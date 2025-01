Gáldar-Campitos, mañana sábado en la Liga Regional de Lucha canaria

Vuelve la competición regional de Primera Categoría después del parón navideño. El Torneo DISA Gobierno de Canarias celebra una tercera jornada en la que los aspirantes al título pretenden comenzar a marcar distancia con sus perseguidores. Gran Canaria acoge dos enfrentamientos. En el grupo B, el Unión Gáldar, cuarto tras sumar los tres puntos de su luchada ante el Tamanca después de que el Comité de Disciplina sancionara al cuadro palmero por no alinear a los ocho luchadores séniors mínimos, recibe mañana por la noche (20.00 horas) a un Campitos, que no ha logrado todavía sumar. Por lo que se refiere al grupo A, el domingo en Valsequillo (12.00 horas), el Almogarén intentará sumar su primera victoria de la temporada frente a un Victoria que sigue invicto, pero no ha logrado despegar en puntos.

En el resto de la jornada del grupo A, el Saladar de Jandía y el Tegueste se enfrentan mañana por la noche en Morro Jable (20.00). Por su parte, el Maxorata recibirá el domingo (12.00) al Aridane en Tarajalejo, en un enfrentamiento entre el tercero y el segundo clasificado y donde los majoreros intentarán arrebatarles la posición a los palmeros. Mientras, el Tijarafe Guanche buscará el domingo (12.00) romper su mala racha frente a Unión Antigua en Santa Úrsula, en una luchada importante para evitar quedar descolgado en la tabla. Por su parte, el líder Candelaria defenderá su posición ante el Tedote en el terrero de Mirca, con ambos equipos invictos (el domingo, 17.00).

En el grupo B, además del duelo entre el Gáldar y el Campitos, el Rosario Valle Guerra y el Chimbesque, los dos líderes invictos, buscan consolidar sus posiciones. El primero de ellos se enfrenta mañana (20.00) al Unión Tetir en casa, mientras que el segundo recibe al Bediesta, quinto, en una luchada que se prevé más equilibrada (el domingo, 13.00). Por último, el Tazacorte y el Tamanca cerrarán la jornada en un derbi palmero entre equipos que necesitan puntuar para salir del fondo de la clasificación (el domingo, 17.00).

Femenino

En la categoría femenina del Torneo DISA Gobierno de Canarias, en el grupo A, el sábado a las 10.30 horas en Valsequillo, el Almogarén, cuarto, se enfrentará al Juba, colista. A las 12.00, se disputarán tres luchadas en simultáneo. En la Vega de Tetir, el cuadro local, líder invicto, intentará mantener su pleno de victorias ante el Amigos del Jable. En Telde, el Castro Morales, quinto, recibe al Benchomo, tercero. Por último, en El Paso, el Tenercina, segundo, tendrá enfrente al Santa Rita, sexto.

El grupo B se disputa íntegramente mañana a las 12.00. En Ingenio, el Maninidra recibe al Guamasa. En Agüimes, el colista Roque Nublo hace lo propio con el Candelaria. El Chacayca, en Tenerife, se enfrenta al Faro de Jandía.