El interés de la mujer en el motor: Angelina Simons, la canaria que busca llegar a lo más alto en el automovilismo de competición

No había cumplido los siete años cuando Angelina Simons comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del automovilismo. Fue una mañana cualquiera cuando su padre, que ya corría con quads, la llevó para que probara como diversión en los karts. Esa primera vez, la joven grancanaria no se vio atraída por la novedad, pero al día siguiente todo cambió. «El dueño de la escuela le dijo a mi padre que normalmente, la primera vez no solía gustar, pero que la segunda todo cambiaba y por eso volví a para repetir», explica la piloto. Lo que comenzó con un entreteniuemiento se ha convertido en un estilo de vida. Sueña con de poder llegar a lo más alto. Con 13 años, ya presume de ser subcampeona de España de karting.

Mientras entrenaba y viendo sus condiciones, sus monitores propusieron a Angelina hacer carreras. Y con nueve años llegó la primera, en Gran Canaria. «Después empecé a correr en Tenerife y Lanzarote y de ahí nos dijeron de dar el salto a la Península, pero al principio solo viajaba para entrenar», explica Simons. Al año siguiente, sus padres pusieron el punto de mira en un equipo que les llamó la atención y la pequeña comenzó a correr a nivel nacional y en Europa. «Yo me paro a pensar y la realidad es que nunca imaginé estar donde estoy», asegura Angie, como la llaman sus allegados

Estudios y entrenamientos

Angelina Simons tiene que alternar sus estudios con los entrenamientos, algo que a menudo le resulta agotador: «Las carreras suelen ser los fines de semana, por lo que me voy el viernes y vuelvo el domingo de madrugada para ponerme otra vez a estudiar los lunes a primera hora». «Mi madre siempre me dice que tengo que ir al colegio, porque es mejor ir cansada que no ir», argumenta entre risas la joven piloto. En cuanto a los entrenos, Angie se ejercita en el gimnasio cuando los deberes se lo permiten; los sábados y domingos, a los karts.

Angelina Simons en una de las carreras / LP/DLP

Ahora, su futuro pasa por Iron Dames, un proyecto comprometido con las mujeres que tiene como objetivo el desarrollo de jóvenes talentos femeninos desde las categoría de formación hasta las profesionales. «Mi objetivo es llegar a lo más alto en el automovilismo», indica ilusionada. Con la hoja de ruta trazada por su nuevo estructura, la grancanaria asume la responsabilidad que tiene a la hora de afrontar cada carrera, empezando por su forma física y el cuidado de su alimentación.

Subcampeona de Canarias y de España en la categoría junior, Angelina comenta que solo seis puntos la separaron de la primera posición, algo que la impulsa a volver a dar lo mejor de sí misma en la próxima carrera. «Cada vez que me veo corriendo siento un subidón de adrenalina, y el lema que se me viene a la cabeza es el de nunca rendirse», indica. Una frase que le acompaña en la parte trasera de su casco junto a su nombre en colores fosforitos. «Este es uno de mis cascos favoritos y el que suelo utilizar casi siempre», señala.

Hombres y mujeres en el deporte

A su corta edad, Angelina Simons ya ha podido comprobar las diferencias que existen entre hombres y mujeres en el mundo del deporte. «Los karts, por regla general, son mas de chicos; cuando paso en la carrera a alguno de ellos, se pican y hacen lo posible para ir a por mí», explica. Sin embargo, la joven campeona argumenta que, a día de hoy, «las chicas cada vez tienen más posibilidades de lograr éxitos en cualquier deporte, porque se ha visto que cada vez hay más interés por el deporte femenino, pues en el caso del automovilismo no hay tantas», apunta. A modo de anécdota, destaca una carrera en la que se vio volando por los aires debido a un choque múltiple. «Todos estábamos cerrando la curva y yo me encontraba en la parte de la tierra», recuerda. «El que estaba por dentro nos cerró y yo salté por encima de un piano que había; se me rompió todo el kart, pero por suerte no me pasó nada», comenta.

Con Max Verstappen, el campeón mundial de Fórmula 1, como uno de sus ídolos, el futuro más próximo de Angelina pasa por Valencia, donde se está entrenando, Portugal y Hungría. «Yo definiría el deporte como fuerza, es un estilo de vida que además resulta saludable», explica la joven isleña. Un talento en ciernes que se posiciona ya como una de las promesas más firmes del automovilismo de competición tanto en Canarias como en España. Su sueño es llegar a lo más alto en los circuitos, pero sabe que hay que trabajar muy duro.