Spar Gran Canaria"

César Aneas señalaba al término del partido que "ganar en esta liga es muy complicado y revertir la situación que llevábamos con todo lo que ha pasado durante este mes y las cuatro derrotas se antojaba un partido complicado, ante un rival que llegaba en un muy buen estado de forma y nosotras que posiblemente no estábamos en nuestro mejor estado de forma, pero al final hemos sido un equipo más identificable que en las últimas jornadas y el premio de ganar hoy y clasificarnos para la Copa de la Reina 11 años después es algo que nos merecemos por la primera vuelta que hemos hecho y estamos terriblemente contentos".

En cuanto al paso de gigante dado por el equipo para asegurar su permanencia en la Liga F Endesa, el entrenador del Spar Gran Canaria aseveró que "sabíamos que podíamos matar dos pájaros de un tiro este fin de semana, el hecho de acabar la primera vuelta en positivo con un 8-7, con la clasificación para la Copa de la Reina y ver la zona de descenso realmente lejos y con buenos basket average con la gente de abajo por lo que pueda pasar, es para que estemos realmente satisfechas". "Somos ambiciosas, no nos queremos parar aquí, tenemos una Copa en marzo que tendría que ser un objetivo para que el equipo se mantenga vivo y sobre todo seguir sumando victorias, en primer lugar para alcanzar el reto de la salvación lo antes posible y si pudiera venir algo más, por ambición no va a quedar", matizaba.

El técnico catalán reconocía que "necesitábamos esta victoria, porque aunque llevábamos un par de semanas trabajando mejor, pero no se estaba traduciendo en resultados y cuando ganas consigues reafirmar ese trabajo que estás haciendo y la creencia de las jugadoras en lo que estamos haciendo es mucho mayor". "Tenemos un grupo excelente, un equipo que cuando está enganchado se mete muy bien en los partidos, que tiene capacidad de sacrificio, que tiene amor propio y hoy, ante un gran Celta, que ha jugado muy bien, hemos sido capaces de aguantar el tirón, no irnos del partido y sacarlo adelante".

En lo personal, relataba Aneas que "llevo muchos años en el mundo del baloncesto, he ganado cosas, pero nunca había jugado una Copa de la Reina, me hace mucha ilusión, conjuntamente con el club es a nivel personal algo que me merecía hace tiempo, que me había quedado muchas veces muy cerca y estoy encantado de conseguirlo aquí, en un club con tanta historia como es el Spar Gran Canaria".