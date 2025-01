La alimentación y el entrenamiento como salvavidas: Nisa Alemán, la culturista que desafió sus límites para ser campeona del mundo

Nisa Alemán Cuesta (1992, Las Palmas de Gran Canaria) es la primera canaria en ganar el mundial de culturismo natural, celebrado en Boston en noviembre del 2024. Una forma de vida ligada a la buena alimentación y al entrenamiento que «le ha salvado la vida». Su objetivo, seguir representando a Canarias en el culturismo.

Bailarina profesional desde hace muchos años, Nisa Alemán Cuesta se ha convertido en la primera canaria en ganar el mundial de culturismo natural, celebrado en Boston en noviembre del 2024. Con experiencia en las pistas de baile de China, Suiza y Marruecos, en el año 2015 comenzó a cambiar sus hábitos. "Yo siempre había tenido la autoestima alta con mi cuerpo, pero había partes de mí que no me gustaban", explica. Unas inseguridades que aumentaron en el momento en el que una de sus jefas cuestionó una de las partes del cuerpo en las que Nisa tenía esas dudas. En uno de sus veranos en Ibiza, donde trabajó durante tres años, decidió contactar con un entrenador personal que pudiera echarle una mano con su físico a través de la alimentación y el entrenamiento.

Un cambio revitalizante

"Estuve todo el invierno a dieta y trabajando para sentirme mejor y no me di cuenta de lo que me había cambiado el cuerpo no solo por fuera, sino también por dentro", explica. Nisa Alemán asegura que tuvo una época en la que su alimentación era nefasta, y la comida basura, sobre todo a la hora del desayuno, era constante. "Con el entrenador personal me di cuenta que no solo me había cambiado el físico, sino que también había cambiado mi salud y me encantó esta transformación, ya no quiero ser la persona que era antes", indica. Su cambio de vida, tal y como explica, ha sido revitalizante, descubriendo que entrenando menos y siendo más consciente con la comida ha logrado encontrarse mucho mejor físicamente, anímicamente y mentalmente.

Una de las cuestiones que destaca esta culturista canaria es que durante los primeros meses de sus entrenamientos sufrió una depresión por cuestiones ajenas al deporte, momento en el que comenzó a valorar más las cosas. "El entrenamiento de fuerza me ayudó a seguir para adelante, y la depresión me recordó que hay cosas más importantes que lo material y lo físico", señala. Casi diez años después de haber comenzado la transformación de su cuerpo, Nisa echa la vista hacia atrás y describe su recorrido en los gimnasios como un estilo de vida. "Yo prefiero acostarme pronto para poder ir a entrenar, ¿y por qué eso es peor que salir de fiesta, dormir la mañana y perderte todo el día? Yo considero que son maneras diferentes de ver la vida y cada uno elige el camino que cree conveniente".

Nisa Alemán en su gimnasio / Jose Carlos Guerra

Después de la pandemia por el coronavirus, Alemán Cuesta empieza a competir. Aunque llevaba un tiempo haciendo etapas de volumen y definición, en el año 2020 comenzó a desmotivarse con los entrenamientos y la dieta. "Yo que era super estricta y tenía mucha disciplina no tenía ganas de hacer nada, por lo que me puse un objetivo con fecha para motivarme y ver hasta dónde podía llegar", asegura. Un reto en el que logró estar siete meses sin saltarse la dieta para poder llegar en la mejor forma a su primer reto profesional: La competición amateur celebrada en Francia, donde se quedó campeona y le dieron la tarjeta profesional.

Segunda tarjeta profesional

Aunque esa tarjeta que obtuvo por haberse quedado campeona en Francia la llevaba directamente al campeonato de Las Vegas, Nisa quiso pasar por el reto de Italia para entrenarse de cara a su cita en América y quitarse los nervios. Ahí, con una gastroenteritis, logró quedar segunda. En Las Vegas, se corona como cuarta clasificada del mundo, momento en el que debido a su esfuerzo físico cae lesionada durante dos años. El pasado 2024, ya recuperada, vuelve a las competiciones. "Participé en un campeonato profesional en Palma de Mallorca y quede segunda en la categoría figure en España, y en el mundial de Boston, que se celebró en noviembre, decidí probar la categoría de fit body, quedé campeona del mundo y me gané la segunda tarjeta profesional. Para lograrlo, estuve diez meses de dieta", rememora.

Nisa Alemán durante la entrevista / Jose Carlos Guerra

Ahora, después de haberse coronado como la primera canaria en ganar el mundial de culturismo natural, Nisa Alemán se está tomando un respiro. Aun así, no deja de lado su disciplina a la hora de entrenar y comer sano, aunque no a los niveles de cuando está próxima a una competición. Su profesión de bailarina en la Sala Scala la compagina con su trabajo de entrenadora personal en su gimnasio, ubicado en Santa Lucía de Tirajana. "Mi día a día es un show", explica. "Me levanto a las 6.30 horas, desayuno, me voy a trabajar al gimnasio, doy los entrenamientos, hago un parón a media mañana para mi otra comida y sigo con los entrenamientos online o la gente que viene presencialmente al gimnasio", señala. A mediodía, vuelve a hacer un parón para preparar su comida, entrena y se va a la Sala Scala a bailar hasta las 23.30 horas, cuando llega a su casa y finaliza su día. Una rutina que recalca, es la que realiza cuando no está preparándose para competir.

Cinco litros de agua

Mientras explica su recorrido profesional por el mundo del culturismo, Nisa subraya que todos sus logros han sido de manera natural y que nunca se ha tomado nada para conseguir los resultados. "Agua, entrenamiento y mucho esfuerzo son los ingredientes principales para conseguir mis logros", indica. Una de las claves del éxito también están en comer de todo, ya sea fruta, verdura o carbohidratos, aunque a medida que se va aproximando la fecha de la competición disminuye el consumo de calorías. "Puedo llegar a ser muy estricta conmigo misma y bebo hasta cinco litros de agua al día con cinco gramos de sal para que el agua se quede y mis riñones no sufran", señala.

Su objetivo es seguir ganando y llevar tanto a Canarias como a España a lo más alto del ránking del culturismo. Un estilo de vida, un salvavidas y un desafío que ha hecho entender a Nisa Alemán muchas cuestiones de la vida, aprendiendo que hay varias maneras de quererse a uno mismo, y que el deporte es un impulso importante.