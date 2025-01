Estocada de oro de Diego Rodríguez y José Falcón, campeones del FFE de esgrima en Bulgaria

El futuro de la esgrima española habla con acento canarión. Diego Rodríguez y José Falcón Paiser se colgaban el pasado fin de semana la medalla de oro como integrantes de la selección española sub 23 de esgrima en la modalidad de espada en el torneo del FFE celebrado en la capital de Bulgaria, Sofía y que pertenece al circuito europeo de su categoría. Curiosamente, dos de los cuatro integrantes del combinado nacional nacieron en Gran Canaria, se iniciaron en la esgrima en el Club La Sala de Armas y prosiguieron con su formación en el Valladolid Club de Esgrima, donde Falcón prosigue con la misma, mientras que su paisano y amigo ya se encuentra en Madrid, en el siguiente paso hacia su próximo objetivo, dar el salto a la absoluta, con quienes ya comparte entrenamientos en la capital.

El FFE es un nuevo formato de competición que ha sido introducido por la Federación Europea de Esgrima, que tiene una categoría sub 23 que convive con el circuito europeo de la misma categoría que ya existía con anterioridad. «Antes se disputaban muchas Copas del Mundo júnior en Europa y las han quitado casi todas, entonces la Federación Europea ha creado este torneo para que los tiradores europeos no estén en desventaja al no poder ir a todos los torneos que se celebran en los otros continentes, porque no hay dinero para eso», explica Diego Rodríguez, para quien «el nivel no era el más alto posible, porque faltaban algunos tiradores del máximo nivel, pero si que acudieron representantes de muchos países, entre los que se encontraba un búlgaro que logró estar en el top 16 absoluto en un Campeonato de Europa, había muchos competidores con medallas en mundiales, aunque no era un Campeonato de Europa al uso».

A nivel individual, más allá del oro por equipos logrado por los representativos grancanarios, Diego logró una meritoria octava plaza, mientras que José Falcón fue el 15º clasificado entre un centenar de participantes.

El propio Diego Rodríguez no esconde su objetivo de ser internacional absoluto de pleno derecho, si bien reconoce que el esperado cambio generacional tras cerrarse el último ciclo olímpico «va algo más lento de lo que inicialmente esperaba, ha habido un pequeño cambio, pero hay varios tiradores que se han quedado aunque se desconoce si van a completar todo el ciclo olímpico o les iremos sustituyendo desde la sub 23».

Su vida ha cambiado muchísimo tras mudarse a Madrid para entrenarse con la selección absoluta, «es una motivación extra que me obliga a autoexigirme más para que no me pinten la cara, aunque yo ya venía de un programa de alto rendimiento de deportistas, aunque no orientado a la categoría absoluta».

Los Ángeles 2028 sigue estando en su horizonte como un objetivo alcanzable. Sus cuatro años de diferencia con su amigo y compañero José Falcón le convierten en su modelo a seguir. Reconoce que «cuando era pequeño al primero que vi entrenar fue a Diego y al igual que él me vine a Valladolid cuando tenía 14 años, el primer año quizás no noté tanto esa morriña, pero al final si quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificarte y salir fuera, porque aquí te terminas estancando».

El joven tirador grancanario reconoce que «el esfuerzo para estar entre los mejores tiradores jóvenes del país es grande, pero es el que nos permite conseguir los resultados que estamos logrando en torneos como este».

Para José Falcón «representar a España en una competición internacional ya es una recompensa por todo el esfuerzo, pero en este caso además ganamos un oro que es algo muy importante».

El trabajo de la Sala de Armas

Que dos grancanarios estén entre los cuatro mejores tiradores de espada sub 23 de España se debe en gran parte al trabajo desarrollado por el Club La Sala de Armas de la capital grancanaria. «El club es una maravilla, tanto Rosa como Miguel, consiguen despertar el gusanillo de la competición en todos los tiradores, es un deporte muy adictivo en el que la sensación de victoria no es la misma que en los demás deportes», explica Falcón, actualmente en el Valladolid Club de Esgrima.

En la hoja de ruta de Diego Rodríguez le espera el Campeonato de Europa de su categoría en Tallin (Estonia), del 4al 8 de junio. Su siguiente paso será «probablemente una Copa del Mundo absoluta, pero tenemos que cuadrarlo con mis entrenadores y el seleccionador español, porque de la categoría sub 23 solo falta una competición más a nivel internacional y coincide con el Campeonato de España de mi categoría, al que no puedo faltar».

