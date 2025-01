IDK Euskotren - Spar Gran Canaria (la previa): Con la misión de sumar el décimo triunfo en San Sebastián

El Spar Gran Canaria regresa a su liga tras caer la semana pasada en casa ante un Valencia Basket imparable, cargado de talento y que es con diferencia el mejor equipo de la competición. A pesar de todo las grancanarias fueron capaces de endosar 69 puntos a las taronjas y pudieron ver en acción a su último fichaje, Kayla Wells, quien presentó su tarjeta de visita con 16 puntos anotados tras una semana y media de entrenamiento con el grupo.

La expedición amarilla viaja a San Sebastián donde las espera este sábado (17.00 horas) en el mítico Polideportivo José Antonio Gasca, todo un equipo de Eurocup, el IDK Euskotren de la examarilla Iris Mbulito, que caía en dieciseisavos de la segunda competición continental ante el BDS Dinamo Sassari. En la competición doméstica tampoco le va demasiado bien a las donostiarras, quienes tras perder en la última jornada en su visita al Movistar Estudiantes (76-67), son decimoterceras con un balance negativo de cinco victorias y 12 derrotas.

Por su parte el Spar Gran Canaria a pesar de su derrota ante el Valencia (69-103), el equipo se mantiene octavo con un balance positivo de nueve triunfos y ocho derrotas, igualado en balance con el Joventut que marcha noveno, por lo que un triunfo de las isleñas en el norte les permitiría mantenerse en los puestos de playoff al término de la jornada 18 de la Liga F Endesa.

Ambos equipos se vieron las caras en la segunda jornada en La Paterna, en la que fue la primera victoria oficial de las amarillas en la presente temporada (70-58), en un duelo en el que sobresalió Kai James con un 34 de valoración, aportando 24 puntos, 16 rebotes y 2 asistencias, en uno de sus mejores partidos de la temporada. Una lesión de Iris Mbulito la impidió ser de la partida en el que hubiese sido su regreso a casa, lo que dejó el peso ofensivo de las donostiarras en manos de la examarilla Delicia Washington, Roso Buch y Linnéa Halvarsson, con 13 puntos anotados por cada una.

Respecto al equipo al que se midieron las grancanarias en la primera vuelta, destacar la baja de Delicia Washington, quien abandonó la disciplina del IDK Euskotren para firmar por el Joventut. Su lugar ha sido ocupado por el de la base neerlandesa Laura Cornelius, que regresó al equipo de Azu Muguruza procedente del Perfumerías Avenida.

Lola Pendande, también con pasado amarillo, es la jugadora donostiarra con mejor valoración en lo que va de temporada (11,06) y la máxima reboteadora (5,76 capturas); mientras que su mejor anotadora es Roso Buch con 11 puntos por partido.

Karla Erjavec: "Siempre tenemos que mirar hacia arriba y ser ambiciosas"

La exterior del Spar Gran Canaria reconoce que tras la derrota en la última jornada ante el Valencia “hemos salido con las ideas claras de que tenemos que mejorar, además nos quedamos con la sensación de que podíamos hacerlo algo mejor, que creo que dice mucho de este equipo, porque somos muy ambiciosas, esta semana hemos estado trabajando muchas cosas que nos hacen falta y preparar el partido del sábado”.

En su opinión, como se pudo ver ante el Valencia, “nuestro problema nunca fue el ataque, tenemos que ser muy sólidas en defensa, mejorar las segundas y terceras ayudas y el ataque nos viene siempre bien, porque contamos con mucha gente que sabe compartir el balón, con muchos puntos en las manos y siempre, una u otra sale a jugar muy bien, eso nos da mucha calidad”.

Del rival, el IDK Euskotren, con respecto al partido de la primera vuelta, Karla Erjavec no espera un encuentro muy diferente al de la primera vuelta, “nos tenemos que enfocar en nosotras, en algunos puntos específicos de ellas, pararlas en los contraataques, no dejarlas correr y tener bien estudiado el scouting de sus jugadoras, aunque no creo que nos vayan a llevar a un partido muy diferente al que jugamos aquí en la primera vuelta, sobre todo si estamos bien puestas en defensa, sólidas, haremos un buen partido”.

Del debut de su compañera Kayla Wells, la croata reconoce que “ha encajado muy bien, es un tres-cuatro que juega abierta, que tiene muy buena mano, además, en nuestro sistema nos va muy bien toda jugadora que pueda tirar de tres, es una chica muy buena que ha encajado con el equipo y estamos muy contentas de que esté aquí”.

Las claves pasan en su opinión por “pararles en el uno contra uno y en las transiciones, y tenemos que cuidar el balón, coger mucho ritmo, porque es algo donde ellas sufren y nosotras jugando a nuestro ritmo hay pocos equipos que puedan seguirnos durante 40 minutos”. “Vamos dispuestas a dar nuestra mejor versión, empezando por la defensa y ser eficientes en ataque”, apunta.

Karla Erjavec considera que a estas alturas de la temporada con nueve victorias en el casillero, “siempre hay que mirar para arriba y ser ambiciosas porque así trabajamos cada día, para ganar a la gente de arriba, tenemos una Copa en marzo que ya hemos empezado a prepararla y siempre hay que tener una motivación para trabajar cada día y seguir mejorando”.

César Aneas: "Debemos imponer nuestro ritmo de partido ante el IDK Euskotren"

El entrenador del Spar Gran Canaria afirma que “la semana ha ido bien, preparando el partido con el IDK Euskotren, con buenas sensaciones, que ya las teníamos la semana pasada, haciendo una lectura positiva del partido del sábado ante el Valencia, en el que sufrimos una derrota abultada, pero que tiene que ayudarnos a aprender muchas cosas, algunas de ellas que no me han desagradado del partido y potenciándolas”.

Del partido que espera ante las donostiarras, considera César Aneas que “será muy diferente porque su plantilla ha sufrido variaciones, han fichado a una interior que para ellas va a ser muy importante, Laura Cornelius”. “En la clasificación ellas están con cinco victorias, pero han sido capaces en el Gasca de ganarle a un equipo como el Zaragoza y vienen de competir el otro día muy bien en Magariños ante el Estudiantes, por eso esperamos un partido como son todos los equipos de Azu, muy físicos, que nos va a intentar llevar a mucho ritmo, con jugadoras que saben de qué va esto, como Roso Buch, Alba Prieto, la misma Laura Cornelius, tienen muy buen roster y vamos a tener que dar nuestra mejor versión para poder ser competitivas allí”.

En opinión del técnico catalán “es importante centrarnos en el día a día, es cierto que estamos en una buena situación sobre todo respecto del objetivo que nos marcamos a principios de temporada y nos encontramos en esa línea en la cual si viniesen un par de victorias más nos darían esa tranquilidad para seguir mirando hacia arriba sin nada que perder, pero de momento nos centramos en el día a día, en el partido a partido y creo que nos vienen dos encuentros muy importantes en el espacio de menos de una semana y a partir de ahí nos iremos al parón de las ventanas y tendremos que reflexionar sobre donde estamos realmente y si los objetivos pueden ser un poco más ambiciosos o si por el contrario tenemos que seguir mirando de reojo al objetivo principal de la temporada, sin olvidar que en dos meses tenemos una Copa y tenemos que llegar siendo competitivas allí”.

Sobre Kayla Wells y su debut, considera Aneas que “independientemente de que es una jugadora con muchos puntos en las manos, estoy muy contento de como se ha involucrado con el grupo, de que ha pillado muy rápido como queremos jugar, es una jugadora que nos va a sumar a ambos lados de la pista y estoy contento con su incorporación”.

Las claves para volver de San Sebastián con la décima victoria pasan según el entrenador amarillo por ”cortocircuitar las situaciones que ellas suelen hacer muy bien e imponer nuestro ritmo de juego, porque todos los partidos que hemos ganado hemos sido sólidas en los básicos, como puede ser el balance defensivo, las pérdidas del balón y a partir de ahí hemos podido imponer nuestro ritmo de juego y creo que va a depender de estar inteligentes en scouting y ser capaces de realizar correctamente los básicos”.