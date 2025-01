Cadi La Seu - Spar Gran Canaria (previa): Arranca la segunda vuelta para las amarillas con el primer desplazamiento del nuevo año

El Spar Gran Canaria visita el sábado al Cadi La Seu (18.30 horas) en el Palau Municipal D'Esports de Seu d'Urgell (Lleida), en un encuentro enmarcado en la 16ª jornada de la Liga F Endesa con el que las amarillas arrancan su periplo por la segunda vuelta de la competición.

Las grancanarias aterrizan en tierras catalanas con la tranquilidad de haber recuperado en la última jornada la senda perdida de la victoria, lo que les ha permitido clasificarse 11 años después para la disputa de la Copa de la Reina al cerrar la primera vuelta como octavas clasificadas. Por contra, su rival, acumula tres derrotas en sus últimos tres partidos ligueros, lo que ha colocado a las pupilas de Isaac Fernández en la posición 13ª.

En la lucha por la salvación el partido ante las ilerdenses es una final en toda regla por la permanencia ante un equipo al que su situación clasificatoria actual no le hace justicia por el nivel real que tienen, como ya se vio en el choque de ida en La Paterna en el que las catalanas exigieron su máximo a las amarillas para sumar la victoria (69-63). La intensidad defensiva y la actuación de Claudia Contell con 18 puntos anotados, fueron vitales en la consecución de la victoria.

La última visita del Islas Canarias al Cadi La Seu se saldó con un triunfo de las ilerdenses por un ajustado 99-95 en la jornada 26ª del curso pasado. Los 29 puntos de Veronica Remenárová y los 22 de Júlia Soler, se impusieron a los 22 logrados en aquella ocasión por Astou Ndour y a los 21 puntos de Adji Fall.

Los peligros de las catalanas

La mejor jugadora hasta el momento en lo que va de temporada en el conjunto catalán está siendo la pívot ruandesa Bella Murekatete, con 12,4 créditos de valoración -máxima anotadora del equipo con 11,53 puntos y segunda máxima reboteadora con 5,2 rebotes-; secundada por la alero gerundense Júlia Soler con 11,13 -segunda máxima asistente con 3,4 asistencias-. En el apartado reboteador destaca la alero ilerdense Ana María Palma con 6,07 capturas, mientras que en el de la generosidad lo hace la base Regina Aguilar con 3,4 asistencias de promedio por partido, junto a Ainhoa Lacorzana, la tercera jugadora con más pases de canasta en el equipo (3).

En el Cadi La Seu abandonaba su disciplina recientemente la alero estadounidense Kiki Jefferson, mientras que en el Spar Gran Canaria lo hacía Sara Castro, si bien las isleñas se reforzaban con la ala-pívot norteamericana Kayla Wells, quien realizó su primer entrenamiento con las amarillas el jueves.

Kayla Wells: "Me considero una jugadora versátil y con muchos puntos en las manos"

La nueva jugadora del Spar Gran Canaria, Kayla Wells, afirmaba tras sus primeras horas en la Isla que "estoy muy ilusionada de estar aquí y de poder conocer a todas las chicas y tengo ganas de volver a jugar partidos".

En cuanto a su estado de forma tras estar inactiva durante los últimos meses, Kayla Wells, señaló que "aunque he estado durante un tiempo de baja a nivel competitivo, pero he entrenado mucho con mi antigua Universidad y estoy preparada para volver a competir".

En cuanto a la jugadora que ha fichado el Islas Canarias, resaltó que "soy una jugadora versátil que puede jugar tanto de tres como de cuatro, tengo puntos en las manos, puedo ayudar a la hora de cargar el rebote y puedo dar todo lo que el equipo necesite de mi".

Por último, el juego del equipo basado en el crecimiento desde la intensidad defensiva, señaló que "es un tipo de juego con el que me siento muy cómoda, estoy deseando empezar e ir cogiendo ritmo de competición con el equipo".

Nneka Ezeigbo: "Aquí me he puesto más fuerte y me he vuelto más rápida para poder jugar en el exterior"

La interior del Spar Gran Canaria reconoce que tras lograr la clasificación para la Copa de la Reina está "muy contenta, es un plus para tener incluso una mayor motivación y para seguir trabajando".

En cuanto al partido que espera en tierras catalanas ante el Cadi La Seu, Nneka Ezeigbo resaltó que "va a ser igual de complicado que ante todos los rivales en esta Liga, en la segunda vuelta creo que va a ser incluso más difícil, por eso en este partido pienso que tenemos que ser más duras que el otro equipo y pensar en nosotras mismas".

Del rival, la interior amarilla señaló que "todos los equipos de la liga son parecidos, hay que fijarse un poco en sus jugadoras clave, pero nosotras tenemos que centrarnos en nuestro juego más que fijarnos en el de ellas".

En cuanto a su versatilidad al cuatro y al cinco, Nneka reconoció que "me siento más cómoda jugando al cinco, porque es donde siempre he jugado y la verdad es que el cuatro se sale un poco de mi zona de confort, pero también me gusta".

En su opinión a lo largo de esta temporada "me he puesto más fuerte y he conseguido ser más rápida para adaptarme al nivel de la liga y por eso ahora me siento capaz de jugar también por fuera, no solo por el interior".

César Aneas: "La Seu nos va a llevar a un partido muy físico y de mucho ritmo"

El entrenador del Spar Gran Canaria consideró que el equipo llega al encuentro con La Seu "emocionalmente bien, porque después de sufrir cuatro derrotas consecutivas, el pasado sábado se mejoró a nivel de juego, no solo por el hecho de ganar, fuimos capaces de enlazar muy buenos minutos, y por momentos fuimos más reconocibles como equipo y el hecho de clasificarnos para la Copa ha sido un chute de moral para el grupo".

César Aneas declaró que "afrontamos el partido ante La Seu sabiendo que es importante a efectos clasificatorios, sabiendo que vamos a una pista muy complicada, pero la afrontamos con ambición y con ganas de que llegue el sábado y seguir la línea que iniciamos la pasada semana".

En su primera toma de contacto con Kayla Wells, señaló que "ha sido buena, yo ya la conocía, llevo un par de años siguiéndola y pienso que es una jugadora que se puede amoldar muy bien a la forma de jugar que tenemos y proponemos y evidentemente vamos a tener un periodo de paciencia con ella porque no es fácil llegar a un equipo que ya tiene automatismos adquiridos, pero espero una adaptación rápida".

El técnico catalán espera "un partido muy físico, de mucho ritmo, con jugadoras muy bien dotadas técnicamente, con mucho equilibrio en el uno contra uno, con interiores que se salen a tirar, que cuentan con una jugadora como Murekatete que es muy física en la pintura". "Esperamos un partido en el que vamos a tener que estar muy bien detrás para intentar imponer nuestro ritmo de juego, creo que jugando en su casa son un rival muy complicado, de hecho allí han ganado a rivales de entidad y nos va a exigir nuestro máximo".