Dakar 2025: Los 'elefantes del desierto' canarios

Día de descanso, ayer, para dos aventureros grancanarios que están dejando su huella en la carrera más dura del mundo a los mandos de sendos elefantes del desierto, como son conocidos los camiones en el Dakar. Desde la tranquilidad relativa de una jornada de asueto en el macro vivac de Hilal, en el ecuador de la prueba ambos trasladan algunas de las anécdotas que están viviendo en el desierto saudí.

En el caso de Rafa Lesmes, al frente del equipo canario Dakar por la Vida y su mensaje social para la detección precoz del cáncer de mama en mujeres y hombres, está liderando con mano de hierro la modalidad Classic de camiones, en la que defiende el título conquistado en la última edición y, además, es el décimo vehículo más rápido en la general de la categoría.

Junto a él, su vecino Pedro Peñate, que se ha convertido en el primer canario en competir en las modalidades de moto, buggie y ahora en el de camión en el Dakar moderno, de la mano de un gigante del motor como es TH-Trucks. El valsequiellero comparte cabina con una leyenda de la carrera más dura del mundo, Alberto Herrero. A pesar de haberse visto lastrados en la última jornada, ocupan actualmente el puesto 142 en la general, compitiendo junto con los pata negra de la competición.

El ‘Elefante Rosa’ serpenteando por el desierto saudí. / Dakar por la Vida

«Es muy duro, sobre todo durante los primeros días, porque después, aunque parezca mentira, el cuerpo se te va acostumbrando, pero al final si no fuera duro también nos quejaríamos», reconoce Rafa Lesmes desde la otra punta del planeta.

Llama la atención que corriendo todos los pilotos en la misma prueba, cada equipo vive aislado en su propia carrera.«No tenemos ni tiempo ni energía para preocuparnos por los demás», reconoce el de Valsequillo, ante las noticias que llegan desde Arabia Saudí por las retiradas de históricos como Carlos Sainz o Laia Sanz, o accidentes como el del jueves de Nani Roma.

La experiencia manda

Saber cuándo dar gas o reducir la velocidad dependiendo de la pista en una carrera tan complicada te lo da, en opinión del piloto del Elefante Rosa, «la experiencia». «En un segundo se puede ir todo al garete, te apetece ir al límite, pero sube el riesgo de no terminar la carrera, por eso al final aprendes a no correr lo que tú sabes que puedes llegar a correr». «En un Dakar lo importante es no pararte, no pinchar, no perder ningún punto de control, navegar por la traza correcta, no tener un problema mecánico», explica Lesmes.

Como un niño con un juguete nuevo se siente el otro piloto valsequillero del Dakar, Pedro Pelate, que con su tercer cambio de montura, tras competir anteriormente en moto y en buggie: «Es todo nuevo, desde que arranca el camión hay que controlar un montón de componentes, hay mucha electrónica, vamos tres personas en la cabina y tenemos espacio para cargarlo con todo lo que queramos, no como en el buggie, donde no había espacio ni para meter un chubasquero. Te permite ir más cómodo, aunque lo que sientes dentro por las inercias del camión al final es lo mismo; cuando das un bote en el camión se nota todo».

Surfear las dunas con tal armatoste tiene su arte. En opinión de Peñate, «subirlas es peor que bajarlas». «Cuando miras para arriba es igual que cuando vas a la nieve y lo ves todo del mismo color, es como si fuera todo oscuro pero de color claro y siempre tienes algo de temor a quedarte clavado en la cresta de una duna, porque para salir se necesita mucho trabajo. Lo hacemos no con miedo, porque sino no estaríamos aquí, pero si con bastante respeto».

