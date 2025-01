Aloe Plus Lanzarote Conejero se acerca al liderato tras vencer al 7 Palmas

Partido redondo el que le ha salido este sábado al Aloe Plus Lanzarote Conejero para imponerse en el parqué del Pabellón de la Ciudad Deportiva de Lanzarote al CB 7 Palmas (104-53) en partido correspondiente a la décima jornada del Grupo A de la Liga Autonómica Canaria.

Con esta victoria Conejero se sitúa tercero en la clasificación liguera con quince puntos, a un solo punto del segundo clasificado, Santa Cruz, que hoy caía derrotado ante Hortofrutícola Lanzarote, y a dos del líder, Capross Ciudad de Tacoronte. La Duck Nation ha cosechado hasta el momento seis victorias y tres derrotas en nueve partidos disputados. CB 7 Palmas cae al quinto puesto con trece puntos con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas.

Lo que se planteaba inicialmente como un choque entre dos candidatos a meterse en la zona más noble de la clasificación acabó con una contundente victoria de los naranjas que los mete de lleno en la lucha por el liderato.

Babacar Thiombane se convertía en el máximo anotador de Conejeros con treinta y un puntos, bien acompañado en la faceta ofensiva por Jordan Hairston, que sumaba veintiocho tantos para la victoria local. En 7 Palmas, el máximo realizador era Juan Cabrera con doce puntos.

El entrenador del Aloe Plus Lanzarote Conejero, Javier Cabello, manifestaba que "hoy hemos demostrado qué clase de equipo somos. Creo que ha sido uno de los mejores partidos como equipo que hemos hecho. Ganar así a un rival directo deja claro que el equipo tiene mucha hambre. Hoy, aunque no me guste hablar de individualidades, tengo que focalizar en dos jugadores, Asumu, que debutaba con nosotros y ha demostrado estar más que capacitado para esta liga, aun siendo de categoría Junior. Y el segundo es Pedro Hernández, un jugador que todo entrenador quiere en su equipo. Se deja la piel por cada balón, contagia al equipo su positividad y el amor por este club. Vamos a ir a Agüimes a dejarnos la piel y a seguir demostrando que queremos estar en la fase final", concluía el director técnico naranja.

En la undécima jornada, a disputar el próximo 25 de enero en el Pabellón Polígono Residencial de Arinaga, Conejero visita la cancha del CB Agüimes, equipo que marcha último en la clasificación liguera con nueve puntos tras sumar una sola victoria y siete derrotas en ocho partidos disputados.

Ficha Técnica:

Aloe Plus Lanzarote Conejero (104): Adrián Montes, Anguel Asumu Nvono (10), Reginaldo Nsue (6), Jordan Hairston (28), Pedro Cañada, Babacar Thiombane (31), Jaime Moncayo (8), Emil Lantiga (2), Óliver Fermín (2), Pedro Hernández (6), Pedro Toledo y Salvador Gatjens (11). Entrenador: Javier Cabello.

CB 7 Palmas (53): Luis De León (9), Juan Cabrera (12), Sergio Rodríguez (2), Alejandro Rodríguez (2), Daniel Abrante (8), Airam García (7), Alejandro Rubio (2), Carlos Carbonell (2), Adrián Verastegui (2), Alejandro Paustino (4), Aythami Mayo (2) y Fernando Lafuente (1). Entrenador: Javier Espinosa acompañado en el banco por Daniel Chamarro.

Parciales: 27-11/29-20/20-10/28-12.

Partido arbitrado por los colegiados Pablo Martín y Carlos Becerra, asistidos en la mesa de anotación por Haridian Sosa, María Moscoso y Mónica Betancort.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del Grupo A de la Liga Autonómica Canaria disputado en el Pabellón de la Ciudad Deportiva de Lanzarote.