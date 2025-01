Paolo Zonca: "Si jugamos a nuestro nivel pocos equipos en Europa nos pueden parar"

Fichar por uno de los grandes de Europa como es el Ziraat Bankasi Ankara, ¿hasta qué punto ha supuesto un cambio en su vida?

Ha sido un cambio grande en mi vida, pero desde el momento en que me llegó su oferta he visto la posibilidad de poder entrenar y jugar a un altísimo nivel, en uno de los mejores equipos del mundo y poder compartir vestuario con compañeros que han ganado un oro olímpico en dos ocasiones, además de Matthew Anderson, Toncek Stern y los jugadores turcos que más de la mitad juegan en la selección nacional a un gran nivel. Está claro además que Gran Canaria no es Turquía, ni lo contrario, pero ha sido un cambio para mi vida profesional que estoy muy contento de tomar esa decisión.

¿Se nota en Turquía la diferencia enorme de estructura en los equipos en comparación con los españoles?

Para este partido nos hemos desplazado 26 personas y jugadores somos 14, los otros 12 son miembros del cuerpo técnico. En Ankara contamos con tres fisios a los que podemos acudir cualquier día para tratarnos, tenemos gimnasio propio del club, sauna, baño frío, cualquier cosa que podamos necesitar o que el jugador pida. Se nota la diferencia incluso no ya con la liga española, sino incluso comparándolo a algunos de los mejores equipos de Italia, casi es mejor los medios que tenemos en el Ziraat.

En lo personal, ¿cómo llevas haber pasado de ser el jugador de referencia del Guaguas e incluso de la Superliga, a ser uno más en el equipo y tener que meter codos para ganarte algún minuto en la pista?

Cuando acepté la oferta era consciente de que no tenía asegurado al 100% el poder jugar muchos minutos, porque tenía a dos jugadores en mi posición por delante de mí como son Trévor Clévenot y a Matthew Anderson por delante mía, tenía opciones de tener que estar mucho tiempo en el banquillo, esa era mi temor en un principio, pero a día de hoy puedo decir que el entrenador y mis compañeros me están dando mucha confianza, además me estoy ganando en cada entrenamiento esos minutos, siempre estoy listo para cuando me necesiten y al final son muchos los partidos que se juegan al cabo de la temporada, se pueden hacer rotaciones y he demostrado que puedo rendir en la cancha y ayudar al equipo a ganar.

¿Cuánto ayuda entrenar cada día con los mejores y estar bajo las órdenes de un cuerpo técnico top como el del Ziraat?

Es una experiencia increíble entrenar cada día con gente de este nivel, sobre todo por la mentalidad y su espíritu de trabajo. Cada día llegan 40 minutos antes del entreno para ir a calentar al gimnasio, al final del entrenamiento piden incluso entrenar más, hacen más horas de gimnasio, han llegado allí por su talento, pero también por esa cultura de trabajo que les hace crecer cada día.

Comentaba Nico Bruno ayer que había cierto ánimo de revancha en el Guaguas por la eliminación de la Champions del año pasado a manos del Ziraat, ¿cómo se ve en el equipo turco esas ganas de vendetta?

Escuchando las cosas que me dijeron ellos ayer cuando llegué del viaje, puedo decir que estoy más seguro todavía de que vamos a ganar este partido (risas), sobre todo el primero. Del Guaguas ha cambiado poco el equipo con respecto al del año pasado, pero el Ziraat si que cambió bastante, los colocadores por ejemplo, Hilmi Sahin y Murat Yenipazar, son nuevos y los receptores también cambiaron. No sé si ellos tienen revancha, pero tenían ganas de venir para que yo pudiese jugar aquí delante de la gente que tanto me ha apreciado en mis años en la Isla. Para mí no puede ser una revancha porque yo perdí esa eliminatoria (risas) y he cambiado de equipo. Será una batalla que queremos ganar.

Va a tener la posibilidad de volver a jugar en el CID y no en el Arena, ¿es una ventaja o una desventaja para su equipo jugar en la Roca?

No creo que cambie mucho, puede que al ser un pabellón más pequeño se note más el calor del público, pero yo estoy acostumbrado y creo que mis compañeros están más acostumbrados que yo a tener el público en contra.

¿Cómo es la afición turca en el mundo del voleibol?

En los partidos de alto nivel si que se nota, los pabellones se llenan y son calientes.

¿Le ha hecho Paolo Zonca el scouting del Guaguas a su entrenador, Mustafa Kavaz?

Todo no lo puedo decir (risas). Conozco bien como trabajan los jugadores y el cuerpo técnico del Guaguas e intentaremos enfocarnos en nuestro juego, porque si jugamos como sabemos pocos equipos en Europa nos pueden parar. En noviembre hemos empezado a coger nuestro mejor ritmo y aunque creo que el Guaguas es un equipo difícil de ganar, creo que la clave es centrarnos en nosotros.

¿Ha tenido ocasión ya de volver a ver al presidente del Guaguas, Juan Ruiz?, ¿no ha intentado repescarle?

Todavía no le he visto. Me ha llamado para saber como iba la aventura en Turquía y mañana o esta tarde a lo mejor nos cruzamos en el CID. Las cosas nos van bien, vamos primeros en la liga y en la CEV Cup estamos haciéndolo bien, le ganamos al Galatasaray que además es uno de nuestros principales rivales allí. En verano estaba convencido de quedarme en el Guaguas y en unos meses cambiaron mucho las cosas, por eso nunca se puede afirmar nada, porque todo puede cambiar.

¿Es consciente de lo traumática que fue su marcha para el club y para la afición del Guaguas?

El público me ha dado mucho y yo a ellos, ni el club ni yo esperábamos esta oferta, llegó tarde, lo hablé con Juan Ruiz y con el entrenador, Sergio Camarero, pero así es el voleibol. Para mí también fue algo traumático porque a principios de junio había fijado mi residencia aquí y tuve que volver a cambiarla. La oferta económica y deportiva era muy grande.

¿Hasta cuándo firmó con el Ziraat y cuál es su intención para el curso que viene?

Firmé solo por un año, pero todavía no lo sé. Tenemos que hablarlo con el club, yo estoy contento y he demostrado que puedo ser útil para el equipo. De momento las cosas van bien, los resultados inciden pero todavía es temprano y no hay nada encima de la mesa.

Va a sufrir por primera vez a Sergio Miguel Camarero en la cancha, ¿está preparado?

Cuando salió el cruce, me escribió De Amo que tenía a Sergio al lado y le dijo que me preguntara si quería jugar con ellos o con los otros (risas) y le dije que quería jugar con el Ziraat porque me hacía falta un poco de pelea, que en Turquía me peleo a veces y no tanto como en España y con Sergio siempre hay una buena pelea.

¿Un resultado para el partido de mañana y para la eliminatoria?

El primer partido va a ser muy difícil para nosotros, estamos en su cancha, pero creo que depende mucho de nosotros, porque si encontramos nuestro mejor saque podemos traer la victoria para ganarlo y cerrarlo en Turquía. Esto es deporte, hay que demostrar en la pista que somos mejores, no va a ser fácil, pero tenemos que demostrar el nivel que hemos mostrado en los últimos partidos. Ningún partido es fácil y menos con la experiencia que tiene el Guaguas.

