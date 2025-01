Alessandro Ballan debuta en la próxima edición de la EPIC Gran Canaria

La prueba ciclodeportiva más popular del sur de Gran Canaria, la EPIC Gran Canaria RIU Hotels & Resorts, vuelve por todo lo alto después de completar el aforo máximo de 500 plazas en menos de 48 horas y con más de 300 ya en lista de espera. Esta edición, que se celebrará el 8 y 9 de febrero, contará con un campeón del mundo en su línea de salida, Alessandro Ballan, que debutará en esta prueba integrada en el calendario internacional UCI y en el circuito mundial Gran Fondo World Tour.

La nueva edición de la EPIC Gran Canaria Hotels & Resorts vuelve a superarse sumando nuevas estrellas de este deporte, consolidando su salto internacional con dos etapas ciclistas privilegiadas, que discurren por varias de las rutas más populares de la isla. Alessandro Ballan es uno de los campeones del mundo que debutarán este año, en lo que ha valorado como “una oportunidad para seguir vinculado al ciclismo, disfrutar de un entorno espectacular y compartir la experiencia con otros ciclistas, ya sean aficionados o profesionales”. Para el campeón del mundo en 2008, “el ciclismo es y sigue siendo una pasión y en pruebas como la EPIC donde no hay presión de competición profesional, sigue existiendo el reto personal de darlo todo”, además del “contacto con la comunidad ciclista” para poder “experimentar la cordialidad del deporte”.

Ballan, que tiene en su palmarés hasta 12 títulos de campeón en carreras UCI, se ha declarado “motivado y muy agradecido” de ser parte de este evento que le servirá de prueba de fuego para su entrenamiento en subidas y bajadas porque la EPIC “es una buena sesión de resistencia”. Llegará a la isla para “divertirme y completar el recorrido con satisfacción”, como ha señalado, “las rutas de Gran Canaria son increíbles, combinan la belleza del paisaje con el desafío técnico de las subidas y bajadas” por lo que para aquellos que, como él, “amamos las carreras duras, este recorrido es simplemente perfecto”.

“Mi experiencia en las clásicas me enseñó a gestionar el esfuerzo, una lección que también aplicaré en la EPIC. Saber cuándo atacar y cuándo conservar la energía es crucial. Además, la mentalidad que desarrollé en mi carrera profesional me ayuda a mantener la concentración en los momentos más difíciles”. Aunque agradece no tener presión, el nivel será alto, con varios grandes de este deporte ya confirmados. “La EPIC Gran Canaria combina un recorrido desafiante con una organización impecable y un entorno natural extraordinario. Estoy seguro de que será una experiencia inolvidable”.

Ballan se probará a sí mismo en las medianías de Gran Canaria, que suma un campeón mundial en este 2025, aunque no será el único. Ballan, conocido también por su apodo, ‘Bontempino’, empezó a despuntar en 2005, momento en el que su carrera se volvió imparable. En 2008 sorprendió en una durísima Vuelta con victoria en la séptima etapa, preludio de su mayor título en septiembre de ese mismo año. En Varese, Italia, se proclamó campeón del mundo de ruta tras un duro ataque en la recta final a dos kilómetros de meta, llegando en solitario y dejando fuera de combate a los grandes favoritos de esa edición.

Primera etapa, el despegue hasta Ayacata

Tras el control de firmas, la primera etapa de la EPIC Gran Canaria RIU Htels & Resorts, el 8 de febrero de 2025, contará con 115 kilómetros de desafío y dos tramos cronometrados, con salida desde el mirador de las Dunas de Maspalomas del hotel RIU Palace Maspalomas para disfrutar de una de las rutas favoritas de la isla, con paso por Arteara, Fataga, Tirajana, El Pajar o Pasito Blanco. El primer tramo cronometrado de esta etapa discurre de Aqualand a Ayagaures, con meta en la cima Pedro González. Se trata de una cronoescalada de 12,3 kilómetros a 470 metros de altitud, el mejor pulso para arrancar la prueba con una subida de inclinación media de 4,4%, y un tiempo de corte de 50 minutos.

La segunda de las batallas contra el crono pondrá a prueba a los y las deportistas en un tramo desafiante de escalada entre Pasito Blanco y Ayacata, con 45 kilómetros y 1.304 metros de altura. Con una pendiente media de 4,7%, esta cronoescalada será pista de despegue para los y las ciclistas que buscan el ansiado podio, con un reto que pasa por El Pajar, Cercados de Espino, Soria, Barranquillo Andrés, o la presa de Las Niñas para cerrar la etapa en el alto de Ayacata.

Segunda etapa, escalada a Tunte

La segunda de las etapas definirá a los campeones y campeonas de este 2025, en lo que promete ser el mejor espectáculo deportivo, con una etapa exigente y rápida de 75 kilómetros de recorrido, con un solo tramo cronometrado para darlo todo por el título. Con salida desde el hotel RIU Palace Maspalomas, los/as participantes tendrán por delante una etapa que parte desde el Mirador, hasta Fataga y Tirajana hasta Tunte, con 925 metros de altitud, en un desnivel de 810 metros y pendientes medias de 4%. Este tramo cronometrado decidirá los nombres de esta edición, en un día de ciclismo de élite en una de las rutas cicloturistas más icónicas de la Isla.