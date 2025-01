Lopesan Hotel Group renueva como patrocinador de The North Face Transgrancanaria

Lopesan Hotel Group y The North Face Transgrancanaria han rubricado el acuerdo de renovación por el que la firma turística canaria continúa un año más como patrocinador oficial de la prueba, ampliando la histórica colaboración de Expomeloneras. Lopesan Hotel Group demuestra así su apuesta decidida por la promoción del turismo a través de la práctica deportiva.

Wendy Cruz, directora de marketing de The North Face Transgrancanaria, destaca la "enorme satisfacción por continuar trabajando de manera estrecha con una empresa canaria que es referente a nivel internacional". "Es vital poder contar con un socio estratégico del sector hotelero para organizar un evento de esta magnitud, con un gran número de corredores y corredoras llegados de fuera de la isla", añade Cruz.

La edición de 2025, que tendrá lugar entre el 19 y el 23 de febrero, ya ha batido el récord de inscripciones con más de 5.300 participantes, de los cuales el 57 % son de fuera de las Islas Canarias, lo que generará un impacto directo en la riqueza de la isla.

Gran Canaria, "un referente para el turismo activo"

El director general de la División Hotelera del Grupo Lopesan, José Alba, señaló que la inclusión de esta colaboración con la Transgrancanaria "nos ofrece la oportunidad de reafirmar el compromiso de Lopesan Hotel Group con el deporte y la naturaleza".

Gran Canaria es un referente para el turismo activo a nivel global, pero "es fundamental continuar apoyando la promoción del destino y enfocarnos en el objetivo de lograr que todos los deportistas, de cualquier nivel y nacionalidad, consideren que la isla no solo es el lugar ideal para disfrutar de sus vacaciones en familia o con amigos, sino que pueden aprovechar, gracias a nuestras privilegiadas condiciones climatológicas, para planificar sus entrenamientos durante todo el año y vivir una experiencia única en nuestras excelentes instalaciones hoteleras", puntualizó José Alba.

Lopesan Hotel Group permitirá a atletas y personal de organización de The North Face Transgrancanaria disfrutar de las comodidades que ofrecen el Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso y el Kumara Serenoa by Lopesan Hotel. Los participantes de la 26ª edición disponen de un código de descuento del 15 % para alojarse entre el 14 y el 24 de febrero de 2025 en los hoteles que la empresa ofrece en Gran Canaria, pertenecientes a las marcas Lopesan Hotels & Resorts, Corallium by Lopesan Hotels y Abora by Lopesan Hotels.

Transgrancanaria Kids Abora by Lopesan Hotels

La compañía hotelera será el patrocinador principal de la Transgrancanaria Kids, a través de su marca Abora by Lopesan Hotels, enfocada al segmento familiar con una atractiva propuesta de diversión y ocio con régimen de todo incluido. La carrera para los menores de entre 7 y 12 años tiene como objetivo principal impulsar el amor por el deporte de montaña entre los más jóvenes y la práctica deportiva en familia.

Por segundo año consecutivo, la bolsa del corredor contará con la imagen de Lopesan for Good, el sello de identidad corporativa que aglutina los diferentes proyectos puestos en marcha por Lopesan Hotel Group para tratar de reducir el impacto generado por la actividad turística en nuestro entorno, así como la promoción y desarrollo de un modelo de negocio respetuoso con el medio ambiente. Estas bolsas están elaboradas con materiales 100 % ecológicos, por lo que se identifican a la perfección con el lema de la marca: "Inspiring de sustainable journey".

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; Maspalomas Costa Canaria; el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el de Deporte de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Fred. Olsen Express, 226ERS, Sonocom Audiovisuales, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras y Aguas de Teror.